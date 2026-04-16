Una nueva certificación digital de inglés amplia oportunidades académicas de los universitarios españoles

CertAcles Digital powered by Cambridge - Cambridge

(Información remitida por la empresa firmante)

CertAcles Digital llega a las universidades españolas para facilitar el acceso a oportunidades académicas y profesionales. La iniciativa nace del acuerdo alcanzado entre la Asociación de Centros de Lenguas de las Universidades Españolas (ACLES), y Cambridge University Press & Assessment. Una certificación de inglés digital, accesible y flexible que aporta garantías de calidad y reconocimiento institucional, favoreciendo una acreditación fiable y ampliamente aceptada

Madrid, 16 de abril de 2026.- El inicio del año trae una novedad relevante para la educación superior en España: ACLES, la Asociación de Centros de Lenguas de las Universidades Españolas, y Cambridge University Press & Assessment han puesto en marcha CertAcles Digital, powered by Cambridge, una nueva certificación de inglés completamente digital y específica para el entorno universitario, que amplía la actual oferta de acreditación lingüística.



La iniciativa surge en un contexto en el que el dominio del inglés se ha convertido en un requisito clave para el desarrollo académico y profesional. En España, millones de estudiantes universitarios necesitan acreditar su nivel de idioma para graduarse, acceder a programas de movilidad como Erasmus, cursar estudios de posgrado o incorporarse a un mercado laboral cada vez más internacionalizado. Sin embargo, no siempre cuentan con opciones de certificación adaptadas a sus necesidades reales ni a los ritmos de la universidad pública.



CertAcles Digital responde a este desafío con un examen diseñado por y para la universidad, que pone el foco en el uso práctico del inglés en contextos académicos y profesionales. Entre sus principales características destacan:



• Contenidos alineados con las competencias que se exigen en la educación superior y en el empleo cualificado, más allá de un conocimiento teórico del idioma.



• Un formato digital ágil y rápido, que permite una gestión más eficiente de las pruebas y resultados.



• Flexibilidad en las convocatorias, facilitando que las universidades puedan adaptarlas a su calendario académico y a las necesidades de su alumnado.



Para Juana Sanmartín, presidenta de ACLES, esta certificación supone un avance en términos de equidad y acceso: "Estamos muy satisfechos de esta nueva certificación digital de inglés, accesible y asequible, que dará respuesta a la necesidad de los alumnos universitarios españoles de demostrar su nivel de inglés en el ámbito de la enseñanza superior, en el marco de una colaboración de alto nivel con Cambridge".



Desde Cambridge, Aida García, Directora de la Organización en España, subraya el impacto educativo de la iniciativa: "Con esta colaboración con ACLES queremos lograr que el mayor número posible de estudiantes pueda beneficiarse de una evaluación de inglés rigurosa y de calidad en el ámbito universitario".



Las primeras convocatorias del examen han comenzado ya en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Murcia. Posteriormente, las universidades asociadas a ACLES —un total de 64 en toda España— podrán ofrecer esta certificación a sus estudiantes, facilitando el cumplimiento de requisitos lingüísticos que, en muchos casos, condicionan la finalización de los estudios o el acceso a becas y programas de movilidad.



Gracias al sello CertAcles y al respaldo de Cambridge, esta certificación contará con el más amplio reconocimiento por parte de instituciones públicas y privadas, consolidándose como un referente para acreditar el nivel de inglés y abrir nuevas oportunidades académicas y profesionales.



Link a la web de CertAcles Digital: https://pages.cambridgeenglish.org/en/certaclesdigital







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