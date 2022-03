Novavax anuncia el lanzamiento de programas globales de educación sobre vacunas

Novavax launches 'We Do Vaccines' and 'Know Our Vax' programs

Novavax launches 'We Do Vaccines' and 'Know Our Vax' programs - NOVAVAX, INC./PR NEWSWIRE

- 'We Do Vaccines' y 'Know Our Vax' son nuevos esfuerzos educativos que ofrecen información sobre las vacunas

- Los programas explican el compromiso de Novavax con el desarrollo y la innovación de vacunas

GAITHERSBURG, Md., 10 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), una empresa de biotecnología dedicada a desarrollar y comercializar vacunas de última generación para enfermedades infecciosas graves, anunció hoy el lanzamiento de sus programas globales sin marca 'We Do Vaccines' y 'Know Our Vax', iniciativas educativas diseñadas para ayudar a proteger la salud de las personas en todo el mundo en la lucha contra el COVID-19 y otras enfermedades infecciosas mortales, como la gripe.

El programa 'We Do Vaccines' ayuda a proporcionar información educativa sobre los tipos comunes de vacunas y cómo funcionan, cómo se fabrican y prueban las vacunas y cómo el enfoque tecnológico de Novavax hace que sus vacunas sean diferentes. El programa 'Know Our Vax' proporciona información educativa sobre Novavax, su enfoque global y tecnología probada y verdadera.

"Las vacunas de Novavax se basan en una plataforma basada en proteínas bien entendida que se usó para otras vacunas durante décadas, y estamos comprometidos a combatir la pandemia actual y ayudar en la salud pública mundial en general", dijo John Trizzino, director comercial y director empresarial de Novavax. "Estamos orgullosos de hacer nuestra parte para garantizar que todas las partes interesadas conozcan sus opciones de vacunas a través del lanzamiento de programas educativos como estos".

Los programas pretenden inspirar a las personas a aprender más sobre cómo las vacunas han ayudado a millones de vidas y alentar a aquellos que aún no se han vacunado a considerar una opción diferenciada. Para obtener información adicional, el sitio web para consumidores está disponible en www.wedovaccines.com y el sitio web para proveedores de atención médica está disponible en www.knowourvax.com.

Acerca de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) es una empresa de biotecnología que promueve la mejora de la salud a nivel mundial mediante el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de vacunas innovadoras para prevenir enfermedades infecciosas graves. La plataforma de tecnología recombinante patentada de la empresa combina el poder y la velocidad de la ingeniería genética para producir de manera eficiente nanopartículas altamente inmunogénicas diseñadas para atender las necesidades urgentes de salud en todo el mundo. NVX-CoV2373, la vacuna de COVID-19 de la empresa, recibió la Autorización de Uso de Emergencia en Indonesia y Filipinas y ha sido presentada para su autorización reglamentaria en múltiples mercados a nivel mundial. NanoFlu™, la vacuna tetravalente de nanopartículas contra la gripe de la compañía, cumplió todos los objetivos primarios en su ensayo clínico central de fase 3 en adultos mayores. Actualmente, Novavax está evaluando una vacuna combinada COVID-NanoFlu en un ensayo clínico de fase 1/2, que combina los candidatos a vacuna NVX-CoV2373 y NanoFlu de la compañía. Estas vacunas candidatas incorporan el adyuvante Matrix-M™, propiedad de Novavax, basado en saponinas, para mejorar la respuesta inmunitaria y estimular altos niveles de anticuerpos neutralizantes.

Para más información, visite www.novavax.com y póngase en contacto con nosotros en Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook.

Declaraciones prospectivas

Declaraciones en este documento relacionadas con el futuro de Novavax, sus planes operativos y perspectivas, sus asociaciones, el momento de los resultados de los ensayos clínicos, el desarrollo continuo de NVX-CoV2373, incluida una vacuna candidata combinada contra la influenza estacional y COVID con NanoFlu, su vacuna tetravalente contra la influenza en investigación candidato, el alcance, el momento y el resultado de futuras presentaciones y acciones regulatorias, el impacto potencial de Novavax y NVX-CoV2373 para abordar el acceso y la educación global sobre vacunas, controlar la pandemia y proteger a las poblaciones, y la eficacia, seguridad y utilización prevista de NVX-CoV2373 son declaraciones prospectivas. Novavax advierte que estas declaraciones prospectivas están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, desafíos para satisfacer, solo o junto con socios, varios requisitos de seguridad, eficacia y caracterización de productos, incluidos los relacionados con la calificación del proceso y la validación del ensayo, necesarios para satisfacer a las autoridades reguladoras aplicables; desafíos imprevistos o retrasos en la realización de ensayos clínicos; dificultad para obtener materias primas y suministros escasos; limitaciones de recursos, incluido el capital humano y la capacidad de fabricación, sobre la capacidad de Novavax para seguir las vías regulatorias planificadas; desafíos para cumplir con los requisitos contractuales en virtud de acuerdos con múltiples entidades comerciales, gubernamentales y de otro tipo; y aquellos otros factores de riesgo identificados en las secciones "Factores de riesgo" y "Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones" del Informe anual de Novavax en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, tal como se presentó ante el Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Advertimos a los inversores que no confíen demasiado en las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa. Le animamos a leer nuestras presentaciones ante la SEC, disponibles en www.sec.gov y www.novavax.com, para una discusión de estos y otros riesgos e incertidumbres.

Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se refieren solo a la fecha de este documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones. Nuestro negocio está sujeto a riesgos e incertidumbres sustanciales, incluidos los mencionados anteriormente. Los inversionistas, los inversionistas potenciales y otros deben considerar cuidadosamente estos riesgos e incertidumbres.

Contactos:

Inversores Novavax, Inc.Erika Schultz | 240-268-2022ir@novavax.com

Solebury TroutAlexandra Roy | 617-221-9197aroy@soleburytrout.com

Medios Ali Chartan | 240-720-7804Laura Keenan Lindsey | 202-709-7521media@novavax.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1763609/Novavax_We_Do_Vaccines_Know_Our_Vax_programs.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg