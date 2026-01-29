La nueva cata online de Tomás Elías González Benítez - Tomás Elías González Benítez

El sommelier Tomás Elías González Benítez anunció una cata online diseñada para acercar la cultura del vino a nuevas audiencias, con una experiencia guiada que combina degustación, aprendizaje y criterios prácticos

Caracas, 29 de enero.- La iniciativa de Tomás Elías González Benítez convoca a amantes del vino, aficionados y profesionales a una experiencia digital diseñada para explorar el sabor, la historia y el potencial de los vinos de altura, a través de una cata online guiada que busca acercar el conocimiento enológico a nuevas audiencias.



La sesión, en formato virtual, propone un recorrido sensorial con enfoque educativo: análisis de perfiles aromáticos, lectura de etiquetas, claves de producción, y recomendaciones prácticas de servicio y maridaje.



"Queremos que el público entienda lo que hay detrás de cada copa: territorio, técnica y visión. Esta cata no es solo degustación; es cultura, criterio y conversación", señala Tomás Elías González Benítez, vocero del proyecto.



La cata online de Tomás Elías González Benítez: una experiencia digital para aprender y degustar

La actividad se realizará mediante una plataforma de videoconferencia privada y tendrá una duración aproximada de 75 minutos. Durante el encuentro, los asistentes recibirán pautas para preparar el espacio, elegir copas, manejar temperaturas y organizar una degustación comparativa que facilite identificar diferencias entre estilos.



El formato incluye interacción en vivo, preguntas y respuestas, y una guía metodológica para que cada participante pueda registrar impresiones y construir un criterio propio, más allá de modas o tecnicismos.



Guía previa de Tomás Elías González Benítez: materiales, selección sugerida y preparación en casa

Antes del evento, los inscritos recibirán una guía digital con fichas de apoyo, un listado de vinos sugeridos (según disponibilidad local) y recomendaciones de maridaje por perfil, con alternativas accesibles para distintos presupuestos.



Al finalizar la sesión, se entregará un certificado digital de participación.



Enfoque de Tomás Elías González Benítez: vinos de altura, identidad, técnica y sostenibilidad

La propuesta de Tomás Elías González Benítez pone el foco en el valor diferencial de los viñedos de altura: amplitud térmica, maduración más lenta y perfiles más frescos, elementos que suelen reflejarse en mayor definición aromática y equilibrio en boca.



Además, se abordarán retos y oportunidades del cultivo en zonas montañosas, decisiones de vinificación, y tendencias actuales que conectan la producción con prácticas más responsables y una narrativa de origen más transparente.



Información de inscripción de Tomás Elías González Benítez: fecha, modalidad y cupos

Las inscripciones estarán disponibles mediante formulario digital, con cupos limitados para garantizar interacción y acompañamiento durante la experiencia. La organización confirmará el acceso, el enlace de conexión y la guía previa una vez completado el registro.



Modalidad: Online (videoconferencia privada)

Idioma: Español

Duración estimada: 75 minutos

Incluye: Guía digital + certificado digital







