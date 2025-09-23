La nueva campaña de Kate Spade New York trae de vuelta a Ice Spice y Charli D'Amelio

(Información remitida por la empresa firmante)

-La nueva campaña de Kate Spade New York, "Spark something beautiful", trae de vuelta al icónico "duo" de la Generación Z, Ice Spice y Charli D'Amelio, y da la bienvenida a Laufey

Este grupo de mujeres demuestra el poder de la conexión; transforman lo cotidiano en algo más hermoso cuando están juntas. A su lado: el versátil Duo Bag, siempre presente en las infinitas posibilidades de la vida.

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Kate Spade New York presentó hoy su campaña global de otoño de 2025, "Spark Something Beautiful", que trae de vuelta al icónico dúo de la Generación Z: la rapera Ice Spice , cuatro veces nominada al Grammy, y la bailarina y estrella de las redes sociales Charli D'Amelio . Además, da la bienvenida a la cantautora ganadora del Grammy Laufey y a la modelo Reign Judge . Estableciendo firmemente el nuevo capítulo de la marca bajo la dirección de Eva Erdmann, consejera delegada y presidenta de la marca, la campaña adopta una estética renovada y una nueva visión diseñada para conectar con la próxima generación, celebrando la magia que surge cuando estamos juntos con amigos.

Con el bullicioso telón de fondo de la ciudad de Nueva York, seguimos a nuestra protagonista mientras se desplaza sola... hasta que se acerca a un cruce de calles. Al unirse a ella sus amigas, su unión transforma el cruce en una celebración de cómo incluso un pequeño momento de conexión puede despertar algo hermoso.

"En Kate Spade New York, creemos que los pequeños momentos compartidos juntos son los que realmente alegran la vida", afirmó Kaisy Mae O'Reilly, vicepresidenta sénior de Marketing. "Al igual que el Duo Bag, las estrellas de nuestra campaña reflejan singularidad y versatilidad, pero brillan más juntas. En esencia, esta campaña trata sobre cómo apoyarse mutuamente puede transformar incluso los momentos más sencillos en algo extraordinario".

La campaña presenta a Laufey, cuyo ingenio, encanto y talento conectan profundamente con el público de la Generación Z, junto con las estrellas de campaña que regresan, Ice Spice y Charli D'Amelio, y la modelo Reign Judge. Aunque con personalidades distintas, juntas reflejan el poder de la conexión (y la versatilidad del nuevo ídolo de Kate Spade New York, el Duo Bag). Cada una demuestra la capacidad de transformar lo cotidiano en algo extraordinario.

"Para mí, la música siempre ha sido una conexión, ya sea con el público de un concierto o con las personas más cercanas en mi vida diaria", dijo Laufey. "Lo que me atrajo de esta campaña de Kate Spade New York es cómo captura la belleza de esos pequeños momentos compartidos. Me encanta la idea de que la amistad pueda convertir algo tan simple como cruzar la calle en algo mágico; eso realmente conecta con mi forma de ver el mundo".

"Siempre he admirado a Kate Spade New York por crear diseños que son audaces, universales y elegantes a la vez", comentó Ice Spice. "Formar parte de esta campaña me resultó natural porque se trata de las personas que alegran tu vida y te hacen sentir bien. Para mí, esas son mis amigas. No es ningún secreto que detrás de cada mujer exitosa están sus amigas que la animan en el chat grupal".

"Estoy muy feliz de volver a trabajar con Kate Spade New York", dijo Charli D'Amelio. "Esta campaña celebra la unión, y eso significa mucho para mí porque mis amigas son mi verdadero apoyo en todo. En los momentos más ocupados de mi carrera, son ellas quienes me ayudan a reencontrarme conmigo misma y me recuerdan lo que es importante. Me encanta que Kate Spade New York destaque que la vida es mejor cuando estamos juntas".

En el corazón de la campaña de otoño se encuentra el Duo Bag, un básico multiusos diseñado para infinitas posibilidades. Con cuatro maneras de llevarlo (como bolso de hombro, cruzado, clutch o riñonera), Duo es tan versátil como las mujeres que lo llevan. La colección Otoño/Fiestas 2025 presenta a Duo en llamativos colores: Leche de Anacardo, Negro, Leopardo Multi, Tomillo Seco, Rodaja de Lima, Gris Ceniza y Salvia Quemada, junto con tonos navideños como vaso de leche, mermelada roja, ternera de pelo de leopardo y belladona. Los precios oscilan entre 298 y 348 dólares, y los nuevos estilos se irán lanzando a lo largo de la temporada en tiendas y online.

La colección Otoño 2025 estará disponible a partir del 23 de septiembre de 2025, con nuevos estilos que se irán lanzando a lo largo de la temporada en las tiendas de Kate Spade New York y online. La campaña se lanzará en los canales de Kate Spade New York ese mismo día y se extenderá hasta febrero de 2026.

Créditos:Director: Julien ValléeFotógrafo: Daniel ArnoldEstrategia Creativa: Mandai LoopAgencia Creativa: MarcelProducción: WandaPost Producción: ChemistryMúsica: Amy McKnight – Rise Up Let's GoEstilismo: Leith Clark (Laufey & Reign Judge), Timothy Garcia (Ice Spice), Carlee Suzanne Barrow & Anabel Bentle (Charli D'Amelio)Peluquería: Jenny Cho-Semple (Laufey), Araxi Lindsey (Reign Judge), Dionte Gray (Ice Spice), Laura Polko (Charli D'Amelio)Maquillaje: Dana Delaney (Laufey y Reign Judge), Karina Orozco (Ice Spice), Akina Shimizu (Charli D'Amelio)Manicura: Yoko (Laufey y Reign Judge), Brittney Boyce (Charli D'Amelio)

Acerca de Kate Spade New York:Desde su lanzamiento en 1993 con una colección de seis bolsos esenciales, Kate Spade New York siempre ha sido sinónimo de color, ingenio, optimismo y feminidad. Hoy, es una marca global de estilo de vida, sinónimo de alegría, que ofrece colecciones de temporada de bolsos, prêt-à-porter, joyería, calzado, regalos, decoración del hogar y mucho más. Conocida por su rica tradición y su singular ADN de marca, Kate Spade New York ofrece una perspectiva distintiva y celebra a las comunidades de mujeres de todo el mundo que viven sus estilos de vida perfectamente imperfectos. Kate Spade New York forma parte de la casa de marcas Tapestry.

