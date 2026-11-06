Una nueva guía de la ONU mantiene a las personas al mando de la IA en las ciudades inteligentes (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa 'Unidos por ciudades inteligentes y sostenibles' celebra su décimo aniversario con una guía para el uso de la inteligencia artificial en los servicios urbanos

BARCELONA, España, 6 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Las Naciones Unidas lanzaron hoy su primer conjunto de herramientas a nivel de todo el sistema, diseñado para garantizar que las personas, y no las máquinas, sigan siendo responsables de las decisiones públicas en las ciudades inteligentes en la era de la inteligencia artificial (IA).

La inteligencia artificial ya está presente en las administraciones municipales de todo el mundo: los chatbots responden a los ciudadanos, los algoritmos seleccionan qué carreteras reparar y el software orienta en la toma de decisiones administrativas. Si bien estas aplicaciones pueden hacer que los servicios municipales sean más ágiles y receptivos, también pueden conllevar riesgos relacionados con los sesgos, la privacidad, los derechos humanos y la rendición de cuentas.

La nueva Toolbox for People-Centred Smart Cities in the AI Era, desarrollada por la iniciativa United for Smart Sustainable Cities (U4SSC), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), ofrece a alcaldes, gestores municipales y responsables de políticas públicas una orientación práctica sobre cómo la IA puede mejorar los servicios públicos, qué salvaguardias son necesarias y en qué situaciones no debería utilizarse esta tecnología.

"Las ciudades inteligentes y sostenibles se definen por el grado en que sus habitantes se benefician de una tecnología diseñada para mejorar su vida cotidiana", afirmó Doreen Bogdan-Martin, secretaria general de ITU. "Esta caja de herramientas de U4SSC ayuda a los responsables municipales a transformar las normas internacionales y los principios de una IA responsable en directrices para ofrecer mejores servicios públicos y fomentar una confianza duradera".

El recurso U4SSC proporciona herramientas para ayudar a alcaldes, gestores municipales y profesionales del ámbito urbano a pasar de proyectos digitales fragmentados a una transformación urbana sostenible, aprovechando las tecnologías digitales y fomentando la colaboración global en favor de ciudades más inteligentes.

"La inteligencia artificial y la innovación digital deben ayudar a las ciudades a responder mejor a las necesidades de las comunidades, especialmente de aquellas que viven en asentamientos informales y otras zonas desatendidas", afirmó Anacláudia Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Hábitat. "Esto implica abordar las carencias de datos, proteger los derechos humanos y garantizar que los residentes y la sociedad civil participen de manera significativa en la toma de decisiones urbanas".

De los principios a las decisiones prácticas

Basada en soluciones para ciudades inteligentes implementadas en el mundo real desde Helsinki (Finlandia) hasta eThekwini (Sudáfrica), la U4SSC Toolbox ayuda a las ciudades a abordar cuestiones prácticas a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial: ¿qué problema intenta resolver la ciudad? ¿Quién podría beneficiarse o verse perjudicado? ¿Cómo debe supervisarse una aplicación? ¿Quién es responsable de sus decisiones? ¿Y cuándo debería la ciudad cambiar de rumbo o dejar de utilizarla?

Para responder a estas preguntas, el recurso establece cuatro principios fundamentales: partir del problema urbano en lugar de la tecnología; mantener las decisiones públicas bajo un control humano significativo; aplicar salvaguardias más rigurosas a medida que aumentan los posibles impactos; y reconocer que decidir no utilizar un sistema de IA puede ser una medida responsable.

Una década apoyando a las ciudades inteligentes

El lanzamiento de este nuevo conjunto de herramientas coincide con el décimo aniversario de United for Smart Sustainable Cities (U4SSC), una iniciativa mundial de las Naciones Unidas coordinada por la ITU, ONU-Hábitat y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), con el apoyo de otros 19 organismos y programas de la ONU.

U4SSC ofrece una plataforma internacional de colaboración y desarrolla recursos prácticos para ayudar a las ciudades a avanzar en su transformación digital sostenible y en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Junto con este conjunto de herramientas, U4SSC publica una serie de documentos que abordan temas como la gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito urbano, la medición de la transformación digital centrada en las personas, la seguridad de la infraestructura pública digital, las plataformas de datos urbanos, la gobernanza anticipatoria y la gestión de destinos basada en datos.

Estas publicaciones ofrecen a las autoridades municipales y nacionales una referencia común, respaldada por las Naciones Unidas, para el uso de la inteligencia artificial (IA) y los datos con el fin de construir ciudades más justas, resilientes y capaces de responder a las necesidades de sus habitantes.

Junto con el conjunto de herramientas, estos recursos proporcionan a los responsables municipales, ministros y equipos de gestión urbana una orientación compartida ante un desafío creciente: cómo emplear la IA y los datos para lograr que las ciudades sean más justas, resilientes y receptivas a las necesidades de quienes viven en ellas.

Nota para los editores

Descargue el conjunto de herramientas y otras publicaciones recientes de U4SSC: https://u4ssc.itu.int/publications/

Contactos para medios:

David HirschResponsable sénior de relaciones con los medios International Telecommunication UnionLínea de prensa: +41 22 730 5092E-mail: pressinfo@itu.int

Aurore BourdinResponsable de relaciones con los mediosInternational Telecommunication UnionLínea de prensa: +41 22 730 5192E-mail: pressinfo@itu.int

Equipo de mediosUN-HabitatE-mail: unhabitat-media@un.org

Acerca de U4SSC: United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) es una iniciativa de la ONU, lanzada en 2016 y respaldada por 22 agencias y programas de las Naciones Unidas. Desarrolla herramientas prácticas, metodologías e indicadores clave de desempeño que ayudan a las ciudades a acelerar su transformación digital sostenible.

Acerca de ITU:

La International Telecommunication Union (ITU) es el organismo de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales, que impulsa la innovación en beneficio de las personas y el planeta, y cuenta con 194 Estados miembros, además de más de 1.000 empresas, universidades, entidades de la sociedad civil y organizaciones internacionales y regionales. Fundada en 1865, ITU coordina el uso mundial del espectro radioeléctrico y las órbitas de los satélites, establece normas tecnológicas internacionales, promueve la conectividad universal y los servicios digitales, y trabaja para garantizar que todas las personas, incluidas las que viven en las comunidades más remotas, se beneficien de una transformación digital sostenible. Desde la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica hasta los satélites, los cables submarinos y las redes avanzadas de banda ancha móvil e inalámbrica, la ITU tiene el compromiso de conectar al mundo y más allá. Más información: www.itu.int

Acerca de ONU-Hábitat: ONU-Hábitat es el organismo de las Naciones Unidas responsable de la urbanización sostenible. Cuenta con programas en más de 90 países, mediante los cuales apoya a los responsables de formular políticas y a las comunidades en la creación de ciudades y localidades social y ambientalmente sostenibles. ONU-Hábitat promueve un cambio transformador en las ciudades a través del conocimiento, el asesoramiento en materia de políticas, la asistencia técnica y la acción colaborativa. Para obtener más información, visite unhabitat.org o síganos en nuestras redes sociales @UNHABITAT.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/una-nueva-guia-de-la-onu-mantiene-a-las-personas-al-mando-de-la-ia-en-las-ciudades-inteligentes-302932189.html