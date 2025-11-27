Nueva tecnología de Eneeergy para aprovechar excedentes solares y reducir el gasto en agua caliente

Nueva tecnología de Eneeergy - Eneeergy

España, 27 de noviembre de 2025.-

Cada vez más hogares cuentan con energía solar y buscan soluciones para aprovecharla al máximo. Eneeergy introduce un sistema que utiliza los excedentes fotovoltaicos para producir agua caliente, reduciendo el consumo eléctrico convencional. La tecnología funciona sin obras y se adapta a la mayoría de instalaciones solares

El aprovechamiento de la energía solar en los hogares continúa creciendo, y muchos sistemas fotovoltaicos generan excedentes que no se utilizan durante el día. El nuevo equipo de Eneeergy permite transformar esa producción sobrante en agua caliente, reduciendo el consumo energético tradicional sin necesidad de obras ni modificaciones en la instalación existente.



El sistema AcumulaEnergy puede reducir entre un 70% y un 90% el gasto en agua caliente sanitaria (ACS) en viviendas de 2 a 5 personas, utilizando únicamente la energía fotovoltaica ya disponible. La solución se ha diseñado para trabajar de manera automática, eficiente y continua, manteniendo siempre el suministro de agua caliente sin depender de la red eléctrica convencional.



Aprovechamiento máximo de la energía solar

En muchas viviendas con placas solares, la energía excedente se vierte a la red a un precio reducido o simplemente no se utiliza. El sistema de Eneeergy recircula y gestiona esta energía para calentar un depósito específico, generando agua caliente durante todo el día.

El funcionamiento se basa en tres pasos:



• La instalación fotovoltaica produce energía durante las horas de sol.



• El equipo utiliza esa energía para calentar el agua almacenada.



• El hogar dispone de agua caliente las 24 horas sin recurrir al consumo eléctrico habitual.



Este proceso es automático y no requiere intervención del usuario.



Eficiencia, sostenibilidad y sin obras

El sistema se caracteriza por:



• Ausencia de obras y de instalaciones complejas.



• Compatibilidad con la mayoría de sistemas fotovoltaicos actuales.



• Reducción significativa del gasto energético mensual.



• Disponibilidad constante de agua caliente.



• Funcionamiento sostenible y libre de emisiones directas.



Está orientado a viviendas que desean mejorar su eficiencia energética y reducir el coste asociado al ACS sin realizar reformas.



Una inversión con retorno rápido

La inversión en esta tecnología se compensa con el ahorro mensual generado. En viviendas con un consumo de agua caliente elevado, el retorno es aún mayor. Por ello, el sistema está siendo incorporado por numerosos hogares que buscan maximizar el rendimiento de su instalación solar.



El equipo es especialmente adecuado para:



• Viviendas con instalación fotovoltaica activa.



• Unidades familiares de 2 a 5 personas.



• Hogares con consumo elevado de ACS.



• Viviendas que desean aprovechar íntegramente la energía solar disponible.



Solución para hogares que buscan más ahorro y eficiencia

Eneeergy ofrece una alternativa rentable y sostenible para convertir una instalación fotovoltaica en un sistema de producción de agua caliente de alto rendimiento durante todo el año. La tecnología responde a la demanda creciente de soluciones que aumenten el confort, reduzcan el gasto energético y maximicen la eficiencia solar.







Emisor: Eneeergy

Contacto

Nombre contacto: Enrique Gasco

Teléfono de contacto: 600063783