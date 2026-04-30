Una nueva startup, Calyra, reduce hasta un 70% el tiempo de gestión en pymes eliminando tareas manuales

Calyra App - Andrés Alberto Flores

(Información remitida por la empresa firmante)

La solución SaaS permite a pequeños negocios unificar herramientas dispersas y mejorar su captación de clientes para aumentar la rentabilidad de la empresa

Madrid, 30 de abril de 2026.- En un contexto donde muchas pequeñas y medianas empresas siguen gestionando su día a día con herramientas desconectadas, procesos manuales y una elevada carga operativa, nace Calyra, una plataforma SaaS modular diseñada para simplificar y automatizar la gestión diaria de pymes y autónomos.



Una alternativa flexible frente a soluciones complejas

El proyecto surge tras identificar un problema estructural en el mercado: muchas soluciones digitales existentes resultan complejas, costosas y sobredimensionadas, lo que dificulta su adopción por parte de pequeños negocios. A menudo, las pymes se ven obligadas a trabajar con múltiples herramientas separadas para reservas, clientes, facturación o comunicación, generando ineficiencias y pérdida de tiempo.

Frente a esta realidad, Calyra propone un modelo flexible, accesible y adaptado a las necesidades reales de cada empresa, evitando que los negocios paguen por funcionalidades que no utilizan.



La plataforma permite centralizar procesos clave como la gestión de reservas, productos y servicios, atención al cliente a través de WhatsApp y llamadas, analítica y facturación, todo desde un único entorno. Su enfoque modular facilita que cada negocio active únicamente las funcionalidades que necesita, reduciendo costes y eliminando complejidad innecesaria.



Además, a diferencia de otras soluciones, Calyra no sustituye la marca del negocio, sino que la refuerza, permitiendo que cada empresa mantenga su identidad mientras optimiza su operativa.



Uno de los principales valores diferenciales de Calyra es la integración de automatización e inteligencia artificial, lo que permite optimizar tareas como la gestión de citas o el envío de recordatorios, además de mejorar la atención al cliente sin requerir conocimientos técnicos.



Resultados reales y rápida implementación

Los primeros resultados ya reflejan el impacto de la solución. Actualmente, dos negocios operan con Calyra en modelo de pago, logrando reducir hasta un 70% el tiempo dedicado a tareas manuales. Además, uno de ellos ha incrementado su captación de clientes gracias a la mejora de su presencia digital mediante una web integrada.



Otro de los aspectos clave es su rápida implementación, con un tiempo medio de entre 24 y 48 horas, lo que permite a las empresas adoptar la herramienta sin fricciones ni interrupciones en su actividad.



Crecimiento, modelo accesible y visión a futuro

Calyra está comenzando a consolidar su presencia en sectores como la restauración, la estética, las barberías y el retail local, con sus primeras implementaciones en Extremadura y planes de crecimiento hacia otras regiones en los próximos meses.

Calyra apuesta por un modelo modular que permite a cada negocio construir su propia solución digital sin pagar por herramientas innecesarias, priorizando la eficiencia de costes y la facilidad de adopción.



El modelo de negocio incluye un estudio previo gratuito para analizar las necesidades de cada empresa, seguido de una configuración inicial y una cuota mensual personalizada, que en la mayoría de los casos no supera los 100 euros.



En cuanto a su hoja de ruta, los próximos desarrollos se centran en reforzar la inteligencia artificial, con sistemas de respuesta automática, automatización de llamadas, gestión integral de clientes y reservas sin intervención manual.



Sobre Calyra

Calyra es una plataforma SaaS modular orientada a pymes y autónomos que permite centralizar, automatizar y optimizar la gestión empresarial, facilitando su digitalización de forma accesible y sin barreras técnicas.



Emisor: Calyra

Contacto

Nombre contacto: Andrés Alberto Flores

Descripción contacto: Calyra App

Teléfono de contacto: 650 804 944



