COMUNICADO: La nueva solución vSAN de alto rendimiento para empresas de Supermicro es ideal para infraestructuras hiperconvergentes

Publicado 04/11/2019 16:56:57 CET

La creciente cartera vSAN de Supermicro ofrece opciones de configuración de productos probadas para implementaciones de misión crítica

BARCELONA, España, 4 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un líder mundial en soluciones de computación para empresas, sistemas de almacenamiento y soluciones de red, así como en tecnologías de computación verde, ha presentado otra solución vSAN para empresas dentro de su amplia cartera de sistemas listos para usar y totalmente configurados. Aprovechando los sistemas Ultra SuperServer de Supermicro, combinados con sistemas de almacenamiento definido por software vSAN de eficacia probada en el sector, las miras están puestas en las infraestructuras hiperconvergentes.

https://mma.prnewswire.com/media/1021867/supermicro.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1021867/supermicro.jpg]

"La amplia cartera de soluciones hiperconvergentes vSAN de Supermicro ofrece a los clientes la plataforma de almacenamiento ideal para sus aplicaciones críticas para el negocio", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Los sistemas Supermicro y la amplia gama de nodos preparados para vSAN son altamente configurables para admitir cargas de trabajo intensivas desde el punto de vista de la computación a la vez que ofrecen un bajo coste total de propiedad para implementaciones empresariales inteligentes".

Los sistemas Ultra SuperServers en 1U y 2U de Supermicro son compatibles con los procesadores Intel Xeon Scalable de más alto rendimiento (con un TDP de hasta 205 W) con 24 ranuras DIMM. Las plataformas Ultra no solo son capaces de admitir un elevado número de unidades NVMe, sino también un gran número de canales PCI-E para alojar tarjetas de interfaz de red (TIR) que proporcionen un ancho de banda suficiente para el acceso externo a través del tejido de red. Los sistemas Ultra son totalmente configurables y admiten 20, 10, 4 o 2 unidades NVMe intercambiables en caliente que pueden optimizarse para diferentes tipos de aplicaciones. Los sistemas Ultra SuperServers están diseñados para ofrecer potencia, eficiencia, flexibilidad y para ser escalables.

La solución de Supermicro ha pasado rigurosas pruebas a fin de ser certificada para VMware vSAN ReadyNode((TM)), como solución concebida para lograr el equilibrio y un rendimiento optimizado, desde el hardware hasta la pila de firmware y el software VMware vSAN((TM)). Como tecnología nativa para el hipervisor VMware vSphere(®), VMware vSAN((TM)) utiliza unidades NVMe de estado sólido para conseguir una elevada capacidad de entrada/salida y una baja latencia.

La perfecta integración con VMware vSphere y el ecosistema VMware(®) hace que esta solución hiperconvergente resulte óptima para aplicaciones nativas en la nube, implementaciones de oficinas y sucursales remotas, entornos de ensayos y desarrollo, clústeres de gestión, zonas de seguridad e infraestructuras de escritorios virtuales.

Supermicro también presenta Intel Select Solutions para VMware vSAN. Intel Select Solutions de Supermicro consisten en configuraciones listas para implementar que han sido verificadas y optimizadas para cargas de trabajo específicas de computación, almacenamiento y redes. Estas ayudan a acelerar la implementación de soluciones complejas al reducir las conjeturas y las evaluaciones internas necesarias para lograr un rendimiento excelente.

Supermicro presentará sus productos y soluciones en el estand S212 del pabellón 7 en el VMworld Europe 2019, del 4 al 7 de noviembre, que se celebra en la Fira Gran Via de Barcelona (España).

Para obtener más información sobre la gama completa de soluciones de bloques de construcción incrustadas de Supermicro, visite www.supermicro.com/Embedded [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630274-1&h=2456198034&u...] o descargue el catálogo de soluciones incrustadas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630274-1&h=401079816&u=...].

Para obtener más información sobre el VMworld 2019 o para registrarse, visite https://www.vmworld.com/en/us/index.html [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630274-1&h=2710908468&u...].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1021867/supermicro.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2630274-1&h=3285684100&u...]

