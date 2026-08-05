Una nueva serie revela la infraestructura oculta de la vida moderna

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Desde las profundidades de la antigua Roma hasta el futuro de la red eléctrica: una nueva miniserie documental de Nicely Done Productions revela la infraestructura oculta de la vida moderna, disponible en la plataforma digital global de National Geographic.

Threads of Connectivity sigue a cinco empresas que construyen los sistemas que hacen posible la vida moderna en una nueva serie documental disponible en la plataforma digital de National Geographic.

A medida que la IA, la electrificación y la creciente demanda someten nuestras infraestructuras a una presión sin precedentes, cada uno de los cinco episodios sigue a una empresa global que resuelve un problema del que depende el mundo.

Boldyn Networks está desplegando la tecnología 5G en el metro de Roma, dando servicio a 18 millones de personas, en lo que denomina el "mayor proyecto de conectividad para ciudades inteligentes jamás construido en Italia", sin perturbar la antigua ciudad que se encuentra en la superficie.

Medtronic está impulsando el futuro de la cirugía de columna, una de las especialidades más complejas de la medicina, a través de su ecosistema inteligente AiBLE™, que combina décadas de experiencia clínica con planificación basada en IA, robótica y datos del mundo real para ayudar a los cirujanos a tomar decisiones más informadas a lo largo del proceso quirúrgico.

Genesys está rediseñando el servicio al cliente en torno a la IA de agentes, y lo hace mientras Europa elabora nuevas normas para una IA responsable. "La IA va a potenciar las habilidades humanas que más importan", afirmó Tony Bates, consejero delegado de Genesys.

Carrier ha estado mejorando nuestras vidas durante más de 120 años. "Cada generación se enfrenta a desafíos que transforman nuestra forma de vida", dijo Nick Arch de Carrier. "Hace un siglo, hacía posible el confort en interiores. Hoy, hace que ese confort sea más inteligente, eficiente y resiliente para el futuro". Carrier está ayudando a convertir los hogares en sistemas de energía inteligentes que reducen la presión sobre la red eléctrica y optimizan cuándo y cómo se utiliza la energía.

OATI es una empresa de energía que desarrolla software capaz de mantener la estabilidad de la red eléctrica a medida que las energías renovables y los vehículos eléctricos se integran en las redes de todo el mundo. "Este es el momento en que la electricidad se convierte en un producto de datos", afirmó un operador de la red en el documental.

Lo que los conecta es simple. Los sistemas de los que depende la vida moderna están siendo reconstruidos para ser más fuertes, más inteligentes y más conectados, por personas que nunca vemos.

"La ingeniería más importante de nuestro tiempo se está desarrollando donde nadie puede verla, desde los túneles bajo Roma hasta el software que estabiliza la red eléctrica", dijo Jay Slater, consejero delegado de Nicely Done Productions. "Creamos esta serie para sacarla a la luz".

Los episodios se estrenan en NatGeo.com. Contenido y entrevistas disponibles bajo petición.

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