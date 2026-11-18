(Información remitida por la empresa firmante)

- La nueva solución de radiología diagnóstica de Hyland responde a la creciente demanda de lectura y gestión de imágenes médicas mediante flujos de trabajo inteligentes y escalables

Se prevé que, para 2055, la demanda de estudios de diagnóstico por imagen aumente aproximadamente un 17% en el caso de la resonancia magnética (RM) y un 25% en el de la tomografía computarizada (TC). Al mismo tiempo, se estima que, para 2038, la plantilla de radiólogos solo alcanzará el 90% de la capacidad necesaria, lo que demuestra que la simple contratación de personal no será suficiente para cerrar esta brecha.

Un análisis del JACR de 2026, basado en 46,4 millones de exámenes, reveló que el cuartil de radiólogos más productivos realiza actualmente un 30,6% más de estudios al día y cubre un 19,7% más de turnos por trimestre que en 2018. Esto pone de manifiesto cómo, ante la falta de una gestión adecuada, la carga de trabajo se concentra en un número reducido de profesionales, en lugar de distribuirse entre los radiólogos de las distintas subespecialidades.

Hyland Diagnostic Radiology establece la base —bajo un marco de gobernanza— para la visión más amplia de Hyland de un hospital agéntico; un entorno en el que la orquestación inteligente —y no solo la mera conectividad— se convierte en el pilar fundamental de la evolución del diagnóstico por imagen médico.

CLEVELAND, 18 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- La radiología se enfrenta a un problema de capacidad que no puede resolverse únicamente mediante la contratación de más personal. La demanda de estudios de diagnóstico por imagen sigue aumentando, impulsada por el envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, la ampliación de los programas de cribado y la creciente complejidad de los estudios. Al mismo tiempo, la disponibilidad de nuevos radiólogos, las jubilaciones y la mayor demanda de modalidades de trabajo flexible limitan la capacidad operativa. Por ello, Hyland, —líder global en inteligencia de contenidos y automatización— presenta Hyland Diagnostic Radiology, una solución diseñada para ayudar a las organizaciones sanitarias a afrontar estos desafíos. Gracias a una plataforma de diagnóstico por imagen independiente del proveedor, Hyland Diagnostic Radiology ofrece los flujos de trabajo especializados, las herramientas de visualización y los recursos que los radiólogos necesitan; todo ello sustentado en una base sólida y probada, diseñada para gestionar el diagnóstico por imagen en toda la organización.

Cuando cada hospital, centro de diagnóstico por imagen y especialidad mantiene sus propias listas de trabajo, visores y archivos, ningún sistema de salud puede conocer su verdadera capacidad disponible ni asignar, de manera fiable, cada estudio al radiólogo adecuado. Con Hyland Diagnostic Radiology, las organizaciones cuentan con una solución validada —integrada en Hyland Medical Imaging— que coordina todo el flujo de trabajo diagnóstico: desde la adquisición de imágenes y la priorización de estudios hasta la interpretación, el acceso a nivel institucional y la gestión del ciclo de vida, todo ello sobre una base única y debidamente supervisada.

Los sistemas de salud deben coordinar las labores de diagnóstico en toda su organización, señaló Vinitha Ramnathan, vicepresidenta sénior y directora general de gestión de productos para el sector salud en Hyland. Hyland Diagnostic Radiology integra la visualización diagnóstica, la orquestación inteligente de listas de trabajo y la gestión de imágenes en una plataforma unificada y bajo una gobernanza común. Esto ayuda a los equipos a priorizar los estudios urgentes, asignar los exámenes a los especialistas adecuados y aprovechar mejor la capacidad de los radiólogos en los distintos centros.

Cuando la federación no basta

Muchos sistemas de salud ya han intentado resolver la fragmentación de las imágenes médicas conectando entre sí los sistemas departamentales. Sin embargo, esta federación solo enlaza los silos; no los elimina. Los archivos independientes, los modelos de gobernanza y las dependencias de las aplicaciones persisten y se multiplican a medida que las organizaciones incorporan nuevas sedes y especialidades. El acceso a estudios previos suele requerir una recuperación manual, y los radiólogos pierden un tiempo clínico valioso simplemente navegando entre aplicaciones desconectadas, en lugar de dedicarse a la interpretación de los estudios.

Las consecuencias se agravan con el tiempo, ya que los tiempos de respuesta suelen ser impredecibles —incluso cuando la dotación de personal parece estable en su conjunto—, lo que provoca que los radiólogos más productivos asuman una carga de trabajo desproporcionada. Además, dado que los responsables operativos carecen de una visibilidad real de la capacidad a nivel de toda la organización, los equipos de TI deben asumir los costes derivados de interfaces redundantes, almacenamiento y ciclos de actualización por cada nuevo sistema que se incorpora.

