La nube suiza Infomaniak lanza la radio automatizada con su solución de streaming de radio

Infomaniak's radio streaming solution makes it possible to broadcast an online radio station 24/7, directly from a web browser. - Infomaniak

(Información remitida por la empresa firmante)

NEWS AKTUELL // Ginebra, 26 de marzo de 2026 – Infomaniak, proveedor de nube suizo que ya impulsa más de 6 000 emisoras de radio y televisión en Europa y África, permite ahora emitir una radio en línea 24/7, directamente desde un navegador web, sin software, sin codificador y sin conocimientos técnicos.

Un contexto que empuja a las emisoras a buscar alternativas

En Europa, las emisoras de radio se enfrentan a una presión creciente sobre sus costes de difusión y sus equipos técnicos. Paralelamente, la dependencia de plataformas de difusión no europeas plantea un problema concreto de control: en las plataformas gratuitas, los contenidos se monetizan mediante anunciantes de terceros y los datos de audiencia se explotan con fines de perfilado publicitario.

Es en este contexto que Infomaniak propone una solución soberana, desarrollada y alojada exclusivamente en Suiza, en sus propios centros de datos. Los contenidos y los datos de audiencia pertenecen íntegramente a los difusores. No son monetizados por Infomaniak ni utilizados para ningún fin distinto al funcionamiento del servicio. Los difusores conservan un control total sobre su distribución y monetización.

Entre las emisoras de radio y televisión que ya utilizan la infraestructura de streaming de Infomaniak se encuentran France TV, RFI (Radio France Internationale), Bel RTL, Fun Radio (Bélgica), Hit Radio (Marruecos), Radio Algérie, así como Energy y One FM en Suiza. Más de la mitad del top 100 de la Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) en Francia emite a través de Infomaniak.

Una radio automatizada fácil de configurar

Con el nuevo Auto DJ integrado en la solución de streaming de radio de Infomaniak, una emisora puede funcionar de forma continua sin intervención humana. La programación musical se basa en playlists automáticas que combinan múltiples criterios (género, artista, año, etiquetas personalizadas), lo que permite variar la parrilla sin seleccionar cada tema manualmente. Los programas, jingles y anuncios publicitarios se planifican en una parrilla horaria visual con periodicidades totalmente personalizables.

En caso de vacío en la programación, una playlist de respaldo toma el relevo automáticamente. Cuando un locutor inicia su emisión en directo, la radio cambia automáticamente, sin intervención técnica.

Todo funciona directamente desde un navegador web, sin codificador, sin software de terceros y sin conocimientos técnicos.

Compatible con la difusión en DAB+ y la monetización

Las emisoras pueden transmitir su radio en línea al operador de difusión digital de su elección, sin consumo adicional de ancho de banda. También pueden monetizar sus flujos con redes publicitarias certificadas y personalizar un reproductor de audio integrable en su sitio web o aplicación móvil. Todo el servicio es accesible por API.

Tarifas adaptadas a emisoras independientes y grandes grupos

La funcionalidad de radio automatizada está incluida en todas las ofertas de streaming de radio, sin coste adicional. La tarifa comienza en 8,10 EUR al mes para una primera radio en línea, hasta soluciones a medida para emisoras profesionales que transmiten a cientos de miles de oyentes. El número de oyentes simultáneos es ilimitado, independientemente de la fórmula elegida. Una prueba gratuita de 30 días permite descubrir todas las funcionalidades sin compromiso.

Un ecosistema completo para emisoras de radio y televisión

* El servicio de streaming de radio de Infomaniak es robusto y estable a largo plazo. Lo que también apreciamos mucho de Infomaniak es el contacto humano; sabemos que podemos hablar con los equipos y que recibiremos el apoyo necesario, lo cual es muy valioso. * – Stefano Allocco, Director técnico de Media One Group, que difunde One FM, LFM, Radio LAC y Carac TV, entre otros

Esta novedad completa el ecosistema de soluciones que Infomaniak pone a disposición de las emisoras de radio y televisión. El streaming de vídeo permite la transmisión en directo de eventos y canales de televisión en línea. El alojamiento de vídeo y audio de alta disponibilidad cubre las redifusiones, los podcasts y los archivos de audio y vídeo. Estos servicios están integrados entre sí: las emisoras de radio y televisión pueden archivar sus emisiones en directo en el espacio de alojamiento, que incluye funcionalidades de inteligencia artificial como el subtitulado automático y la generación de títulos y descripciones para los contenidos redifundidos.

Infomaniak: más de 25 años al servicio de los grupos de comunicación

Infomaniak es la empresa suiza detrás de SwissTransfer, el servicio gratuito de transferencia de archivos. La empresa fue pionera desde 1998 en la difusión de contenido de audio en Internet, creando la primera radio web del país. Lo que comenzó como un acuerdo beneficioso para ambas partes con emisoras FM locales se ha convertido en una solución de streaming utilizada hoy por más de 6 000 emisoras de radio y televisión en toda Europa y en el continente africano.

Infomaniak desarrolla y opera un ecosistema completo de servicios digitales soberanos para la colaboración empresarial, el alojamiento en la nube y la inteligencia artificial. Certificada B Corp, la empresa está comprometida con la protección de la privacidad, la reducción de su huella ecológica y el apoyo a la economía local. Propiedad de sus empleados, Infomaniak cuenta con más de 300 colaboradores en Ginebra y Zúrich. Al controlar toda su cadena de valor en Suiza –software, infraestructura y centros de datos–, la empresa garantiza una soberanía total sobre los servicios que opera.

Detalles técnicos

• Tecnologías: infraestructura Icecast master/relay, Kubernetes para servicios críticos, transcodificación en la nube, HLS multi-bitrate.

• Formatos principales: MP3, AAC-LC, HLS multi-bitrate, compatible con DAB+.

• Certificaciones ACPM (Francia) y Mediapulse (Suiza) para la auditoría y certificación de la medición de audiencias.

• Centros de datos en Suiza, certificados ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001 e ISO 27001, alimentados al 100 % con energía renovable local certificada, de la cual cerca del 30 % es autoproducida mediante instalaciones solares equipadas con paneles fabricados en Alemania.

Contacto

Thomas Jacobsen

Portavoz de Infomaniak

communication@infomaniak.com