(Información remitida por la empresa firmante)

- Garantizar operaciones críticas ininterrumpidas: la nueva tecnología híbrida cierra las brechas de cobertura de banda ancha

Cybertel Bridge presenta su arquitectura híbrida integrada, que integra 5G/LTE MCX y DMR DMO para conmutación automática de red, implementada por primera vez en la plataforma probada LM75

SEÚL, Corea del Sur, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Tras su demostración durante la celebración de Critical Communications World (CCW) 2026, Cybertel Bridge ha presentado hoy de forma oficial su tecnología de comunicación híbrida, diseñada para ayudar a los equipos de campo de infraestructura crítica a mantener las comunicaciones dentro de edificios, en instalaciones subterráneas, en sitios remotos y dondequiera que la cobertura de la red de banda ancha sea débil o inexistente.

Incluso disponiendo de las ventajas de cobertura de área amplia de las redes de 450 MHz, aún pueden producirse interrupciones localizadas en las comunicaciones en entornos de campo complejos. Cybertel Bridge hace frente a este reto gracias a la integración de los servicios de misión crítica de banda ancha (MCX) y DMR DMO en una única arquitectura. En lugar de requerir que el personal de campo supervise la intensidad de la señal o cambie manualmente los modos de comunicación, el sistema gestiona de forma automática la continuidad de las comunicaciones a medida que cambian las condiciones de la red.

Esta tecnología está basada en la arquitectura híbrida integrada de Cybertel Bridge, que combina una plataforma celular basada en Qualcomm QCM6490 compatible con conectividad 5G/LTE y de 450 MHz con un módulo DMR Tier II integrado. Implementada en la plataforma de dispositivos LM75 de la compañía, esta arquitectura proporciona la base de hardware para comunicaciones integradas de banda ancha y fuera de la red. Además, Cybertel Bridge utiliza una alianza de licencia directa con Qualcomm con el objetivo de permitir una optimización profunda a nivel de módem.

Entre las principales capacidades de la tecnología de comunicación híbrida se incluyen:

Cambio dinámico de modo: Lleva a cabo la transición automática de las comunicaciones de MCX a DMR DMO cuando se pierde la cobertura de banda ancha o esta cae por debajo del nivel de señal requerido.

Recuperación dinámica a MCX: Restablece automáticamente las comunicaciones de banda ancha MCX cuando se recupera la cobertura de red estable.

Modo repetidor: Permite disponer de una interoperabilidad perfecta entre grupos DMR DMO y MCX mediante repetidores basados en software, eliminando la necesidad de una infraestructura de repetidores de hardware dedicada.

"En operaciones de campo de alto riesgo, cada segundo cuenta, y los agentes en primera línea nunca deberían tener que preocuparse por la cobertura de radio", afirmó Back San Nam, consejero delegado de Cybertel Bridge. "Hemos diseñado esta tecnología para liberarlos por completo de la carga de la conectividad, garantizando que puedan concentrarse en su misión y regresar a casa sanos y salvos".

Contando con más de 60 proyectos MCX implementados a nivel mundial desde el año 2017, Cybertel Bridge continúa proporcionando ayuda a organizaciones de comunicaciones críticas en los sectores de seguridad pública, transporte y servicios públicos. Con el fin de satisfacer la creciente demanda de integridad en la cadena de suministro, todos los dispositivos de Cybertel Bridge se fabrican íntegramente en sus instalaciones propias en Corea del Sur, lo que garantiza el estricto cumplimiento de la Ley de Acuerdos Comerciales (TAA) y una sólida procedencia de ciberseguridad.

ACERCA DE CYBERTEL BRIDGE

Fundada en 2000, Cybertel Bridge desarrolla y fabrica soluciones de servidores MCX de misión crítica y dispositivos especializados a través de sus operaciones internas de I+D, producción y control de calidad en Seúl, Corea del Sur. Como miembro activo de TCCA y 450 Alliance, la compañía proporciona un ecosistema integral para comunicaciones críticas. Desde que fue pionera en los servicios Push-to-Video para la Fuerza Aérea de Corea en el año 2012, Cybertel Bridge ha proporcionado tecnologías de comunicación avanzadas para importantes proyectos de infraestructura nacional en todo el mundo. Si desea más información visite la página web www.cybertel.co.kr/en.

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