La Novia del futuro ya no solo se viste, se transforma - Top Bride Xperience

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 22 de abril

Nace Top Bride Xperience: la primera experiencia integral que prepara a la novia desde sus emociones y discurso hasta su imagen, por dentro y por fuera.

En un momento en el que las bodas han evolucionado hacia experiencias cada vez más personalizadas y memorables, nace Top Bride Xperience, un concepto innovador que redefine la preparación de la novia, abordando no solo su imagen, sino también su armonización facial, calidad de piel, cuerpo, células, bienestar emocional, su seguridad, comunicación y su presencia.

El proyecto está liderado por la Dra. Carla Font, médico endocrino y especialista en medicina estética, y María Gilabert, psicóloga, coach y conferenciante internacional, quienes han unido ciencia, salud, comunicación y desarrollo personal para crear una experiencia única en el mercado.

Más allá del vestido: una nueva forma de preparar a la novia

Hasta ahora, la preparación de una boda se ha centrado principalmente en aspectos externos como el vestido, el peinado o el maquillaje. Sin embargo, Top Bride Xperience nace con una visión más profunda:

¿Qué ocurre con las emociones de la novia?

¿Y con su piel, su cuerpo, su energía, su seguridad o su discurso?

“Una novia no solo quiere verse bien, quiere sentirse plena, segura y conectar con uno de los días más importantes de su vida desde su mejor versión”, explican sus fundadoras.

Una experiencia integral: cuerpo, mente y presencia

Top Bride Xperience ofrece un acompañamiento completo que trabaja cada dimensión de la novia:

Salud y belleza desde dentro: análisis avanzados como epigenética, sueroterapia y bienestar integral.

Cuidado estético personalizado: tratamientos faciales y corporales adaptados a cada mujer (desde el cuidado de la piel hasta medicina estética, siempre desde la decisión y autenticidad de la novia).

Gestión emocional: preparación psicológica para vivir el proceso sin estrés, con equilibrio y presencia.

Comunicación y discurso: entrenamiento para uno de los momentos más importantes del día: su presencia y sus palabras dejando huella en su pareja y cada uno de sus invitados.

Experiencia previa y del gran día: acompañamiento para que no solo el resultado, sino todo el proceso, sea memorable.

La verdadera protagonista: una novia que se siente, no solo que se ve

Top Bride Xperience pone el foco en algo que hasta ahora había quedado en segundo plano: la vivencia interna de la novia.

Porque más allá de la imagen, lo que permanece es la emoción:

Ese día lo recordará toda la vida. Pero también recordará cómo se sentía.

Y cada vez que vea sus fotos, no solo querrá verse espectacular, sino volver a sentirte así.

Sonreirá.

Una propuesta alineada con las mujeres actuales

Este lanzamiento responde a una tendencia creciente: mujeres que buscan experiencias más conscientes, profundas y personalizadas.

Top Bride Xperience no impone estándares, sino que acompaña a cada mujer a definir su propia mejor versión:

natural, sofisticada, emocionalmente equilibrada y auténtica.

Sobre Top Bride Xperience

Top Bride Xperience es una iniciativa que integra medicina endocrina y estética, psicología, bienestar y comunicación para ofrecer a las novias una preparación completa antes de su boda, convirtiendo el proceso en una experiencia transformacional que deja huella.

Contacto:

Top Bride Xperience

E-mail: info@betopbeauty.com