Un enfoque coordinado para la revisión de diagnóstico por imagen

Hyland Diagnostic Radiology integra la orquestación inteligente de listas de trabajo y la visualización diagnóstica en una experiencia coordinada, basada en una plataforma de gestión de imágenes empresariales independiente del proveedor:

La orquestación inteligente de listas de trabajo asigna y prioriza los estudios de forma dinámica, teniendo en cuenta la urgencia clínica, la subespecialidad, los requisitos del centro y del servicio, la disponibilidad de los radiólogos y la carga de trabajo. El equilibrio de carga, que contempla el nivel de complejidad, facilita la distribución de las tareas entre los equipos de subespecialidad; por su parte, las señales de prioridad provenientes de los flujos de trabajo clínicos y de las herramientas de IA integradas garantizan que los estudios urgentes (STAT) o sujetos a restricciones de tiempo lleguen con mayor rapidez al radiólogo adecuado.

Las soluciones de visualización diagnóstica y corporativa integran la interpretación diagnóstica con el acceso a imágenes en toda la organización, ofreciendo una experiencia web coherente que no requiere instalación de software local. Los radiólogos disponen de las herramientas especializadas necesarias para realizar interpretaciones con total seguridad, mientras que los médicos referentes y los equipos multidisciplinarios pueden acceder de forma segura a las imágenes en toda la organización para su revisión clínica y colaboración.

La gestión de imágenes independiente del proveedor unifica el contenido de imagen —tanto DICOM como no DICOM— bajo una infraestructura corporativa regulada, ajena a las aplicaciones departamentales específicas. La aplicación de políticas de ciclo de vida uniformes, el enrutamiento inteligente y la gestión de estudios externos simplifican el manejo, el intercambio y la distribución de imágenes entre distintas especialidades, centros y etapas de la atención sanitaria.

La interoperabilidad basada en estándares conecta la historia clínica electrónica (HCE), las modalidades de diagnóstico por imagen, los sistemas de generación de informes, las herramientas de IA y otros sistemas corporativos. Esto permite a las organizaciones sanitarias modernizarse y consolidar sus sistemas a su propio ritmo, evitando la necesidad de realizar una migración tecnológica integral y potencialmente disruptiva.

En conjunto, estas capacidades permiten a un sistema sanitario medir y gestionar los factores específicos que limitan la capacidad de los radiólogos, tales como el volumen de estudios pendientes —desglosado por centro y modalidad—, el tiempo de respuesta según la prioridad, la distribución de los estudios entre los radiólogos, la cobertura fuera del horario habitual, el tiempo perdido en la localización de estudios previos y el grado de eficacia con el que se adoptan las herramientas de IA dentro del flujo de trabajo de diagnóstico.

Diseñado para las exigencias diagnósticas actuales y los flujos de trabajo del mañana

A medida que los sistemas de salud se expanden a través de diversas ubicaciones y especialidades, requieren tecnología capaz de evolucionar junto con ellos, sin comprometer las inversiones ya realizadas en sistemas de historias clínicas electrónicas (HCE), modalidades, generación de informes y sistemas departamentales. Hyland Diagnostic Radiology forma parte de la amplia cartera de Medical Imaging de la compañía y ya está disponible para ayudar a las organizaciones a modernizarse a su propio ritmo, preservando al mismo tiempo sus inversiones actuales. Asimismo, esta solución impulsa la visión más amplia de Hyland orientada a un hospital agéntico, al proporcionar información de diagnóstico por imagen bajo un marco de gobernanza y flujos de trabajo coordinados que sientan las bases para futuras capacidades autónomas.

Hyland invita a los asistentes a RSNA 2026 a ver Hyland Diagnostic Radiology en acción mediante demostraciones prácticas en el expositor nº 1322, del 29 de noviembre al 2 de diciembre en Chicago.

Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland

Hyland es pionera en la Content Innovation Cloud y proporciona inteligencia empresarial omnipresente a organizaciones mediante soluciones que revelan información práctica e impulsan la automatización. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo —incluidas muchas de las que integran la lista Fortune 100—, las soluciones de Hyland sientan las bases para una empresa conectada y con capacidad de acción autónoma, en la que los equipos aprovechan el potencial de la IA para redefinir su forma de operar y de interactuar con aquellos a quienes prestan servicio. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com.

Contacto para los medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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