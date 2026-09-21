NOVELIC y Smart Eye desarrollarán sistemas de monitorización de habitáculo con cámara y radar

NOVELIC y Smart Eye desarrollarán sistemas de monitorización - NOVELIC y Smart Eye

(Información remitida por la empresa firmante)

La colaboración busca llevar al mercado una solución de alto rendimiento para la monitorización del conductor y los ocupantes, basada en cámaras, radar mmWave y procesamiento en el propio dispositivo

Madrid, 21 de septiembre de 2026.- NOVELIC, empresa innovadora con sede en Belgrado especializada en soluciones de radar mmWave, ha anunciado una alianza estratégica con Smart Eye, líder mundial en sistemas de monitorización del conductor (DMS) y en IA para la detección en el interior del vehículo, con el objetivo de ofrecer a los fabricantes de equipos originales (OEM) un conjunto integral de funcionalidades que cumpla los próximos requisitos de Euro NCAP para la monitorización del conductor y los ocupantes.



El resultado será una solución escalable y rentable que combina visión y radar para facilitar su integración. Dado que el software funciona íntegramente en el sensor, solo se requiere una única interfaz CAN-Bus con el vehículo, lo que elimina la necesidad de hardware externo, interfaces LVDS y carga computacional adicional en otras partes del vehículo.



La innovadora propuesta de sistema de NOVELIC y Smart Eye se presentará por primera vez en el stand n.º 305 de Smart Eye en InCabin Europe 2026, en Barcelona. La demostración mostrará un mayor rendimiento y el cumplimiento de los protocolos de seguridad pertinentes mediante la combinación de tecnologías de radar y visión.



La galardonada tecnología de radar de 60 GHz para la monitorización del habitáculo ACAM de NOVELIC permite una sólida detección de presencia infantil, sin verse afectada por sillas infantiles, mantas u otras obstrucciones, al tiempo que incorpora funcionalidades adicionales, como la detección de ocupación de los asientos y las alertas de intrusión/proximidad, en el mismo módulo. ACAM es el módulo más compacto y eficiente en consumo energético del mercado, lo que facilita su integración en diferentes tipos de vehículos.



Smart Eye ofrece el conjunto más completo de funcionalidades de detección en el interior del vehículo basadas en visión, proporcionando funcionalidades de seguridad líderes en el sector a 24 OEM y 380 modelos de vehículos.



“El radar va a ser, sin duda, una parte fundamental de las soluciones de monitorización del habitáculo de mayor rendimiento en el futuro”, afirmó el Dr. Raffaele Soloperto, CBDO de NOVELIC.



“Es lo que creíamos cuando iniciamos este camino hace casi una década, y el tiempo nos ha dado la razón: NOVELIC recibió premios y nominaciones el año pasado y este año ha iniciado la producción en serie en nuestras instalaciones. Sin embargo, el objetivo real del sector es alcanzar la máxima seguridad, y asociarnos con el líder mundial en sistemas de visión para el habitáculo es la forma más eficaz de garantizar que los vehículos del futuro ofrezcan una cobertura fiable y completa de todos los casos exigidos por Euro NCAP”, añadió.



"Para Smart Eye, la visión combinada con el radar es clave para aumentar el rendimiento de la monitorización del habitáculo", afirmó Henrik Lind, Chief Research Officer de Smart Eye.



“Colaborar con NOVELIC nos permite ofrecerlo al tiempo que reducimos los costes del sistema para los OEM. Estamos deseando avanzar como dos empresas innovadoras con una amplia experiencia tanto en software como en hardware, no solo proporcionando la solución, sino también el soporte de sistemas que ayuda a los Tier 1 y a los OEM a llevarla rápidamente a la carretera”, finalizó.



La colaboración tiene como objetivo proporcionar una solución integral para las funcionalidades más importantes de detección de la pérdida de capacidades del conductor y monitorización de los ocupantes, basada en procesamiento en el propio dispositivo para ofrecer a los OEM una solución respetuosa con la privacidad, rentable y eficiente en consumo energético, orientada a alcanzar los estándares de seguridad NCAP más exigentes.



Acerca de NOVELIC

NOVELIC es una empresa de sistemas de percepción con sede en Belgrado, Serbia. Especializada en tecnología de radar mmWave, NOVELIC desarrolla soluciones innovadoras de confort y seguridad tanto en el interior de los habitáculos como en el entorno de los vehículos. ACAM, el módulo de monitorización del habitáculo de 60 GHz de la compañía, ofrece un rendimiento líder en el sector, el menor tamaño de módulo y una eficiencia energética de referencia. El módulo de primera generación se encuentra en producción en serie y está preparado para proporcionar funcionalidades líderes en el sector de detección de presencia infantil en vehículos de todo el mundo.



Desde 2023, NOVELIC forma parte de Sona Comstar Group (SONB.NS), fabricante mundial de sistemas y componentes para automoción con sede en India.



Para obtener más información: www.novelic.com



Acerca de Smart Eye

Smart Eye es un proveedor líder de Human Insight AI, una tecnología que comprende, apoya y predice el comportamiento humano en entornos complejos. La compañía tiene como misión tender puentes entre las personas y las máquinas para construir un futuro seguro y sostenible.



Con el respaldo de Affectiva e iMotions —empresas que adquirió en 2021—, las soluciones multimodales de software y hardware de Smart Eye proporcionan una visión sin precedentes del comportamiento humano.



En el sector de la automoción, los sistemas de monitorización del conductor y las soluciones de detección en el interior del vehículo de Smart Eye mejoran la seguridad vial y la experiencia de movilidad. La tecnología de seguimiento ocular de la compañía y la plataforma de software de biosensores de iMotions también se utilizan en investigación del comportamiento para facilitar investigaciones avanzadas en los ámbitos académico y comercial. En el ámbito del análisis de medios, Emotion AI de Affectiva proporciona a las principales marcas y a los investigadores de mercado del mundo un conocimiento más profundo de cómo los consumidores interactúan con contenidos, productos y servicios.



Fundada en 1999, Smart Eye es una empresa global con sede en Suecia, cuyos clientes incluyen NASA, Nissan, Boeing, Honeywell, Volvo, GM, BMW, Polestar, Geely, Harvard University, el 26 % de las empresas de Fortune Global 500 y más de 1.300 organizaciones de investigación de todo el mundo.

Contacto

Nombre contacto: Jure Galic

Descripción contacto: Marketing Manager de NOVELIC

Teléfono de contacto: +381641185269



