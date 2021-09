Nueva investigación de New York Life Investments Alternatives y Coalition Greenwich (1)

-New York Life Investments Alternatives y Coalition Greenwich anuncian una nueva investigación sobre el impacto de la crisis de COVID-19 en los patrocinadores de capital privado del mercado medio

La investigación analiza las tendencias de inversión, las estrategias de salida, las fuentes de financiación, los nuevos retos y las oportunidades del mercado medio

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- New York Life Investments Alternatives en asociación con Coalition Greenwich han publicado hoy un nuevo informe de investigación que analiza la respuesta de los patrocinadores de capital privado del mercado medio a la pandemia mundial. El informe se titula " Lessons Learned: Insights from the COVID-19 Crisis for Middle Market Private Equity Sponsors ", y presenta los resultados de la investigación de más de 100 entrevistas con directores generales y socios de patrocinadores de capital privado del mercado medio en los Estados Unidos.

"La presión de la pandemia puso a prueba a los patrocinadores de capital privado del mercado medio en todos los niveles, pero los patrocinadores estuvieron más que a la altura de las circunstancias, como lo demuestra el fuerte repunte del volumen de operaciones en la segunda mitad de 2020 y en este año. Desde el perfeccionamiento de sus procesos de inversión hasta la rápida adopción de nuevas tecnologías, los patrocinadores se adaptaron rápidamente al nuevo entorno para apoyar de la mejor manera posible a sus actuales empresas en cartera, a la vez que continuaban con el despliegue de capital a través de nuevas operaciones", dijo Christopher Taylor, director de New York Life Investments Alternatives y consejero delegado de Madison Capital Funding.

La investigación reveló que la pandemia de COVID-19 ha tenido un profundo impacto en la industria del capital privado del mercado medio y ha desencadenado cambios duraderos en las áreas principales de los patrocinadores, como la inversión, la búsqueda de acuerdos, la financiación de transacciones, las estrategias de salida y la recaudación de fondos.

Las principales conclusiones de los datos de la investigación son las siguientes:

Las nuevas operaciones impulsaron el despliegue: Para el 60% de los patrocinadores de capital privado del mercado medio que participaron en el estudio, las nuevas operaciones representaron el motor más común del despliegue de capital en 2020, con las inversiones complementarias en un lejano segundo lugar.

"De cara al futuro, los patrocinadores siguen estando preparados para aprovechar las condiciones favorables del mercado medio tras sus rápidas y decisivas acciones en 2020. El flujo de operaciones en el mercado medio continúa ganando impulso a medida que los mercados se recuperan rápidamente y los patrocinadores buscan poner niveles récord de polvo seco para trabajar antes de los posibles cambios fiscales", agregó Taylor. "La crisis de la COVID-19, combinada con los trastornos económicos y sociales del año pasado, no sólo tuvo un efecto duradero en las operaciones empresariales, la toma de decisiones de inversión y la gestión de carteras, sino que también hizo que los patrocinadores pasaran de la 'E' a la 'S' de ESG, subrayando la increíble importancia de la diversidad, la equidad y la inclusión en los procesos de inversión y las carteras."

Para leer más sobre los resultados de la encuesta, descargue el informe de investigación completo aquí: Lessons Learned: Insights from the COVID-19 Crisis for Middle Market Private Equity Sponsors.

Metodología

Entre febrero y abril de 2021, Coalition Greenwich, en colaboración con New York Life Investments Alternatives, realizó un estudio para examinar los efectos de la crisis de la COVID-19 en los patrocinadores de capital privado del mercado medio. Coalition Greenwich entrevistó a 100 directores generales y socios de patrocinadores de capital privado del mercado medio en Estados Unidos. Estas conversaciones telefónicas en profundidad se centraron en el impacto de la COVID en las tendencias de inversión, las estrategias de salida, las fuentes de financiación y los nuevos retos y oportunidades.

Acerca de New York Life Investments Alternatives

New York Life Investments Alternatives LLC ("NYLIA") es un asesor de inversiones registrado que ofrece soluciones integrales de capital y otras estrategias alternativas a una amplia gama de clientes institucionales. NYLIA se compone de tres boutiques de inversión alternativa altamente especializadas: GoldPoint Partners, Madison Capital Funding y PA Capital, que gestionan colectivamente más de 35.000 millones de dólares en activos bajo gestión a fecha 31/07/2021*.

Para más información, visite: https://www.newyorklifeinvestments.com/nyl-alternatives

Acerca de Coalition Greenwich

Coalition Greenwich, una división de CRISIL, una compañia S&P Global, es un proveedor líder a nivel mundial de evaluaciones comparativas estratégicas, análisis y conocimientos para el sector de los servicios financieros. Nos especializamos en proporcionar datos únicos de alto valor y recomendaciones procesables para ayudar a nuestros clientes a mejorar sus resultados empresariales.

*Los activos bajo gestión de Madison Capital Funding LLC's (MCF) incluyen aproximadamente 271 millones de dólares de capital, mezzanine, fondos y otras inversiones subordinadas y aproximadamente 4.300 millones de dólares de activos de préstamos senior de terceros gestionados por MCF. Estos activos se consideran activos regulados bajo gestión ("RAUM"), tal como se definen en el formulario ADV de la SEC. Los AUM no incluyen aproximadamente 265 millones de dólares de RAUM, que consisten principalmente en compromisos de capital no financiados con determinados fondos privados gestionados por MCF. El resto del AUM, aproximadamente 8.200 millones de dólares de compromisos de préstamos prioritarios y 73 millones de dólares de inversiones en fondos, son gestionados por MCF por cuenta propia. Estos activos de compromisos de préstamos prioritarios e inversiones en fondos no se consideran RAUM y, por lo tanto, no se incluyen en el cálculo de RAUM del formulario ADV de MCF a efectos normativos.