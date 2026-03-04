(Información remitida por la empresa firmante)

-Como pionero en teléfonos con IA nativa, nubia redefine el paradigma de la interacción entre personas y dispositivos en el MWC Barcelona 2026

nubia M153 con Doubao AI Assistant es un teléfono con IA nativa que ofrece una experiencia de "piloto automático" en un teléfono con IA.

AI Pet iMoochi redefine la compañía emocional con interacciones realistas, un diseño peludo y suave como una nube, y personalidades cambiantes.

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnología de la información y la comunicación, presentó su amplia gama de dispositivos de IA diseñados para una nueva era de interacción en el MWC Barcelona 2026. Dos innovaciones revolucionarias fueron protagonistas: el nubia M153 con Doubao AI Assistant, que tuvo un lanzamiento limitado en el mercado chino en diciembre, y el AI Pet iMoochi. Estos dos dispositivos representan un gran avance para la estrategia "IA para todos" de ZTE, impulsando la evolución de los dispositivos inteligentes personales y acelerando el desarrollo de un ecosistema de IA de escenario completo.

Como pionero en teléfonos nativos con IA, el nubia M153 con Doubao AI Assistant define una auténtica experiencia de "piloto automático".

Como pionero en teléfonos nativos con IA, nubia lidera la innovación y la adopción comercial de tecnología de IA de vanguardia con su enfoque "Innovación + Acción". Al integrar la IA en hardware, software y su ecosistema, nubia está revolucionando el paradigma de la interacción entre personas y dispositivos, trabajando para transformar la IA de una simple herramienta a un aliado simbiótico y agente que te comprende y crece contigo. El nubia M153 con Doubao AI Assistant es el auténtico teléfono nativo con IA que ofrece una experiencia de "piloto automático" gracias a las capacidades de su agente a nivel de sistema operativo.

nubia M153 con Doubao AI Assistant es el resultado de una estrecha colaboración entre Doubao y nubia a nivel de sistema operativo, capaz de comprender y ejecutar comandos complejos de usuario en lenguaje natural, lo que permite la ejecución de tareas entre aplicaciones. Esto marca un cambio de paradigma: de "usuarios que operan sus teléfonos" a "IA que gestiona las tareas de forma autónoma por ellos". Al ejecutar flujos de trabajo de varios pasos sin problemas, ofrece una interacción muy natural e intuitiva. Ya sea para reservar un restaurante o comparar precios entre plataformas, basta con un solo comando de voz. El teléfono navega de forma autónoma por las aplicaciones necesarias para gestionar todo el proceso: búsqueda, comparación, reserva y mapeo de rutas.

El nubia M153 con Doubao AI Assistant se basa en una sólida base de hardware para respaldar sus avanzadas capacidades de IA. Está equipado con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite, junto con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, lo que garantiza una computación de IA y una multitarea fluidas.

Diseñado para perfeccionar las experiencias de IA en colaboración con desarrolladores y entusiastas de la tecnología, el nubia M153 con Doubao AI Assistant tuvo un lanzamiento limitado en el mercado chino el 1 de diciembre de 2025.

La nueva especie de IA, iMoochi, redefine la compañía emocional.

Diseñado para ser un compañero emocional cálido y comprensivo, iMoochi presenta una textura peluda y suave como una nube, y ojos conmovedores. Su verdadera magia reside en sus ricas interacciones multimodales. Más allá del diálogo mecánico, iMoochi utiliza un lenguaje único y distintivos arrullos suaves para ofrecer una experiencia interactiva natural y reconfortante. Gracias a la suave retroalimentación háptica y a los sensores táctiles, una simple palmadita en la cabeza o una caricia prolongada resultan en caricias cariñosas, arrullos alegres y meneos de cola encantados. Con su propio ritmo, iMoochi vive en su propio mundo: bosteza cuando tiene sueño, siente hambre, percibe los cambios de temperatura e incluso reacciona a la sensación de ingravidez cuando se le lanza juguetonamente al aire.

iMoochi es perfecto para usuarios que buscan aliviar el estrés, especialmente jóvenes profesionales urbanos, amantes de los animales que no pueden tener mascotas o familias que buscan un vínculo interactivo compartido. Una app complementaria específica profundiza esta amistad al permitir a los usuarios nombrar a su iMoochi, consultar su estado de ánimo y leer su diario personal, lo que hace que la compañía se sienta valorada. La familia iMoochi cuenta con cinco miembros distintos: Hopami, Mimiu, Cynomi, Mogogo y Morin.

Ya sea redefiniendo la interacción entre personas y dispositivos con el nubia M153 con Doubao AI Assistant, o definiendo una nueva categoría con AI Pet iMoochi, la gama de ZTE en el MWC 2026 da vida a su estrategia "IA para todos".

Para más información, visite el stand de ZTE (3F30, Pabellón 3, Fira Gran Vía) en el MWC Barcelona 2026 o explore: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc26.html

