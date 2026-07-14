nubia Neo 5 GT Special Edition redefine el gaming con su sistema de refrigeración líquida, único en su segmento

(Información remitida por la empresa firmante)

-El nuevo sistema AquaCore combina refrigeración líquida y por aire para mantener un rendimiento estable incluso durante las sesiones de juego más exigentes.

SHENZHEN, China, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- nubia, una marca de smartphones altamente personalizada y centrada en el estilo de vida, ha anunciado el lanzamiento de nubia Neo 5 GT Special Edition, la última incorporación a su línea Neo, basada en la filosofía de democratizar el gaming de nivel profesional. Diseñado para jóvenes jugadores y usuarios de la Generación Z expertos en tecnología que buscan una experiencia de juego de nivel Pro sin compromisos, el nuevo dispositivo pone el rendimiento sostenido al alcance de todos gracias al sistema de refrigeración AquaCore. Se trata del primer y único sistema de refrigeración activa dual líquida y por aire en su clase, a lo que se suman los gatillos ultrarrápidos, una batería de larga duración, un espacio de juego con IA de nivel esports y el exclusivo AI Copilot Demi 2.0.

"En nubia, nuestro ADN de marca se basa en la constante innovación tecnológica y un profundo conocimiento de los jugadores, lo que nos permite seguir impulsando la innovación en smartphones de gaming. Después de ocho años de compromiso con los esports, creemos que el rendimiento sostenido es la clave y que una gestión térmica eficaz es lo que lo hace posible", comentó Bai Keke, vicepresidente de ZTE. "El nubia Neo 5 GT Special Edition está diseñado para resolver ese desafío combinando la refrigeración activa por aire, derivada del diseño de PC para esports, con la refrigeración líquida activa, inspirada en la gestión térmica de servidores con IA. Desde el ventilador integrado que presentamos en el MWC Barcelona 2026 hasta el actual sistema de refrigeración líquida, estamos construyendo un ecosistema que prioriza la refrigeración, donde los jóvenes jugadores pueden mantenerse frescos y disfrutar de un rendimiento fluido de principio a fin".

AquaCore: una nueva generación de gestión térmicaEn el corazón de este modelo se encuentra el sistema de refrigeración AquaCore de nubia, que combina refrigeración líquida y por aire en una arquitectura térmica de doble acción. El sistema está gestionado por IA, que monitoriza el estado térmico del dispositivo y activa automáticamente la refrigeración cuando es necesario, aunque también incorpora un modo manual para que el usuario pueda activarla o desactivarla según sus preferencias. Este circuito de refrigeración, impulsado por una microbomba piezoeléctrica y una película de refrigeración de tres capas, genera una circulación continua del refrigerante en sentido horario para transferir el calor de forma más eficiente desde los componentes principales a las zonas más frías. Su diseño transparente permite observar el movimiento del refrigerante, añadiendo una estética gaming distintiva que integra la ingeniería en la identidad del dispositivo.

El ventilador de refrigeración activa integrado, junto con el diseño de conductos de flujo continuo, genera un flujo de aire de alta velocidad que acelera la disipación del calor. A medida que el circuito de refrigeración líquida extrae el calor de los componentes principales, el ventilador contribuye a disiparlo con mayor rapidez. Para optimizar aún más la eficiencia de la refrigeración, nubia ha ampliado la superficie total de disipación de calor a 33.652 mm, combinando tecnologías de refrigeración por cámara de vapor, grafito y refrigeración líquida.

Controles de nivel Pro para una experiencia de juego cómoda y fluidanubia ha equipado el dispositivo con Neo Triggers 5.0 de 550 Hz, con una tasa de muestreo táctil instantánea de 3.049 Hz y el algoritmo Magic Touch 3.0, logrando una latencia inferior a 5,5 ms, una cifra líder en la industria. Además, cuenta con una parte trasera completamente plana que mejora el agarre, al prescindir de módulos de cámara salientes que puedan resultar incómodos durante el juego. También incorpora esquinas redondeadas y un cable de carga de 90 grados, lo que permite jugar mientras se carga el dispositivo con una mayor ergonomía.

Impulsado por el procesador Cold-Core Trinity con chipset MediaTek Dimensity 7400 de 4 nm, hasta 24 GB de RAM dinámica (12 GB + 12 GB) y la optimización del motor NeoTurbo, está diseñado para ofrecer una tasa de fotogramas alta y estable. Este dispositivo incorpora una batería de doble celda de 6.210 mAh, compatible con carga rápida de 80 W (45 W PD para el mercado europeo) y carga bypass. También admite el "Modo Extreme 5%", que proporciona hasta 30 minutos adicionales de juego con solo el 5 % de la batería.

Experiencia de juego inmersiva mejorada por el copiloto de IA DemiEl nubia Neo 5 GT Special Edition cuenta con una pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas y resolución 1.5K, con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un brillo máximo local de 4.500 nits, que ofrece una nitidez excepcional en juegos de acción rápida y en condiciones de iluminación cambiantes. Junto con altavoces estéreo duales con DTS:X Ultra y un motor lineal en el eje X, crea una experiencia sensorial más inmersiva.

Además del hardware, nubia ha integrado AI Copilot Demi 2.0 para mejorar la forma en que los usuarios juegan e interactúan con el dispositivo. Funciones como Gaming Coach, Gaming Chatbot y Demi Auto-Chat están diseñadas para ofrecer orientación, facilitar la comunicación y ayudar a los usuarios a mantenerse concentrados sin interrumpir el juego.

El nubia Neo 5 GT Special Edition se lanzará a nivel mundial este mes de julio, con un lanzamiento inicial en el sudeste asiático. El dispositivo estará disponible en los colores Negro Surge y Plata Glacial, y en la configuraciónde 24 GB de RAM (12 GB + 12 GB de RAM dinámica) y 256 GB o 512 GB de almacenamiento, con cinco años de actualizaciones de software garantizadas, lo que refuerza el compromiso de nubia con la estabilidad a largo plazo.

CONSULTAS DE MEDIOS:ZTE CorporationEmail: ZTE.press.release@zte.com.cn

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3005130/nubia_Neo_5_GT_Special_Edition_Debuts_with_the_First_and_Only_Liquid_and_Air_Dual_Active_Cooling_Sys.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg