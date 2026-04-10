Nuevas condiciones en Aussar facilitan el acceso a PCs con NVIDIA de Zotac y Gainward sin costes adicionales - Aussar.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 10 de abril de 2026.- El acceso a equipos informáticos de alto rendimiento se ha convertido en un factor determinante en sectores como el gaming y la creación de contenido digital. La evolución de tecnologías como el Ray Tracing o el DLSS ha elevado los estándares de calidad gráfica, situando a las GPUs NVIDIA como un componente clave en la experiencia de usuario.

En este contexto, Aussar introduce nuevas condiciones comerciales en su catálogo de equipos, eliminando los costes de montaje y envío en PCs equipados con tarjetas gráficas NVIDIA de fabricantes como Zotac y Gainward, con el objetivo de facilitar el acceso a soluciones avanzadas de hardware.

Impulso al gaming de alto rendimiento con tecnología NVIDIA

La incorporación de GPUs NVIDIA en equipos de sobremesa ha marcado un punto de inflexión en el desarrollo del gaming moderno. Tecnologías como el trazado de rayos en tiempo real y el escalado mediante inteligencia artificial han permitido alcanzar niveles de realismo y fluidez que, hasta hace pocos años, resultaban inaccesibles para una parte significativa del público.

En este escenario, la decisión de Aussar de eliminar los costes de montaje y envío en PCs configurados con GPUs NVIDIA de Zotac y Gainward contribuye a reducir la barrera de entrada a este tipo de tecnología. Esta medida permite ampliar el acceso a configuraciones preparadas para ejecutar videojuegos de última generación con altos estándares de rendimiento, favoreciendo que un mayor número de usuarios pueda beneficiarse de funcionalidades avanzadas como Ray Tracing y DLSS.

La disponibilidad de equipos optimizados y listos para su uso, junto con la reducción de costes asociados, facilita la adquisición de soluciones completas sin necesidad de asumir gastos adicionales, lo que refuerza la competitividad en el segmento del gaming de alto nivel.

Estrategia de accesibilidad y personalización en el mercado tecnológico

Aussar ha consolidado su posicionamiento en el sector mediante una propuesta centrada en la personalización de equipos informáticos y la selección de componentes de alto rendimiento. Su catálogo incluye configuraciones adaptadas a distintos perfiles, desde usuarios que se inician en el gaming hasta perfiles avanzados que requieren un alto nivel de exigencia técnica.

La eliminación de costes de montaje y envío en equipos con GPUs NVIDIA de Zotac y Gainward se enmarca dentro de una estrategia orientada a mejorar la accesibilidad a tecnologías avanzadas. Esta iniciativa se suma a la posibilidad de configurar equipos a medida, ajustando componentes clave como procesador, memoria o almacenamiento en función de las necesidades específicas.

El avance continuo del hardware gráfico y la creciente demanda de experiencias inmersivas apuntan hacia un mercado cada vez más exigente. En este contexto, Aussar refuerza su propuesta al facilitar el acceso a PCs con NVIDIA, contribuyendo a que más usuarios puedan incorporar tecnologías como el Ray Tracing y el DLSS en su experiencia de uso, consolidando así el papel de estas soluciones en el presente y futuro del gaming.

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