Nueva alianza en APAC: Market Logic Software y Matter lanzan insights siempre activos para líderes de marca

Market Logic Software anuncia su alianza con Matter - Market Logic Software

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza permitirá a empresas de Asia-Pacífico acceder a inteligencia de mercado continua y basada en IA, combinando tecnología avanzada con conocimiento local para mejorar la toma de decisiones estratégicas de marca y experiencia de cliente

Berlín, 16 de diciembre.- Market Logic Software, el proveedor líder de SaaS en soluciones de gestión de insights de mercado, ha anunciado una alianza con Matter, una empresa de inteligencia con sede en Nueva Zelanda especializada en marcas y creadores de experiencias. Esta colaboración marca un paso relevante en la expansión de Market Logic en la región APAC, especialmente en Nueva Zelanda y Australia, donde Matter trabaja estrechamente con marcas locales que buscan profundizar en su conocimiento del cliente y del mercado.



De forma conjunta, Market Logic y Matter permitirán a las empresas de APAC descubrir insights únicos con mayor rapidez y actuar con mayor agilidad. Al combinar la potencia de la plataforma de insights impulsada por IA de Market Logic, DeepSights, con la experiencia de Matter en datos, investigación y medición, ambas compañías ayudarán a marcas locales ambiciosas a impulsar su crecimiento internacional a través de la inteligencia.



"Nueva Zelanda y Australia albergan marcas excepcionales que están acostumbradas a la innovación y la creatividad", afirmó Oliver Allen. "Al combinar nuestra inteligencia estratégica y creativa con las capacidades de IA líderes del mercado de DeepSights, ayudamos a estos equipos a acelerar una toma de decisiones segura. Creemos que la verdadera magia surge cuando una tecnología inteligente y líder del sector se une a una profunda experiencia en investigación, cultura e insights, y eso es lo que esperamos ofrecer a través de esta alianza".



"Matter entiende las dinámicas únicas de las marcas de APAC y de los consumidores a los que sirven", señaló Maarten Sambre, vicepresidente sénior de Ventas Globales de Market Logic Software. "Con DeepSights, podemos apoyar a estas organizaciones con insights verificados a gran velocidad, mientras que Matter garantiza que esos conocimientos se traduzcan en estrategias de marca y experiencia inteligentes y creativas".



Esta alianza también representa un compromiso compartido con el apoyo al ecosistema de insights de APAC, que evoluciona rápidamente y donde la demanda de inteligencia impulsada por IA sigue acelerándose. Market Logic y Matter colaborarán en proyectos de marca, campañas de activación regional y liderazgo de pensamiento enfocado en una toma de decisiones más inteligente basada en insights.



Acerca de Market Logic Software

Market Logic es el proveedor líder de SaaS en soluciones de inteligencia de mercado e insights. Impulsada por su tecnología de IA específica para insights DeepSights, la plataforma permite a los equipos de insights y a los responsables de negocio convertir conocimientos confiables en impacto empresarial a escala y con rapidez. Market Logic ha ayudado a cientos de marcas orientadas al consumidor en todo el mundo a transformarse en organizaciones guiadas por insights. Líderes de mercado como Unilever, Vodafone, Bayer y Tesco impulsan la innovación y toman decisiones de mercado más inteligentes con el apoyo de Market Logic. Más información en https://marketlogicsoftware.com/.



Acerca de Matter

Matter es una empresa de inteligencia para constructores de marca y creadores de experiencias. Ayuda a las organizaciones a obtener la claridad y la confianza necesarias para tomar decisiones que impulsen el éxito comercial. Al combinar rigor estratégico con creatividad, transforma datos complejos en inteligencia clara y poderosa que mejora el desempeño de marca y experiencia. Sus clientes —desde startups ambiciosas hasta grandes empresas globales— eligen Matter por su capacidad de ofrecer trabajos rápidos, impactantes y cuidadosamente ejecutados. Más información en https://www.matter.nz/.







Contacto

Nombre contacto: Daniela Zuin

Descripción contacto: Directora de Marketing en Market Logic Software

Teléfono de contacto: +44 7799 113040

