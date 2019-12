COMUNICADO: La nueva cámara VR de Labpano está aquí para cambiar las reglas del juego

Publicado 30/12/2019 15:50:15 CET

SHENZHEN, China, 30 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Labpano (anteriormente Pisofttech), el proveedor líder de hardware y soluciones panorámicas, lanza Pilot One, una nueva cámara panorámica de 360 grados. Es compatible con la fotografía, grabación e incluso 8K VR en vivo. Pilot One viene con tres innovaciones sin precedentes en una cámara: Swiftbird, una solución de transmisión en vivo basada en la nube, Pilot Open System, que permite a los desarrolladores crear sus propias aplicaciones, y Pilot Tour, una solución de posicionamiento V-SLAM en tiempo real para recorridos virtuales posicionados con precisión.

Un diseño de primera con hardware de alta gama para definir una nueva categoría Pilot One es la cámara 8K 360º más pequeña del mercado en la actualidad: construida en un tamaño de solo 44 mm x 44 mm x 128 mm (1,7 x 1,7 x 5 pulgadas). Está equipado con 4 sensores de imagen Sony de alta gama y lentes de precisión ultra alta con una apertura F2.28.

La batería de 3400 mAh admite fácilmente 2 horas de grabación continua de 8K y transmisión en vivo. En cuanto al diseño, adopta un marco cuboide de metal con elegantes bordes de arco, lo que lo convierte en una verdadera mezcla de arte y tecnología.

Swiftbird 8K Live Streaming Swiftbird es una solución de montaje y distribución 8K integral.

La transmisión en vivo de 8K 360º ha sido una experiencia dolorosa para muchos porque es necesario utilizar un servidor de montaje grande y costoso. Labpano ha cambiado esto con una importante solución innovadora, Swiftbird 8K Cloud VR Live Streaming Solution. Libera a los administradores de moverse y configurar servidores físicos voluminosos, así como de realizar grandes cambios de datos debido al cambio de señal entre diferentes regiones. Simplemente conecte la cámara a la red. Puede compartir fácilmente contenidos en tiempo real de 360° de alta calidad de 8K en todo el mundo.

Pilot Tour Pilot Tour es un avance para la creación de tours virtuales. Con una precisión de ubicación de nivel centimétrico utilizando el algoritmo V-SLAM de Labpano, ahora es posible crear recorridos a gran escala con imágenes posicionadas automáticamente. En comparación con otras plataformas de terceros, Pilot Tour puede generar un recorrido virtual con menos pasos, menos tiempo y menor costo. Pilot One es la cámara VR más eficiente para crear un recorrido inmersivo en un gran espacio abierto como una plaza de la ciudad.

Pilot Open System Pilot One no es solo una cámara de realidad virtual, sino también una plataforma de hardware. Pilot One se basa en el Pilot Open System, un sistema operativo abierto creado desde Android, que permite a los usuarios crear su propia aplicación para controlar completamente la cámara, personalizando el flujo de trabajo para que se adapte mejor a sus necesidades comerciales únicas.

Módulos y accesorios para ultra flexibilidad y expansión Pilot One viene con una serie de accesorios modulares para que los clientes compren en función de sus propias necesidades:

-- módulo GPS -- módulo 4G -- módulo 5G -- micrófono ambisónico -- carcasa de buceo -- carcasa impermeable -- carcasa de protección -- agarre de carga.

Pilot One también está equipado con una tecnología mejorada de estabilización PilotSteady(TM) en tiempo real para obtener una calidad de imagen estable, totalmente sólida, incluso en los entornos más accidentados y transmisión en vivo de 8K en movimiento.

La fecha y el precio de comienzo de ventas aún no se han publicado, pero la suscripción está ahora abierta en www.pisofttech.com/one/en/ [http://www.pisofttech.com/one/en/]

