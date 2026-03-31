Nueva declaración de propiedades saludables de nivel general para la soja en Australia y Nueva Zelanda

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva afirmación reafirma el papel positivo de la proteína de soja para la salud del corazón

CHESTERFIELD, Mo., 31 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- El Consejo de Exportación de Soja de Estados Unidos (USSEC) y el Instituto Global de Nutrición de Soja (SNI Global) aplauden una nueva declaración general sobre los beneficios de la soja para la salud cardiovascular en Australia y Nueva Zelanda1. Declaraciones similares ya existen en Estados Unidos2, Canadá3 y Japón4, lo que refuerza aún más el papel de la proteína de soja en el apoyo a la salud cardiovascular en todo el mundo.

La declaración aprobada establece: "El consumo diario de 20 a 25 g de proteína aislada de soja procedente de alimentos o bebidas, como parte de una dieta sana y equilibrada, contribuye a la salud cardiovascular al favorecer unos niveles saludables de colesterol".

La proteína de soja aislada, derivada de la soja, contiene un 90% de proteína y es una proteína de alta calidad que proporciona los nueve aminoácidos esenciales en las cantidades necesarias para niños y adultos.⁵ Puede mejorar el valor nutricional de alimentos y bebidas como barritas, cereales, productos horneados, alternativas a la carne y leches vegetales fortificadas. Tan solo una o dos raciones de alimentos de soja al día, como una barrita de proteína de soja (17 g de proteína) o una bebida (15-20 g de proteína), pueden aportar entre 20 y 25 g de proteína de soja.

Las enfermedades cardíacas siguen siendo un problema de salud mundial, y los niveles anormales de colesterol son un factor de riesgo clave6. Las investigaciones respaldan los efectos reductores del colesterol de la proteína de soja7. Los alimentos de soja promueven la salud del corazón al proporcionar proteínas de alta calidad que ayudan a reducir el colesterol total y el colesterol LDL, a la vez que son naturalmente bajos en grasas saturadas.

"Alrededor del 60% de los adultos australianos y una parte significativa de los neozelandeses tienen niveles anormales de lípidos en sangre; por lo tanto, una dieta que incluya soja representa una estrategia nutricional práctica para ayudar a mantener niveles óptimos de colesterol y la salud del corazón", afirmó Alan Barclay, PhD, autor principal del informe presentado a Food Standards Australia New Zealand (FSANZ).

Según la normativa de FSANZ, las declaraciones generales sobre propiedades saludables deben estar respaldadas científicamente, cumplir con criterios estrictos de perfil nutricional y pueden aparecer en las etiquetas de los alimentos y en los materiales de marketing asociados en Australia y Nueva Zelanda.

"El reconocimiento de los beneficios de la proteína de soja para la salud cardiovascular refuerza el valor que aporta la soja estadounidense, desde los agricultores que cultivan soja de forma sostenible hasta las empresas que producen alimentos y aceite de soja nutritivos en todo el mundo", destacó Will McNair, director de Alimentos y Aceite de Soja de USSEC.

La unidad de negocio de Ingredientes Alimentarios de IFF respaldó el avance de esta declaración de propiedades saludables de nivel general, lo que subraya su compromiso de ampliar la accesibilidad y el impacto de la nutrición a base de soja en Australia y Nueva Zelanda. IFF liderará su implementación en toda la región.

Financiado parcialmente por el USDA FAS y la Junta Unida de la Soja.

Contactos para los medios:Kerrey Kerr-Enskat, USSECkenskat@ussec.org

Sarah Alsager, SNI GlobalSarah.alsager@sniglobal.org

1 Food Standards Australia New Zealand, Notified Food Health Relationships to Make a Health Claim, January 20262 Code of Federal Regulations, title-21/section-101.82, October 19993 Summary of Health Canada's Assessment of a Health Claim about Soy Protein and Cholesterol Lowering, Government of Canada, March 20154 Food for Specified Health Uses (FOSHU), Ministry of Health, Labour and Welfare, Approved FOSHU Products Chart, Retrieved February 20265 Hughes, G.J., Ryan, D.J., Mukherjea, R. and Schasteen, C.S., "Protein digestibility-corrected amino acid scores (PDCAAS) for soy protein isolates and concentrate: Criteria for evaluation," J. Agric. Food Chem., 59, 12707-12712. Dec 2011.6 Soy + Heart Health, United Soybean Board, July 20227 The Journal of Nutrition, Blanco Mejia S, Messina M, Li SS, Viguiliouk E, Chiavaroli L, Khan TA, Srichaikul K, Mirrahimi A, Sievenpiper JL, Kris-Etherton P, Jenkins DJA. A meta-analysis of 46 studies identified by the FDA demonstrates that soy protein decreases circulating LDL and total cholesterol concentrations in adults. J Nutr. 2019;149(6):968-981. doi:10.1093/jn/nxz020.

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