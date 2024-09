(Información remitida por la empresa firmante)

- Nueva arquitectura de refrigeración líquida de nodos múltiples de Supermicro con máxima densidad de rendimiento diseñada específicamente para HPC a escala

Los nuevos sistemas FlexTwin™ listos para escalar en bastidor ofrecen una densidad informática sin precedentes en un factor de forma de múltiples nodos, con CPU duales DLC de hasta 500 W cada una por nodo, acceso frontal al nodo y conexión en red optimizada

SAN JOSÉ, California, 19 de septiembre de 2024/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para AI/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge está anunciando la nueva familia de sistemas FlexTwin que ha sido diseñada para abordar las necesidades de científicos, investigadores, gobiernos y empresas que emprenden el mundo de las tareas informáticas más complejas y exigentes. FlexTwin, que ofrece soporte flexible para las últimas tecnologías de CPU, memoria, almacenamiento, energía y refrigeración, está diseñado específicamente para soportar cargas de trabajo HPC exigentes, incluidos servicios financieros, investigación científica y modelado complejo. Estos sistemas tienen un coste optimizado para el rendimiento por dólar y se pueden personalizar para adaptarse a aplicaciones HPC específicas y requisitos del cliente gracias al diseño modular Building Block Solutions de Supermicro.

"Los servidores FlexTwin de Supermicro establecen un nuevo estándar de densidad de rendimiento para implementaciones a escala de bastidor con hasta 96 nodos informáticos de procesador dual en un bastidor estándar de 48U", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "En Supermicro, podemos ofrecer una solución integral completa que incluye servidores, racks, redes, componentes de refrigeración líquida y torres de refrigeración líquida, lo que acelera el tiempo de implementación y da como resultado una mayor calidad y fiabilidad en toda la infraestructura, lo que permite a los clientes obtener resultados más rápidamente. Hasta el 90 % del calor generado por el servidor se elimina con la solución de refrigeración líquida, lo que ahorra cantidades significativas de energía y permite un mayor rendimiento informático".

Si desea más información acerca de los sistemas FlexTwin visite.

Este nuevo diseño de múltiples nodos incorpora la arquitectura modular de ahorro de recursos de Supermicro que utiliza fuentes de alimentación compartidas y DLC de componentes críticos para reducir el uso de materias primas, maximizar la eficiencia energética y reducir el PUE (efectividad del uso de energía) del centro de datos. La nueva arquitectura FlexTwin incluye una gama de tecnologías nuevas y estándar de la industria que no solo mejoran el rendimiento, sino que también mejoran la flexibilidad de la carga de trabajo y la capacidad de servicio para centros de datos a gran escala.

Compatibilidad con la última generación de CPU de alta frecuencia de hasta 500 W con DLC que permite densidades informáticas inalcanzables con la refrigeración por aire tradicional del centro de datos

Compatibilidad con CPU de múltiples proveedores con hasta 12 canales de memoria por CPU

Nodos de computación de intercambio en caliente, puertos de E/S y bahías de unidades opcionales con acceso frontal para mejorar la capacidad de servicio y simplificar el mantenimiento desde el pasillo frío

Fiabilidad mejorada con fuentes de alimentación redundantes y bombas de refrigeración líquida intercambiables en caliente para minimizar el tiempo de inactividad

Soluciones optimizadas a nivel total de rack para implementaciones de refrigeración líquida en fila y en rack

Para respaldar la implementación de la arquitectura FlexTwin a escala, Supermicro ofrece servicios de integración a escala de rack para diseñar, construir, validar y entregar soluciones completas de cualquier tamaño gracias a una capacidad de fabricación global líder en la industria de hasta 5.000 racks por mes (incluidos 1.350 racks refrigerados por líquido), amplias instalaciones de prueba e integración a escala de rack y un conjunto completo de soluciones de software de gestión.

