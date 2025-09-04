(Información remitida por la empresa firmante)

-Claridad inigualable: la nueva cámara multiespectro PC6 de Raythink establece un punto de referencia en seguridad de largo alcance

YANTAI, China, 4 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 4 de septiembre, Raythink anunció su nueva generación de cámaras PC6 Series Multi-Spectrum PTZ . En comparación con la generación anterior, esta cámara de seguridad de largo alcance ha sido renovada: módulos IR mejorados opcionales (módulo LWIR sin refrigeración o módulo MWIR refrigerado), un sistema de giro e inclinación de nuevo diseño y capacidades de imagen multiespectral significativamente mejoradas. Estas innovaciones permiten a los usuarios identificar detalles más finos y detectar objetivos más pequeños a mayores distancias, independientemente de la iluminación o las condiciones ambientales.

Imágenes líderes en la industria: vea más lejos y con mayor claridad

La superioridad de imagen del PC6 se basa en su módulo infrarrojo de alto rendimiento. El módulo LWIR sin refrigeración mejorado ofrece una resolución de hasta 2 MP y admite un zoom de 10x, mientras que la versión refrigerada está equipada con un ultrateleobjetivo de 1100 mm con zoom de 12x y ofrece una notable prolongación de la vida útil del 125 %. Además, la tecnología Parfocal Zoom 2.0 garantiza imágenes nítidas y claras de forma uniforme en todo el rango de zoom, eliminando eficazmente la desviación del enfoque.

El módulo de luz visible ofrece una resolución de 4 MP y un zoom de 60x para capturar detalles precisos a largas distancias. El iluminador láser de rango variado y el telémetro opcionales facilitan la adquisición precisa del objetivo, incluso en la oscuridad total. Esta capacidad multiespectral garantiza un rendimiento fiable en diversos escenarios.

Tanto los canales de luz térmica como los de luz visible incorporan Estabilización Electrónica de Imagen (EIS), mientras que la cámara de luz visible ofrece Estabilización Óptica de Imagen (OIS) opcional para una estabilidad superior durante el seguimiento con gran aumento.

El sistema PTZ premium lidera una monitorización de seguridad más inteligente

El servosistema de alta precisión del PC6, impulsado por un algoritmo de retroalimentación patentado, permite un movimiento excepcionalmente suave y preciso. Con una aceleración de torreta de hasta 120°/s, el PC6 permite un seguimiento fluido de objetivos en rápido movimiento con un retraso mínimo. Un modo de patrulla mejorado admite tanto rutinas automatizadas como preajustes tradicionales, mientras que la giroestabilización integrada reduce el desenfoque causado por el viento o las vibraciones, manteniendo la imagen estable incluso en entornos difíciles.

Además, la PC6 incorpora reconocimiento automático de objetivos con IA para la detección en tiempo real de personas, vehículos, drones, incendios y más. Con posicionamiento satelital integrado a centímetros, la cámara establece su posición de forma autónoma, lo que permite un despliegue rápido sin necesidad de calibraciones repetidas.

La serie PC6 de Raythink representa un avance significativo en la tecnología de cámaras de seguridad de largo alcance, combinando imágenes de vanguardia, seguimiento inteligente y gran fiabilidad. Es ideal para infraestructuras críticas, seguridad perimetral y vigilancia a gran escala donde la precisión, la automatización y la claridad son esenciales. Con la PC6, Raythink continúa impulsando la innovación en soluciones de seguridad avanzadas.

Para más información:Email: sales@raythink-tech.com Sitio web: https://www.raythink-tech.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764348/Raythink_PC6_Series_Camera_Beyond_Limits_See_Unseen.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-nueva-camara-multiespectro-pc6-de-raythink-establece-un-punto-de-referencia-en-seguridad-de-largo-alcance-302547124.html