Desde que abrió ha alcanzado una ocupación media próxima al 100% - KATEGORA

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto, ubicado en Los Álamos (Málaga), celebrará nuevas jornadas de puertas abiertas los días 26 y 27 de noviembre. En operación desde marzo como Kora Olea, registra una ocupación media próxima al 100% y estima una rentabilidad anual neta del 7%

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- Recorrer el complejo, visitar sus apartamentos y conocer los primeros resultados de su actividad. Esta es la propuesta de las jornadas de puertas abiertas que Kategora Oceanika celebrará los próximos 26 y 27 de noviembre en Málaga. La convocatoria permitirá acercarse al modelo de inversión de Kategora desde el propio establecimiento, abierto al público desde marzo y operado por su marca hotelera Kora Living bajo el nombre de Kora Olea. Las personas interesadas ya pueden inscribirse en las jornadas Open Doors.



El encuentro tendrá lugar en el complejo, situado en Los Álamos (Costa del Sol, Torremolinos), y contará con visitas guiadas a cargo del equipo comercial de Kategora. Además de conocer las instalaciones y los apartamentos, los asistentes podrán recibir información sobre las unidades disponibles, la gestión hotelera y la evolución del proyecto. Las charlas previstas tras cada recorrido ofrecerán un espacio para profundizar en el modelo de inversión y resolver dudas directamente con el equipo.



Un proyecto que ya puede mostrar sus resultados

Kategora Oceanika abrió sus puertas en marzo de este mismo año. Desde entonces, el establecimiento funciona como Kora Olea, uno de los alojamientos gestionados por Kora Living. Su actividad permite conocer el proyecto más allá de los planos: durante las jornadas, los visitantes podrán recorrer un complejo terminado y observar cómo se desarrolla su operación hotelera.



Desde su apertura el pasado mes de marzo, el complejo ha alcanzado una ocupación media muy cercana al 100%, con valoraciones superiores a nueve puntos sobre diez en Booking y de 4,5 sobre 5 en Google.



Estas cifras aportan una primera referencia sobre la acogida del establecimiento. También constituyen uno de los contenidos centrales de las jornadas: explicar la evolución del alojamiento desde su apertura y ofrecer a los asistentes información sobre un activo que ya está recibiendo clientes.



"Invertir en un activo que ya está en funcionamiento permite comprobar la calidad del producto y analizar sus primeros indicadores reales de explotación antes de tomar una decisión. Estas jornadas ofrecen al potencial inversor la posibilidad de entender in situ en qué está invirtiendo, cómo funciona nuestro modelo y valorar el proyecto a partir de una realidad que ya puede visitar y conocer", señala Agustín Orcasitas, Chief Commercial Officer de Kategora.



El proyecto está integrado por 180 apartamentos y cuenta con una singularidad arquitectónica que lo distingue: es el mayor edificio hotelero construido en madera del sur de Europa. Comercializado por Kategora e impulsado por la promotora malagueña Nuovit, combina esta apuesta constructiva con una ubicación próxima a los principales puntos de conexión del entorno de Málaga.



En el corazón de la Costa del Sol, el complejo se encuentra en Torremolinos, a escasos metros de la playa de Los Álamos y con conexión al centro de Málaga y al aeropuerto. Una localización que permite atender tanto la demanda turística como las necesidades de quienes se desplazan a la provincia por motivos profesionales o para estancias temporales.



Qué significa invertir en Flex Living

El alojamiento flexible o Flex Living combina estancias de corta y media duración con servicios propios de un hotel. En el caso de Kategora Oceanika, la actividad se desarrolla bajo licencia hotelera, con una operación profesionalizada que se adapta a distintas formas de viajar y trabajar.



Su demanda no se limita a los nómadas digitales. El modelo da respuesta a personas que necesitan alojarse temporalmente en un destino, tanto por razones profesionales como turísticas, y que buscan flexibilidad en la duración de su estancia sin renunciar a los servicios de un establecimiento hotelero.



"El Flex Living responde a una demanda creciente de alojamiento temporal en ciudades y destinos con fuerte dinamismo económico y turístico. En este contexto, proyectos como Kategora Oceanika ofrecen a los inversores un activo con gestión profesionalizada y vocación de largo plazo", comenta Orcasitas.



Con más del 70 % de los apartamentos ya vendidos, las unidades actualmente disponibles parten de 238.000 euros. La rentabilidad neta proyectada se sitúa en torno al 7% anual, una estimación vinculada al rendimiento del activo. Durante las jornadas, el equipo comercial explicará las características de la inversión y el funcionamiento de la gestión delegada.



La experiencia de Kategora detrás del modelo

La evolución de otros complejos permite contextualizar la experiencia operativa de Kora Living. En 2025, Kora Green City, en Vitoria-Gasteiz —el mayor alojamiento Passivhaus de Europa—, volvió a superar el 9% de rentabilidad neta, con una ocupación media del 95%. Ese mismo ejercicio, Kora Nivaria Beach, en Tenerife, registró una rentabilidad superior al 10% y una ocupación del 93%.



Por su parte, Kora Kiliki, en Pamplona; Kora Tigot, en Tenerife; Kora Lluna, en Valencia, y el propio Kora Olea, abiertos entre finales de 2025 y el primer trimestre de 2026, alcanzaron ocupaciones medias por encima del 90 % durante sus primeros meses de operación.



Del interés por el proyecto a conocerlo de primera mano

De cara a los días 26 y 27 de noviembre, los potenciales inversores que participen en estas jornadas de puertas abiertas disfrutarán de un recorrido guiado por el complejo y sus apartamentos, conociendo así en primera persona el modelo de inversión desarrollado por Kategora y la excelencia residencial del proyecto. El equipo comercial de Kategora acompañará a los participantes para resolver todas sus dudas y compartir los detalles del proyecto. Las distintas sesiones están planteadas con ese propósito: que cada asistente pueda contrastar sus expectativas con la realidad del complejo, apreciar la distribución de los apartamentos y conocer el entorno en el que se desarrolla la actividad hotelera.



El hecho de que Kora Olea ya esté abierto añade valor a la experiencia. La visita permite entender cómo conviven los espacios privados con las zonas comunes y los servicios del establecimiento, y relacionar sus características con las necesidades de quienes se alojan en él. Una perspectiva que complementa las cifras y ayuda a comprender mejor el proyecto antes de tomar una decisión.



Los interesados en participar en las visitas privadas ya pueden realizar su inscripción en este enlace. Una oportunidad para descubrir en primera persona un hito del modelo Flex Living, que ofrece a los inversores un activo con gestión profesionalizada y vocación de largo plazo.



*Debido a la alta demanda de solicitudes, se requiere inscripción previa a través de la web de las jornadas Open Doors de Kategora Oceanika.

Contacto

Nombre contacto: Brezo Criado

Descripción contacto: Kategora PR Manager

Teléfono de contacto: +34 688 72 92 85