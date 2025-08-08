Por qué el nuevo 9X de Zeekr se une a la termografía de Raytron para mejorar la visión nocturna automotriz

(Información remitida por la empresa firmante)

YANTAI, China, 8 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Con las nuevas normas de seguridad, como Euro NCAP, C-NCAP y FMVSS 127, que exigen pruebas AEB nocturnas, los principales fabricantes de equipos originales (OEM) recurren cada vez más a la termografía para garantizar la seguridad al volante. La termografía infrarroja, que detecta la oscuridad, el humo y el deslumbramiento, se está convirtiendo rápidamente en un pilar de los sistemas ADAS basados en cámaras. Hoy, el nuevo 9X de Zeekr estrena las vanguardistas cámaras térmicas para automóviles de Raytron, que ofrecen una mejor percepción y seguridad para su sistema de conducción asistida G-Pilot H9 L3.

Cómo la termografía revoluciona la conducción nocturna

Las cámaras de luz visible fallan en condiciones de deslumbramiento u oscuridad, el LiDAR se dispersa con lluvia y niebla, y el radar de ondas milimétricas puede confundir a los peatones con bordillos. Sin embargo, la termografía infrarroja funciona capturando señales de calor en lugar de depender de la luz ambiental. Incluso con luces largas en dirección contraria o carreteras rurales completamente oscuras, las cámaras térmicas de Raytron identifican con precisión a peatones, ciclistas y vehículos que circulan por delante.

Las cámaras térmicas para automóviles pasan del lujo a la popularidad

Desde que Mercedes-Benz introdujo la visión nocturna en la Clase S en el año 2000, los sistemas de visión nocturna por infrarrojos se mantuvieron como un complemento premium con precios superiores a los 2.000 dólares. BMW y Audi, pioneros en su uso, demostraron su eficacia ayudando a reducir las colisiones nocturnas, especialmente los atropellos a peatones. A medida que los avances en la tecnología termográfica reducen los costes y mejoran la resolución, los sensores térmicos están pasando de ser una función de nicho a un componente ADAS esencial adoptado por fabricantes de automóviles de todo el mundo.

Por qué los principales fabricantes de automóviles eligen la termografía automotriz de Raytron

Los principales fabricantes de automóviles, incluyendo el líder en vehículos eléctricos BYD, el fabricante global Geely Group y la innovadora empresa DiDi Autonomous Driving, han colaborado con Raytron para mejorar la fiabilidad de la percepción. La ventaja competitiva de Raytron reside en:

Detectores innovadores : Raytron lanza el primer detector infrarrojo no refrigerado de 8 μm y 19201080 del mundo, fabricado con chips MEMS e ISP con certificación AEC-Q100 para una fiabilidad de grado automotriz.

: Raytron lanza el primer detector infrarrojo no refrigerado de 8 μm y 19201080 del mundo, fabricado con chips MEMS e ISP con certificación AEC-Q100 para una fiabilidad de grado automotriz. Superresolución impulsada por IA : El algoritmo patentado "Shutter-Free" evita la pérdida de datos operativos, mientras que la "Superresolución Matrix IV" optimiza los mapas térmicos de 640512 a una claridad cercana a 1080p, optimizando la termografía para AEB y la detección de peatones.

: El algoritmo patentado "Shutter-Free" evita la pérdida de datos operativos, mientras que la "Superresolución Matrix IV" optimiza los mapas térmicos de 640512 a una claridad cercana a 1080p, optimizando la termografía para AEB y la detección de peatones. Cadena de suministro integrada: Desde los chips internos, pasando por el ensamblaje de módulos, hasta la integración de sistemas de visión nocturna, Raytron permite una iteración rápida y una producción en masa escalable para líneas de vehículos tanto premium como convencionales.

Eleve la seguridad de su vehículo con Raytron

Al integrar imágenes térmicas infrarrojas mejoradas con IA en el Zeekr 9X, Raytron contribuye a definir el futuro de la seguridad automotriz. Los fabricantes de equipos originales (OEM) que buscan superar los estándares de seguridad globales y mejorar la protección de los ocupantes encontrarán en Raytron un socio de confianza.

Para más informaciónE-mail: sales@raytrontek.comSitio web: https://en.raytrontek.comLinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

