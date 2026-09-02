(Información remitida por la empresa firmante)

-Las nuevas baterías 6T de ultra alta capacidad de Epsilor para vehículos militares superan al mercado con una capacidad energética de 4.400 Wh/174 Ah

La batería COMBATT 6T de Epsilor ofrece la mayor densidad y capacidad energética del mundo. Cumple con la norma MIL-PRF-32356C y el estándar de la OTAN. La nueva batería 6T de Epsilor se encuentra actualmente en producción y se presentará en la Exposición Internacional de la Industria de Defensa (MSPO) en Kielce, Polonia, del 8 al 11 de septiembre de 2026.

KIELCE, Polonia, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Epsilor Electric Fuel Ltd., una empresa de Ignium y reconocido desarrollador y fabricante mundial de baterías de iones de litio inteligentes y soluciones de carga, anunció el inicio de la producción en serie de su producto estrella, el COMBATT ELI-52526-GM 6T. Cumpliendo con las normas MIL-PRF-32565C y de la OTAN, la batería 6T de Epsilor ofrece la mayor energía de su categoría, con 4.400 Wh / 174 Ah.

La batería COMBATT 6T de Epsilor está diseñada para vehículos militares, sistemas de energía autónomos tácticos desplegables, puestos de mando móviles, refugios tácticos y sistemas de armas desplegables. COMBATT ELI-52526-GM 6T, con la mayor energía de su clase, permite misiones de vigilancia silenciosa más prolongadas, a la vez que reduce el consumo de combustible, los requisitos de mantenimiento y los costes totales del ciclo de vida del vehículo. Este robusto paquete de baterías está diseñado para entornos militares exigentes y es compatible con arquitecturas de vehículos híbridos modernos, cargas útiles de alta potencia, sistemas de guerra electrónica, sensores y equipos de comunicaciones.

"Nuestro objetivo era redefinir lo que los usuarios pueden esperar de su batería 6T en el campo de batalla", declaró Ronen Badichi, director general y consejero delegado de Epsilor Electric Fuel. "La creciente demanda de baterías 6T de mayor energía entre nuestros clientes del sector de defensa nos impulsó a acelerar la producción y nos enorgullece presentar este producto antes de lo previsto".

"La demanda de energía siempre representa un desafío", afirmó Merav Kolody Shubeli, directora sénior de Ventas Internacionales de Epsilor. "Aceleramos el proceso de escalado, desde el desarrollo hasta la producción de baterías, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes".

La COMBATT 6T se exhibirá en MSPO junto con la gama completa de baterías y cargadores militares de Epsilor con la mayor densidad energética.

Acerca de Epsilor

Epsilor Electric Fuel Ltd. es un desarrollador y productor reconocido mundialmente de baterías inteligentes, cargadores y sistemas de gestión de energía móvil para aplicaciones de defensa, aeroespaciales, médicas, de transporte, industriales y marinas.

Acerca de Ignium

Ignium es un proveedor especializado en componentes y soluciones para sistemas de armas actuales y de próxima generación, destinado a la industria de defensa de Estados Unidos y sus aliados.

Para obtener más información, visite Epsilor (www.epsilor.com), o síganos en LinkedIn.

Contacto :Merav Kolody Shubeli,Directora sénior de Ventas Internacionales & MarketingEpsilor Electric Fuel Ltd.merav.ks@epsilor.com+972-52-8600364

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