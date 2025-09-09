Nueva alianza entre médicos de familia y fisioterapeutas para impulsar estrategias conjuntas en AP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de septiembre de 2025.-

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Asociación Española de Fisioterapeutas en Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC) han suscrito un convenio marco de colaboración con el objetivo de reforzar la cooperación entre ambas entidades en el desarrollo profesional, la formación continua, la investigación y la organización de actividades científicas

Esta colaboración se enmarca en un momento clave para la Atención Primaria en España, tras la aprobación reciente del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, que busca fortalecer este ámbito asistencial y apuesta por equipos multidisciplinares.



"La Atención Primaria es abierta, dinámica y está en constante evolución. Cada vez necesitamos más roles para responder a las demandas de salud de la población. En este sentido, queremos que los y las fisioterapeutas formen parte del equipo del primer ámbito asistencial por el bien de la ciudadanía", afirma Remedios Martín, presidenta de la semFYC.



Por su parte, la presidenta de la AEF-APySC, Montserrat Inglés, expresa que "la población necesita que vayamos de la mano para proporcionar una mejor calidad asistencial y mejores resultados en salud".



Acciones coordinadas

El convenio establece un marco de referencia para la acción coordinada entre ambas entidades, promoviendo el intercambio de información, el desarrollo de actuaciones conjuntas y la organización de seminarios, cursos y conferencias de interés común.



Además, se constituirá una comisión de trabajo paritaria para cada proyecto, integrada por representantes de ambas sociedades, que garantizará una gestión equilibrada y eficiente de las iniciativas.



Con este nuevo acuerdo, la semFYC reafirma su compromiso con la colaboración interdisciplinar como pilar estratégico en el fortalecimiento de la Atención Primaria y en la promoción de una atención centrada en las personas y en la comunidad.



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FISIOTERAPEUTAS EN ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD COMUNITARIA (AEF-APYSC)

AEF-APySC es una sociedad científica integrada dentro del paraguas de la AEF, sociedad científica de la Fisioterapia en España. Su misión es fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre fisioterapeutas de Atención Primaria y Salud Comunitaria (APySC) que desarrollan su labor en diferentes territorios, promoviendo líneas de trabajo comunes y ofreciendo apoyo ante las Administraciones Públicas para abordar las problemáticas y particularidades de cada Comunidad Autónoma.



Con el objetivo de fortalecer la investigación y la formación en este ámbito, AEF-APySC impulsa la creación de Guías de Práctica Clínica en Fisioterapia para las patologías más prevalentes en Atención Primaria. Además, promueve la colaboración con otras Sociedades Científicas, la organización de Jornadas y Congresos, y la representación en los grupos de trabajo que asesoran a la Administración Pública. Todo ello, con la meta de defender y potenciar el papel de la Fisioterapia en el sistema de salud público y en la atención integral al paciente.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)

La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y agrupa cerca de 22.000 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia persigue la mejora de la atención a la salud de los usuarios de la Sanidad Pública del Sistema Nacional de Salud a través de una atención más cercana a las personas, su familia y su entorno comunitario.



Emisor: Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

Nombre contacto: Anna Serrano, Comunicación

Teléfono de contacto: 679509941

