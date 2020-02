COMUNICADO: Nueva web de despedidas de soltera en Madrid de Central Fiestas

Publicado 03/02/2020 9:58:50 CET

Con más de 20 años dedicados a la organización y celebración de fiestas de todo tipo, el Grupo Diverocio a través de su web Central Fiestas ofrece todo tipo de actividades para grupos, de forma directa y sin intermediarios. Sobre todo destaca la celebración de despedidas de solteros, aunque también hay otras como cumpleaños, reuniones de empresa, navidades o Halloween

La nueva web de despedidas en Madrid con Central Fiestas busca dar un paso más y ofrecer ideas innovadoras, que se ajusten a los gustos de todos, así como a las tendencias que los marcan.

Fiestas temáticas

Los eventos temáticos son uno de los productos estrella del grupo, perfectos para disfrutar de las mejores despedidas de soltera sin importar las preferencias que se tengan. La lista de opciones abarca un amplio espectro, desde experiencias históricas hasta meterse de lleno en un misterio.

En las despedidas temáticas se cuida todo al detalle para disfrutar de una experiencia completa, hasta el grado de llegar a pensar que realmente se ha viajado a la época o el lugar en el que transcurren los acontecimientos. El objetivo no es solo que la gente se divierta al máximo, sino que incluso pasado un tiempo se siga comentando lo bien que lo pasaron.

Planes fin de semana

Una tarde o un día siempre sabe a poco cuando se organiza una fiesta. Por eso, las despedidas de soltera fin de semana en Madrid cada vez están más solicitadas. En la web se pueden encontrar muchos planes de este tipo, tanto en el centro de Madrid como en los alrededores de la capital. Incluso algo más lejos, dependiendo del tipo de experiencias que se quieran vivir. La oferta está repleta de sorpresas, que hacen que cada despedida sea distinta a las demás. Un elemento que marca la diferencia porque todo el mundo tiene su idea de lo que es una buena despedida. Para algunas es recorrer la ciudad en alguna de sus limusinas para despedidas de Central Fiestas, mientras que otras prefieren algo más relajado, como una sesión de spa o un masaje. Y por supuesto, están las que no se quieren privar de nada y piensan sacarle todo el jugo al fin de semana probando todo lo que puedan.

Talleres

Las ideas para despedidas del Grupo Diverocio no dejan de aumentar en número. De hecho, esta es una de las claves por las que llevan tanto tiempo dedicados a esta actividad, ya que no se dan por satisfechos y siguen buscando el modo de mejorar día a día.

Un ejemplo son estos talleres de despedidas de soltera, que además de entretener y hacer pasar un buen rato, dejan en todas la sensación de haber aprendido alguna cosa nueva, lo cual es más que interesante.

Y mucho más

Según Luis Sánchez, CEO de Grupo Diverocio:

“Desde 1998 estamos en constante evolución en cuanto a fiestas de despedidas de soltera, soltero y mixtas pero hemos notado un cambio muy significativo de 3 años hacia acá. Las despedidas tradicionales han dejado de tener interés en nuestros clientes, ahora demandan otro tipo de celebración más elaborada y más dilatada en el tiempo. Anteriormente con una cena espectáculo y discoteca les era suficiente. Ahora buscan más hacer actividades durante todo el día, ya sean para actividades y deportes de aventura para ellos y talleres para ellas como es el caso de talleres de baile, gastronómicos, belleza y por supuesto el alquiler de limusinas, esto no quita que también ellas se decantan con los deportes de aventura como es el caso de Humor amarillo.

Lo que vemos que ha experimentando una fuerte demanda ha sido el caso de pasar todo un fin de semana con sus mejores amig@s fuera de su localidad, de ahí nuestra gran innovación Poblado Medieval. Un complejo turístico Rural muy cerca de Madrid con 12 alojamientos individuales por grupo y todas sus prestaciones: calefacción, baño completo y ropa de cama exclusivo para cada despedida. Cada grupo tiene su propia cabaña, no se comparte cabaña con otros grupos.

Pensión completa con bebida incluida, actividades de agua y zona de baño, deportes de aventura, humor amarillo y juegos durante las cenas. Por la noche mucha fiesta en la discoteca del complejo, donde las 12 despedidas no paran de bailar y disfrutar con la seguridad de no coger el coche en todo el fin de semana. Los clientes dejan el coche el viernes a la llegada y no lo vuelven a coger hasta el domingo para irse, la comodidad y seguridad es absoluta tienen todo en el mismo complejo. No dejamos de aprender e innovar en base a las necesidades que nos demandan nuestros fieles clientes.”

El Grupo Diverocio

Además de las despedidas de soltera, en Central Fiestas se pueden encontrar otras propuestas, adaptadas a cada necesidad. Las fiestas para empresas van más allá de la típica cena, y se complementa con actividades con las que los equipos e trabajo estrechan sus lazos.

También destacan otras celebraciones como las fiestas de cumpleaños con humor amarillo, donde los participantes se meten en la piel de los concursantes del famoso programa de televisión. O los eventos de temporadas concretas, como las mejores fiestas de Halloween en Madrid, con episodios capaces de helar la sangre y divertir a partes iguales en la noche más terrorífica del año.

