(Información remitida por la empresa firmante)

- ¡Por la familia, hacia un futuro mejor! La nueva propuesta de valor de CHERY debuta a nivel mundial en AutoChina2026

BEIJING, 24 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El 24 de abril, en AutoChina 2026, la prestigiosa feria de automoción que atrae la atención de la industria global, CHERY lanzó oficialmente su nueva propuesta de valor "Para la Familia" a la industria automotriz y a los consumidores de todo el mundo. Al mismo tiempo, anunció su clara visión estratégica de servir a 10 millones de familias globales para el año 2030, completando así su importante transformación estratégica de una reconocida "Marca Global" a un "Ciudadano Global" responsable.

Jeff Zhang, consejero delegado de la marca CHERY, compartió sus reflexiones en el evento y afirmó: "Para la Familia no es solo un eslogan; es una promesa de que salvaguardamos la tranquilidad y la alegría en cada viaje, a través de una calidad confiable y tecnología innovadora". Esta sincera declaración se convirtió en la expresión de marca más cálida y emotiva de la feria de este año, cosechando elogios de los asistentes.

Tras 23 años de esfuerzos constantes y una sólida presencia en el mercado automotriz global, la presencia de CHERY abarca más de 120 países y regiones, ofreciendo productos y servicios de alta calidad a más de 4,5 millones de familias en todo el mundo. En promedio, una familia elige nuestros productos cada minuto, lo que demuestra la confianza que los usuarios depositan en nuestra marca. Para brindar un mejor servicio a estas familias, hemos construido una red global integral que incluye 8 centros de I+D, 36 plantas de producción, más de 2.000 concesionarios y más de 1.800 centros de servicio. Aplicamos la filosofía de desarrollo local "En algún lugar, para algún lugar, estar en algún lugar" para lograr el beneficio mutuo, la simbiosis y la prosperidad compartida con las comunidades locales.

La propuesta 'Para la Familia' se basa en los tres pilares de la seguridad sin concesiones, la igualdad de espacio y la igualdad tecnológica, ofreciendo soluciones de movilidad accesibles y de alta calidad a familias de todo el mundo. El TIGGO V, presentado en este salón del automóvil, es la materialización de esta propuesta. Desde el lanzamiento oficial de la marca de servicios CHERY FAMILY CARE hace un año hasta la presentación de la nueva propuesta de valor 'Para la Familia' hoy, CHERY, con sus potentes capacidades integrales, avanza hacia un futuro mejor junto a cientos de millones de familias en todo el mundo.

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