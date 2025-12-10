NTC, con el respaldo de Wise Equity, completa la adquisición del negocio de oftalmología de Pharmathen (1)

Riccardo Carbucicchio - NTC SRL/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Con el apoyo de Wise Equity, NTC amplía su cartera en el segmento de glaucoma, reforzando su posición competitiva en el mercado europeo del cuidado ocular.

Esta transacción permite a NTC alcanzar unos 100 millones de euros en ingresos, de los cuales más del 80 % provienen de oftalmología, y ampliar aún más su presencia internacional al incluir también el mercado estadounidense.

MILÁN, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- NTC S.r.l., una de las principales compañías farmacéuticas italianas especializadas en oftalmología, junto con su principal accionista, Wise Equity, anuncian la finalización de la adquisición del negocio de oftalmología de Pharmathen. Esta adquisición incorpora a NTC una cartera consolidada y global de tratamientos para el glaucoma, fabricados en diversas instalaciones de terceros en Europa y EE.UU., y comercializados a través de una sólida red B2B en toda Europa y mercados internacionales seleccionados.

La adquisición representa un hito estratégico clave para NTC, reforzando su ambición a largo plazo de ofrecer una de las carteras oftálmicas más completas e innovadoras disponibles para los pacientes. La cartera adquirida para el glaucoma, que incluye numerosas formulaciones sin conservantes ampliamente reconocidas por su calidad, eficacia, seguridad y uso establecido en la práctica clínica, se ajusta perfectamente al compromiso histórico de NTC con la excelencia terapéutica. Esta transacción permite a NTC alcanzar unos 100 millones de euros en ingresos, de los cuales más del 80 % provienen de oftalmología, y ampliar aún más su oferta internacional, llegando también al mercado estadounidense.

Riccardo Carbucicchio, consejero delegado de NTC, declaró: "La adquisición del negocio de oftalmología de Pharmathen es un complemento estratégico para nuestra cartera. Al integrar terapias para el tratamiento del glaucoma, reforzamos nuestro compromiso con los pacientes que necesitan tratamientos seguros y fiables a largo plazo. Gracias a nuestra red global de socios, estamos preparados para internacionalizar esta oferta y, al mismo tiempo, presentar nuestra cartera actual a los nuevos socios que se incorporan a NTC a través de esta transacción. Hoy, NTC puede actuar como un socio de referencia integral para las empresas que se inician en el sector de la oftalmología o amplían sus carteras existentes".

John Nason, consejero delegado del grupo de Pharmathen, comentó: "La transición estratégica de nuestra cartera oftálmica coloca estos productos en manos de un socio experimentado y especializado en oftalmología como NTC. Sus capacidades especializadas respaldarán la inversión continua, un suministro fiable y un valor sostenido para los clientes al llegar a una gama más amplia de pacientes".

Stefano Ghetti, socio senior de Wise Equity, comentó: "Apoyar a NTC en este paso estratégico clave se alinea perfectamente con la filosofía de inversión de Wise Equity: respaldar a empresas con una identidad sólida y una clara especialización, y acelerar su crecimiento también mediante adquisiciones complementarias sinérgicas". Ascanio Recchi, gestor de inversiones de Wise Equity, añadió: "La expansión en el sector del glaucoma fortalece significativamente la plataforma comercial de NTC y mejora su capacidad para crear valor a largo plazo en un sector con una creciente demanda global".

El glaucoma afecta a unos 80 millones de personas en todo el mundo, cifra que se prevé que aumente a casi 112 millones para 2040. Sigue siendo una enfermedad crónica que amenaza la visión si no se trata adecuadamente. La adquisición permitirá a NTC desempeñar un papel fundamental en este campo, combinando una cobertura terapéutica más amplia con un fuerte potencial de crecimiento internacional. En Italia y España, donde NTC opera con un equipo de campo dedicado a oftalmólogos, la adquisición permite a la compañía ampliar su propuesta terapéutica para incluir el glaucoma. A nivel internacional, la integración ofrece importantes sinergias comerciales y abre nuevas oportunidades de expansión global. La cartera recién adquirida también permite a NTC entrar en el gran mercado estadounidense con su modelo B2B, respaldado por las alianzas ya establecidas.

