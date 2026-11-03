Nueva Fusión refuerza los servicios a sus clientes tras firmar un acuerdo estratégico con Conversia - Nueva Fusión. Agencia de Marketing, Comunicación y

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- La agencia de marketing, comunicación y publicidad Nueva Fusión, dirigida por Aurora Pirrongelli que cuenta con más de 24 años de trayectoria profesional, ha formalizado un acuerdo de colaboración con Conversia, consultora especializada en cumplimiento normativo, con el objetivo de facilitar a sus clientes el crecimiento de sus empresas sin obstáculos por el camino.

Esta iniciativa nace del compromiso de Nueva Fusión con el desarrollo del tejido empresarial extremeño y de su convicción de que ayudar a crecer a un negocio también implica contribuir a que lo haga con seguridad, conocimiento y una adecuada gestión de sus riesgos.

Gracias a esta colaboración, Nueva Fusión pone a disposición de sus clientes un análisis personalizado y completamente gratuito de su situación normativa, que permitirá identificar posibles áreas de incumplimiento, detectar riesgos y conocer qué obligaciones legales pueden afectar a su actividad.

Un apoyo para las empresas ante un entorno normativo cada vez más complejo

La gestión diaria de un negocio exige prestar atención a numerosas obligaciones legales que, en ocasiones, resultan difíciles de interpretar y mantener actualizadas, especialmente para pequeñas y medianas empresas que no cuentan con departamentos especializados.

La protección de datos personales, el registro de jornada laboral, los planes de igualdad y las nuevas exigencias relacionadas con los sistemas de facturación son algunos de los ámbitos que generan dudas entre pymes y autónomos.

Además, no todas las obligaciones afectan por igual a todas las empresas. Su aplicación puede depender de factores como el tamaño de la plantilla, el sector de actividad o las características particulares de cada negocio.

Por este motivo, Nueva Fusión considera especialmente importante facilitar el acceso a un análisis individualizado que ayude a cada empresa a conocer su situación real, sin generar preocupaciones innecesarias ni promover la contratación de servicios que no necesita.

Conversia: especialización normativa y asesoramiento jurídico

Para desarrollar esta iniciativa, Nueva Fusión ha elegido a Conversia, consultora de ámbito nacional especializada en servicios de cumplimiento normativo y seguridad jurídica para empresas y profesionales.

Uno de los aspectos que más ha influido en la decisión de formalizar esta colaboración ha sido la posibilidad de incorporar, además de los servicios relacionados con el cumplimiento normativo, el valor añadido de su asesoramiento jurídico.

Esta combinación permite abordar las necesidades de las empresas desde una perspectiva más amplia, facilitando el acceso a profesionales especializados en materias que pueden afectar directamente a su actividad empresarial.

El acuerdo representa, por tanto, una oportunidad para acercar recursos de asesoramiento especializado al tejido empresarial extremeño.

Más de 24 años trabajando para que cada inversión aporte valor

Desde sus inicios, Nueva Fusión ha mantenido una filosofía de trabajo basada en el asesoramiento honesto, la cercanía y el compromiso con los objetivos de sus clientes.

Su actividad abarca diferentes ámbitos del marketing, la comunicación y la publicidad, desde el diseño de estrategias comerciales y campañas publicitarias hasta la gestión de soportes, medios de comunicación y herramientas digitales.

Sin embargo, la agencia entiende que su responsabilidad no termina en mejorar la visibilidad de una empresa o ayudarla a captar nuevos clientes.

“El verdadero acompañamiento a tus clientes también consiste en identificar necesidades, aportar soluciones y facilitar recursos que puedan contribuir a la continuidad y estabilidad de sus negocios” -Aurora Pirrongelli, responsable de Nueva Fusión.

Esta nueva alianza responde precisamente a esa manera de entender la relación con sus clientes: una colaboración basada en la confianza, el conocimiento de sus necesidades y la búsqueda constante de oportunidades para aportarles valor.

Un análisis gratuito, personalizado y sin compromiso

Las empresas y autónomos interesados podrán solicitar, a través de Nueva Fusión, información sobre el análisis normativo gratuito ofrecido en el marco de esta colaboración.

El objetivo es que cada negocio pueda disponer de una primera valoración de su situación, identificar posibles riesgos y conocer las áreas que podrían requerir una revisión o asesoramiento especializado.

La realización del análisis no implica obligaciones.

Con esta iniciativa, Nueva Fusión refuerza su compromiso con las empresas de Extremadura y amplía su capacidad para acompañarlas más allá de los servicios tradicionales de marketing y publicidad.

Sobre Nueva Fusión

Nueva Fusión es una agencia de marketing, comunicación y publicidad con sede en Mérida, dirigida por Aurora Pirrongelli que cuenta con más de 24 años de experiencia, especializada en ofrecer soluciones de comunicación y estrategias publicitarias adaptadas a las necesidades reales de empresas, profesionales y organizaciones.

Su modelo de trabajo se fundamenta en la honestidad, el asesoramiento personalizado, la optimización de cada inversión y el compromiso con los objetivos de sus clientes.

La agencia apuesta por una comunicación cercana, clara y profesional, con una filosofía que sitúa los intereses de cada negocio en el centro de sus decisiones.

Contacto

Emisor: Nueva Fusión. Agencia de Marketing, Comunicación y Publicidad

Contacto: Nueva Fusión. Agencia de Marketing, Comunicación y Publicidad

Número de contacto: +34 651 198 244