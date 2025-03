Nueva experiencia en equipo de Zero Latency VR, en Warhammer 40,0000 Space Marine VR - Threat: Lethal

(Información remitida por la empresa firmante)

-Sobreviva juntos en una nueva y desafiante experiencia en equipo de Zero Latency VR, en Warhammer 40,0000 Space Marine VR - Threat: Lethal

Prepárese para la experiencia de realidad virtual más desafiante de libre movimiento disponible. Sumérjase en la intensidad de Threat: Lethal con su escuadrón en ubicaciones de Zero Latency VR en todo el mundo.

MELBOURNE, Australia, 7 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, pionero en realidad virtual de libre movimiento, se complace en anunciar el lanzamiento de Space Marine VR - Defenders of Avarax - Threat: Lethal, un modo de juego que transforma el panorama del combate en realidad virtual. Esta emocionante incorporación a la experiencia de realidad virtual de Space Marine está diseñada para sumergir a los jugadores en una batalla visceral y trepidante contra una amenaza alienígena implacable.

Threat: Lethal exige una profundidad estratégica sin precedentes por parte de los jugadores: revive a los camaradas caídos, evita cuidadosamente el fuego amigo y domina el control de masas con las nuevas armas. Cada fracaso del equipo reinicia el nivel, pero también ofrece una nueva oportunidad para refinar las tácticas y fortalecer la unidad del equipo. A medida que conquistas cada punto de control, la intensidad de la batalla aumenta y solo los equipos más cohesionados tienen el desafío de repeler el ataque alienígena implacable y alzarse con la victoria.

"Threat: Lethal no es solo un juego, es un campo de pruebas para la élite", declaró Tim Ruse, consejero delegado de Zero Latency VR. "Es nuestro modo de juego más difícil y competitivo hasta la fecha, diseñado para brindar una experiencia intensa y trepidante. Desafía tu verdadera determinación con más enemigos que nunca y un riesgo real de derrota, por lo que cada encuentro es emocionante y único. Enfrentado a astutos adversarios, juego estratégico e interacciones críticas en equipo, representa el cenit de la guerra inmersiva en realidad virtual".

El galardonado Space Marine VR: Defenders of Avarax, que se lanzó en septiembre de 2024, se convirtió rápidamente en la experiencia insignia de Zero Latency. Armados con tecnología de vanguardia, los jugadores se adentran en las amplias extensiones de una ciudad colmena para defenderse de los Tiránidos, una formidable amenaza alienígena. Esta última actualización, Threat: Lethal, presenta un giro crítico: el trabajo en equipo es primordial, y la recuperación de los compañeros de equipo es necesaria para progresar, lo que garantiza que la victoria sea todo menos segura.

Reúna a su escuadrón y entre en la batalla en cualquier sede de Zero Latency VR en todo el mundo. Reserve su sesión ahora y demuestre su valor en el emocionante mundo de Space Marine VR - Threat: Lethal a partir del 12 de marzo.

ACERCA DE ZERO LATENCY:

Zero Latency VR es el pionero mundial en entretenimiento inmersivo, que supera los límites de lo posible en experiencias basadas en la ubicación. Como la red de realidad virtual de libre movimiento más grande del planeta, con más de 100 lugares de vanguardia en más de 26 países, Zero Latency es el lugar donde los amantes de las emociones fuertes vienen a vivir sus fantasías más salvajes. Desde el lanzamiento del primer lugar de realidad virtual de libre movimiento del mundo en 2015, Zero Latency ha electrizado a más de 4 millones de jugadores, catapultándolos a batallas vertiginosas contra zombis, piratas y robots, y desafiándolos con acertijos que desafían la gravedad. Ya sea que esté encarnando a un feroz marine espacial o haciendo equipo con amigos para enfrentamientos épicos de 8 jugadores, Zero Latency ofrece aventuras alucinantes que dejan la realidad muy atrás.

Acerca de Games Workshop

Games Workshop Group PLC (LSE:GAW.L), con sede en Nottingham, Reino Unido, produce las mejores miniaturas de fantasía del mundo. Games Workshop diseña, fabrica, vende y distribuye su gama de juegos, miniaturas, novelas y maquetas de Warhammer: Age of Sigmar y Warhammer 40,000 a través de más de 553 tiendas propias (con la marca Games Workshop o Warhammer), la tienda web www.games-workshop.com y canales de venta minorista independientes en más de 50 países de todo el mundo. Puede encontrar más información sobre Games Workshop y sus otras marcas y gamas de productos relacionadas (incluida nuestra división editorial 'Black Library' y nuestro estudio especial de miniaturas de resina 'Forge World') en www.games-workshop.com.

Warhammer 40,000: Space Marine VR Games Workshop Limited 2025. Space Marine VR, el logo de Space Marine VR, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, el logo 'Aquila' Double-headed Eagle, y todos los logotipos, ilustraciones, imágenes, nombres, criaturas, razas, vehículos, ubicaciones, armas, personajes asociados y su semejanza distintiva son o TM, y/o Games Workshop Limited, registrados de forma variable en todo el mundo y utilizados bajo licencia.