Durante la última década, NTC ha desarrollado una competitiva cartera de productos oftalmológicos que aborda necesidades clínicas clave, desde la terapia con antibióticos hasta la inflamación, las alergias y el ojo seco, centrándose en la resistencia a los antibióticos: el colirio combinado de dosis fija que contiene un esteroide antiinflamatorio y un antibiótico de quinolona ha alcanzado un éxito mundial, respaldado por el mayor programa clínico europeo en cirugía de cataratas. Con la adquisición de una cartera de productos para glaucoma de tan alta calidad, NTC consolida su posición como uno de los principales actores europeos en oftalmología por número de unidades vendidas, ampliando su alcance comercial a más de 100 países y más de 250 distribuidores.

Asesores de NTC y Wise Equity:

Asesor legal : Deloitte Legal Italy – Corporativo y M&A ( Carlotta Robbiano , Francesco Savi , y Alessandra Frassanito )

: Deloitte Legal Italy – Corporativo y M&A ( , , y ) Financiero : KPMG Italy (Matteo Ennio y Matteo Ghislandi )

Financiación:

Bancos: Crédit Agricole Italia – Apalancamiento financiero también actuando como agente bancario, Banca Ifis – Financiación estructurada

Crédit Agricole Italia – Apalancamiento financiero también actuando como agente bancario, Banca Ifis – Financiación estructurada Asesores a Bancos : Dentons

: Dentons Asesores a NTC y Wise Equity : Deloitte Legal Italy – Deuda y finanzas ( Gabriele Pavanello y Marco Gasparrini )

NTCUna compañía farmacéutica con sede en Milán (Italia), con más de 250 distribuidores y socios en más de 100 países, dedicada a la investigación, desarrollo, registro y comercialización de medicamentos, dispositivos médicos y suplementos alimenticios para oftalmología y otras áreas terapéuticas, como pediatría, ginecología y gastroenterología. Visite www.ntcpharma.com

PharmathenPharmathen es un desarrollador y fabricante europeo líder de tecnologías complejas de administración de fármacos, especializado en inyectables de acción prolongada, productos de liberación sostenida y oftálmicos, con sede en Atenas (Grecia). Fundada en 1969, la empresa opera en Grecia con instalaciones aprobadas por la FDA y la UE y suministra más de 100 productos a más de 250 clientes en más de 90 países. Para más información, visite https://www.pharmathen.com/

Wise Equity Wise Equity es una empresa dedicada a la gestión de fondos de inversión cerrados que invierten en pequeñas y medianas empresas, con especial atención a Italia. Los fondos gestionados por Wise Equity suelen realizar operaciones de compra apalancada y capital de desarrollo dirigidas a empresas líderes en su nicho de mercado, con dos objetivos principales: aumentar la masa crítica, también mediante operaciones de build-up para mejorar la competitividad y la marginalidad de las empresas, y fomentar su desarrollo internacional. Wise Equity gestiona actualmente tres fondos:

• Wisequity IV con un capital suscrito de 215 millones de euros, invertido en ocho empresas, de las cuales siete se han realizado íntegramente, quedando una empresa restante;

• Wisequity V lanzado en julio de 2019 con una asignación de 260 millones de euros, totalmente invertidos en ocho empresas, con siete todavía en cartera después de la venta de Cantiere del Pardo;

• Wisequity VI l lanzado en mayo de 2023 con un compromiso total de 400 millones de euros, desplegados parcialmente en cuatro inversiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839559/Riccardo_Carbucicchio.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2839565/Stefano_Ghetti.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2839561/ASCANIO_RECCHI.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2081445/NTC_Pharma_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2839562/Pharmathen_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2839564/Wise_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ntc-con-el-respaldo-de-wise-equity-completa-la-adquisicion-del-negocio-de-oftalmologia-de-pharmathen-302634621.html