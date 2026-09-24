Nuevo agente Veeva Study Builder para configurar estudios clínicos en tan solo un día

(Información remitida por la empresa firmante)

Un agente basado en estándares permite crear configuraciones de EDC y DQS de manera más rápida y uniforme

PLEASANTON, California, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) ha anunciado hoy Veeva Study Builder Agent, una nueva solución de IA que configura Veeva EDC y Veeva DQS (sistema de calidad de datos) directamente a partir del protocolo de un estudio. Gracias a la reutilización de los estándares existentes de la organización y aprovechar el modelo USDM (Unified Study Definitions Model) de CDISC, este agente permite crear estudios de manera más rápida y determinista.

El agente Study Builder configura formularios EDC, visitas y reglas de validación (edit checks), así como listados basados en CQL en DQS. También automatiza las pruebas, incluida la generación de datos de prueba. Dado que el agente trabaja a partir de los estándares existentes de la organización y sigue un proceso coordinado, los resultados minimizan las desviaciones respecto a dichos estándares y están listos para auditoría por diseño.

"Veeva Study Builder Agent permitirá crear estudios de alta calidad con mucha mayor rapidez", afirmó Drew Garty, director de tecnología de Veeva Clinical Data. "Estamos comprometidos con las innovaciones que simplifican, estandarizan y conectan los ensayos clínicos, y Study Builder Agent representa un paso importante para hacer realidad esa visión".

Veeva Study Builder Agent, cuya disponibilidad para usuarios pioneros está prevista para diciembre de 2026, forma parte de EDC y no requiere licencia adicional. Se suministra como un complemento de Claude Cowork y se instala desde un repositorio de GitHub gestionado por Veeva. Obtenga más información sobre las soluciones de datos clínicos de Veeva —incluidas EDC, DQS y eCOA— en el evento Veeva R&D and Quality Summit, que se celebrará en Boston los días 20 y 21 de octubre. El evento está reservado exclusivamente a profesionales del sector de las ciencias de la vida.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube sectorial para las ciencias de la vida, que incluye aplicaciones, agentes, datos y servicios de consultoría. Con un firme compromiso hacia la innovación, la excelencia del producto y el éxito del cliente, Veeva atiende a más de 1.500 clientes, desde las mayores empresas farmacéuticas del mundo hasta compañías biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público (Public Benefit Corporation), Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para obtener más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva Este comunicado contiene declaraciones prospectivas relativas a los productos y servicios de Veeva y a los resultados o beneficios previstos derivados de su uso. Dichas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los indicados en este comunicado, y no asumimos obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres detallados en nuestra presentación del Formulario 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de julio de 2026 —disponible aquí (encontrará un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestro negocio en las páginas 33 y 34)— y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

Contacto:

Deivis MercadoVeeva Systems925-226-8821deivis.mercado@veeva.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/nuevo-agente-veeva-study-builder-para-configurar-estudios-clinicos-en-tan-solo-un-dia-302888992.html