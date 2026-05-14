Nueva alianza entre SC Johnson, Estados Unidos y el Fondo Mundial para combatir la malaria

(Información remitida por la empresa firmante)

- Una nueva alianza entre SC Johnson, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Mundial podría ayudar a proteger a 60 millones de personas de la malaria

El acuerdo de tres años permitirá desplegar la innovadora herramienta de SC Johnson para el tratamiento de la malaria en África subsahariana

WASHINGTON, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SC Johnson, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Mundial anunciaron hoy un acuerdo de tres años para ampliar el acceso a SC Johnson Guardian™, una innovadora herramienta de prevención de la malaria diseñada para ayudar a reducir la transmisión de enfermedades transmitidas por insectos. Se espera que esta colaboración impulse la introducción e implementación en aproximadamente 10 países prioritarios, con el objetivo de proteger a más de 60 millones de personas en tres años.

Hace más de una década, lanzamos una iniciativa sin fines de lucro para desarrollar un repelente espacial de muy bajo coste, con el objetivo de ayudar a combatir la malaria y otras enfermedades transmitidas por insectos entre las comunidades más vulnerables del mundo, comentó Fisk Johnson, presidente y consejero delegado de SC Johnson. Agradecemos nuestra colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Mundial, que contribuirá a proteger a decenas de millones de personas de la malaria.

Guardian es un repelente espacial desarrollado y fabricado por SC Johnson, una empresa con sede en Wisconsin y uno de los mayores fabricantes mundiales de productos de control de plagas para el consumidor, con marcas como OFF! y Raid. Este dispositivo económico y sin electricidad ofrece protección hasta por un año y puede utilizarse en una amplia gama de entornos domésticos y humanitarios. Se trata de una iniciativa sin fines de lucro de la empresa.

El año pasado, SC Johnson puso en marcha dos líneas de producción de alta velocidad en su planta de Nairobi, Kenia, con capacidad para producir hasta 20 millones de unidades anuales.

La malaria causa más de 600.000 muertes al año, la mayoría de ellas de niños menores de cinco años en el África subsahariana. Sin una introducción y distribución aceleradas de nuevas herramientas de prevención, se prevé que la carga mundial de malaria aumente.

Esta alianza demuestra cómo la innovación estadounidense, combinada con la plataforma global de adquisiciones y distribución del Fondo Mundial, puede ampliar el acceso equitativo a herramientas vitales para la prevención de la malaria. Además, posibilita la fabricación sostenible en el África subsahariana.

El despliegue se centrará en países con algunas de las tasas de malaria más altas del África subsahariana, así como en la aceleración de la eliminación de la malaria en entornos como el sudeste asiático.

SC Johnson ya ha distribuido Guardian en contextos humanitarios y de alto riesgo, y continúa colaborando con socios para aumentar la concienciación sobre el papel que pueden desempeñar los repelentes espaciales en la prevención de la malaria. Este nuevo compromiso se basa en la larga trayectoria de inversión de la compañía en la ciencia de los insectos y la salud pública, que incluye una inversión de más de 120 millones de dólares para desarrollar, probar y fabricar SC Johnson Guardian™ sin ánimo de lucro.

Aquí encontrará más información sobre la labor de SC Johnson para ayudar a prevenir la malaria y otras enfermedades transmitidas por insectos.

Citas de los socios:

El Departamento de Estado continúa realizando rápidamente inversiones transformadoras en el progreso de la atención médica global liderada por Estados Unidos, a medida que implementamos el fondo de innovación sin precedentes de la Estrategia de Salud Global "Estados Unidos primero", destacó Jeremy P. Lewin, Alto Funcionario y Subsecretario Interino de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa. El Secretario Rubio cree que, con las tecnologías emergentes desarrolladas y fabricadas aquí mismo en Estados Unidos, tenemos una oportunidad excepcional para realizar inversiones específicas y focalizadas en intervenciones tangibles que pueden ayudar a frenar la curva de las epidemias más mortíferas y generalizadas del mundo, así como los desafíos de salud global. Esta emocionante alianza proporcionará los emisores espaciales de SC Johnson a decenas de millones de personas en zonas de bajos ingresos y alto riesgo, protegiéndolas del flagelo de la malaria, al tiempo que apoya miles de empleos de investigación y manufactura en Estados Unidos.

La malaria sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo, especialmente para los niños del África subsahariana, explicó Peter Sands, director ejecutivo del Fondo Mundial. Las alianzas innovadoras como esta son esenciales para adelantarnos a la enfermedad y salvar vidas. Al acelerar el acceso a nuevas herramientas, junto con las intervenciones existentes, podemos ayudar a los países a fortalecer la prevención de la malaria y proteger a las comunidades vulnerables.

ACERCA DE SC JOHNSON

Fundada en 1886 y con sede en Racine, Wisconsin, Estados Unidos, SC Johnson cree que un mundo más sostenible, saludable y transparente que inspire a las personas y cree oportunidades no solo es posible, sino que es nuestra responsabilidad.

Una tradición de innovación y decisiones audaces y transparentes es la razón por la que nuestros productos de alta calidad y marcas icónicas, entre las que se incluyen OFF!, Raid, Glade, Windex, Scrubbing Bubbles, Ziploc, Mrs. Meyer's Clean Day, method, Autan, Baygon, Mr Muscle, Duck, Lysoform y muchas más, están presentes en hogares, escuelas y empresas de prácticamente todos los países del mundo.

Como empresa global con propósito, nos comprometemos a hacer del mundo un lugar mejor, hoy y para las generaciones futuras. Esto significa aplicar incansablemente nuestra experiencia en ciencia, innovación y alianzas para abordar algunos de los problemas ambientales y de salud más apremiantes del mundo, como la reducción de residuos plásticos y la erradicación de la malaria. En todo el mundo, utilizamos nuestros recursos para generar mayores oportunidades económicas y educativas para personas y comunidades donde el acceso puede ser limitado, pero la curiosidad y el potencial son ilimitados.

Descubra cómo SC Johnson es una empresa familiar que trabaja por un mundo mejor visitando scjohnson.com o siguiéndonos en Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube y TikTok.

CONTACTO DE MEDIOS

SC Johnson Global Corporate Communicationmedia@scj.com

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