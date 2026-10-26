NOTHING NINE: La verdadera prueba comienza después de París

(Información remitida por la empresa firmante)

Chloe explica cómo convertir la experiencia internacional en crecimiento comercial a largo plazo

PARÍS, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La marca de diseño china NOTHING NINE presentó el 29 de septiembre de 2026 su colección Primavera/Verano 2027 en la Salle d'Honneur, Les Invalides, durante la celebración de la Semana de la Moda de París. Tras el desfile, la fundadora y directora creativa Chloe destacó la importancia de convertir la visibilidad internacional en una demanda sostenida.

La marca registró un crecimiento interanual de ventas del 100% entre los años 2024 y 2025, después de experimentar un aumento adicional del 200% en lo que va del año 2026. Tras su participación en la feria de París, las ventas totales aumentaron un 300% en su cifra interanual, mientras que las consultas de compradores extranjeros se incrementaron un 60% durante la feria y los dos meses siguientes. Una boutique multimarca italiana de alta gama ya ha llevado a cabo la realización de pedidos repetidos.

La retroalimentación internacional está dando forma al producto. El equipo ha perfeccionado las líneas de los hombros, los largos de las prendas y las proporciones de la cintura a la cadera tras las pruebas con clientes europeos, conservando al mismo tiempo su color y silueta distintivos. En lo que respecta a la colección de París, la creación de una chaqueta con flecos dorados desarrollada con el especialista textil italiano LUIGI VERGA necesitó de entre 14 a 16 días de trabajo de varios artesanos.

En lo que respecta al futuro, NOTHING NINE planea presentaciones estilo taller en Europa y Los Ángeles entre finales de 2026 y principios de 2027. Su objetivo es lograr establecer por lo menos ocho socios minoristas multimarca estables en Europa y Norteamérica para finales de 2027. Para Chloe, la internacionalización significa no solo ser vista, sino también ser elegida de nuevo.

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