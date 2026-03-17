(Información remitida por la empresa firmante)

-Nscale y Microsoft anuncian una colaboración con NVIDIA y Caterpillar para suministrar 1,35 GW de GPU NVIDIA Vera Rubin NVL72 en el campus insignia de la fábrica de IA en Virginia Occidental

Nscale adquiere el Monarch Compute Campus, la primera microrred de IA certificada por el estado de América, con un potencial de hasta 8 GW+ de energía generada in situ.

Nscale firma una carta de intención con Microsoft para hasta 1,35 GW de capacidad de computación de IA mediante GPU NVIDIA Vera Rubin NVL72.

Establece Nscale Energy & Power y se posiciona como socio líder mundial en la implementación de la arquitectura NVIDIA Vera Rubin y NVIDIA DSX AI Factory

SAN JOSE, Calif., 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Nscale ha firmado una carta de intención con Microsoft para proporcionar 1,35 gigavatios de capacidad de computación de IA, estableciendo el campus West Virginia Monarch AI como un despliegue insignia global de las GPU Vera Rubin de próxima generación de NVIDIA como sistemas Vera Rubin NVL72 diseñados con el diseño de referencia NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory.

Nscale anunció hoy la adquisición de American Intelligence & Power Corporation (AIPCorp), patrocinada por Fidelis New Energy y 8090 Industries, que incluye el Monarch Compute Campus, un complejo de hasta 2.250 acres en el condado de Mason, Virginia Occidental, y la primera microrred de IA certificada por el estado de Estados Unidos, con una capacidad de generación de energía escalable a más de ocho gigavatios.

En colaboración con Microsoft, Nscale construirá y operará una infraestructura avanzada de centro de datos de IA para albergar este despliegue de GPU a gran escala, basado en las GPU NVIDIA Vera Rubin NVL72 de última generación y tecnologías futuras. El despliegue se realizará en varias fases a partir de finales de 2027, creando una de las mayores instalaciones de computación dedicadas a la IA del mundo.

La infraestructura planificada operará bajo un marco a largo plazo que incluye un contrato inicial de servicios de computación plurianual, junto con un contrato de arrendamiento de centro de datos a largo plazo, lo que refleja la escala y la importancia estratégica de la instalación. Esto posiciona al campus como una instalación clave para la capacidad de entrenamiento e inferencia de IA de próxima generación en Estados Unidos.

"Esta colaboración con Microsoft marca un hito fundamental tanto para Nscale como para el desarrollo del Monarch Campus", afirmó Josh Payne, consejero delegado de Nscale. "Al integrar nuestra infraestructura especializada de IA con la plataforma global de Microsoft, estamos creando una base para la innovación que puede escalar al ritmo de los modelos de IA más ambiciosos del mundo".

Esta adquisición y colaboración llega en un momento crucial. Se prevé que la IA impulse un fuerte aumento en la demanda mundial de centros de datos, pero las estimaciones sugieren que la oferta actual está limitada por el ritmo al que se puede poner en marcha la energía y la nueva capacidad. McKinsey estima que la demanda de capacidad de centros de datos relacionada con la IA podría alcanzar los 156 GW para 2030. El Monarch Compute Campus se basará en la capacidad actual de Nscale de más de 1 GW.

La capacidad de expansión de este sitio, con un potencial de consumo total de energía de 8 GW, permitirá a Nscale desarrollar rápidamente su capacidad energética, al tiempo que respalda uno de los despliegues de computación de IA más grandes anunciados actualmente en el mercado.

Se espera que el campus también proporcione conectividad de fibra óptica de alta velocidad a algunos de los centros de IA más importantes del país. Su proximidad a los principales centros de IA e infraestructura en la nube, como Ashburn y Chicago, ofrecerá a los clientes baja latencia y retrasos mínimos para las cargas de trabajo de IA.

"El enfoque de Microsoft para los centros de datos consiste en construir la mejor infraestructura global, teniendo en cuenta la demanda a corto y largo plazo", afirmó Jon Tinter, presidente de desarrollo empresarial y nuevas iniciativas de Microsoft. "Nuestras inversiones combinan centros de datos propios, instalaciones arrendadas y colaboraciones estratégicas. Esta colaboración con Nscale y NVIDIA es un paso importante para ofrecer innovaciones significativas en IA a nuestros clientes".

"La IA se está convirtiendo en una infraestructura esencial para todos los sectores", afirmó Nico Caprez, vicepresidente de crecimiento de infraestructura global de IA de NVIDIA. "Con este proyecto a gran escala de la Fábrica NVIDIA DSX AI, Nscale está construyendo la infraestructura necesaria para generar inteligencia a escala industrial e impulsar la próxima ola de innovación global".

Colaboración estratégica con Caterpillar

Mediante una colaboración estratégica con Caterpillar, Nscale desplegará grupos electrógenos de gas natural de la serie G3500 de Caterpillar a una escala suficiente para alcanzar dos gigavatios de generación de energía para el primer semestre de 2028, alimentando así el diseño de referencia de la Fábrica NVIDIA Vera Rubin DSX AI.

"Esta colaboración refleja el compromiso constante de Caterpillar y nuestros distribuidores de brindar soporte a clientes que requieren energía primaria continua a gran escala a través de nuestra amplia cartera de soluciones energéticas", declaró Melissa Busen, vicepresidenta sénior de Energía Eléctrica de Caterpillar. "Proyectos como Monarch demuestran cómo las plataformas de generación de gas natural de Caterpillar se están implementando como infraestructura central para centros de datos y otras aplicaciones de alto consumo energético, donde la confiabilidad, la velocidad de implementación y el rendimiento durante todo el ciclo de vida son fundamentales".

Las unidades de la serie G3500 proporcionan a Nscale una solución energética probada y de rápida implementación que reduce drásticamente los plazos de la infraestructura tradicional y acelera el proceso desde la instalación hasta la puesta en marcha de los sistemas informáticos.

Generando un impacto positivo en la comunidad

Nscale colabora estrechamente con funcionarios estatales y locales, así como con socios comunitarios, para garantizar que el proyecto genere un valor duradero para la región. El campus se diseña teniendo en cuenta los recursos locales y ambientales. La energía se generará in situ, ya que la instalación operará de forma independiente de la red eléctrica local, lo que eliminará la carga para los clientes de servicios públicos existentes y protegerá las facturas de los usuarios. La microrred también está diseñada para permitir una futura conexión a la red eléctrica y la exportación de energía a la misma.

Nscale también está impulsando la captura de carbono para compensar las emisiones, con acceso a una importante capacidad de captura en Virginia Occidental. Incluso a su plena capacidad de 8 GW, el campus utilizará un diseño de alta eficiencia que consume menos agua sin afectar el suministro de agua municipal ni a los usuarios residenciales.

Acerca de Nscale

Nscale está construyendo el proveedor de servicios en la nube global diseñado para la infraestructura de IA. Mediante soluciones de IA integradas verticalmente y un diseño de centros de datos modular basado en principios fundamentales en Europa y Norteamérica, Nscale proporciona la base de computación para la formación, el ajuste fino y la inferencia de IA empresarial a escala.

Contacto para medios: press@nscale.com

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