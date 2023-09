Archivo - COMUNICADO: Informe:La invasión rusa de Ucrania no es un modelo para China y Taiwán - THE CONFERENCE BOARD/PR NEWSWIRE - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

- El nuevo arancel de emisiones de carbono de la UE tendrá un impacto significativo en las empresas, según destaca el informe de The Conference Board

BRUSELAS, 28 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Los importadores europeos se enfrentan a precios crecientes y obstáculos administrativos a medida que el nuevo arancel sobre emisiones de carbono de la UE entra en vigor, como se detalla en un nuevo informe de The Conference Board. El informe llega en el período previo a la primera fase de aplicación (a partir del 1 de octubre) del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) de la UE, un sistema que gravará las importaciones de bienes intensivos en carbono, cerrando la brecha de precios con los productos fabricados en la UE.

Navegando por el arancel al carbono de Europa : ¿Qué es CBAM y qué significa para las empresas? encuestó a los miembros europeos de The Conference Board sobre cómo esperan que CBAM afecte a sus empresas. El 83 por ciento de los encuestados (principalmente altos ejecutivos de adquisiciones y sostenibilidad) anticipan que los precios aumentarán, y el 75 por ciento espera que CBAM influya en sus decisiones de compra en el futuro.

"Nuestros miembros con sede en Europa tienen claro que la implementación de CBAM aumentará los precios de los productos intensivos en carbono, posiblemente con efectos en la cadena para los consumidores", dijo Sara Murray, directora general Internacional de The Conference Board. "Nuestras últimas ideas ayudarán a nuestros miembros a comprender mejor sus responsabilidades y los desafíos para los que deben prepararse durante los próximos 18 meses".

Entre las ideas clave del informe:

Se espera que los precios de los productos regulados aumenten inmediatamente desde el inicio de la implementación, años antes de que se cobren las primeras tarifas:

En la primera fase de CBAM, los importadores de productos en seis categorías reguladas (hierro y acero, cemento, fertilizantes, aluminio, generación de electricidad e hidrógeno) tendrán que comenzar a informar sobre sus emisiones de carbono a las autoridades de la UE.

La capacidad administrativa limitada en algunos países de la UE significa que el impacto de CBAM en los precios probablemente se sentirá incluso antes de que el período de cobro de la tarifa (probablemente alrededor de 100 euros por tonelada de emisiones de carbono) entre en vigor en enero de 2026.

La falta de capacidad de verificación puede crear obstáculos en lugares clave:

Europa se enfrenta a una grave escasez de 'verificadores' cualificados que controlen las emisiones de carbono declaradas por los importadores.

Bélgica, el segundo mayor importador de acero y hierro de la UE y sede de Antwerp , su segundo puerto más grande, tiene sólo dos verificadores calificados.

, su segundo puerto más grande, tiene sólo dos verificadores calificados. Seis estados miembros de la UE, incluida Irlanda, no tienen ningún verificador.

La capacidad aduanera desigual en toda la UE plantea desafíos adicionales para la implementación de CBAM, lo que hace que Bruselas tenga la responsabilidad de tomar medidas:

Es probable que los distintos niveles de eficiencia aduanera entre los distintos Estados miembros presenten otro problema para las empresas.

Italia, por ejemplo, es el mayor importador de hierro y acero de la UE, pero su proceso de declaración aduanera es largo, lo que significa que, con CBAM, los importadores pueden experimentar colas aún más largas para hacer pasar sus mercancías a través de los puertos italianos.

Es probable que los intentos actuales de aliviar la carga administrativa resulten insuficientes:

Se espera que la UE flexibilice algunas normas de acreditación para los verificadores, pero es posible que tales medidas no aborden el problema, ya que muchos verificadores ya están operando al máximo de su capacidad.

Ya es bastante común que los verificadores rechacen nuevas solicitudes para auditar las emisiones de los fabricantes con sede en Europa.

"Sin una acción rápida para abordar los problemas administrativos a los que los importadores se comenzarán a enfrentar a partir de la próxima semana, existe el riesgo de que CBAM actúe como un lastre para la economía europea", dijo Anuj Saush, líder del Centro Europeo ESG de The Conference Board. "Las seis categorías de bienes regulados por la legislación representan el 4,95 por ciento de todas las importaciones de la UE, valoradas en 133.210 millones de euros. Las empresas que importan bienes a países como Bélgica, Italia e Irlanda deberían examinar detenidamente cómo van a satisfacer la demanda en los próximos meses."

Los efectos variarán ampliamente según el origen de las importaciones:

CBAM ha sido diseñado para cerrar la brecha de precios entre las importaciones de bienes intensivos en carbono procedentes de países no pertenecientes a la UE sin sistemas de fijación de precios del carbono y los bienes producidos en la UE.

Es posible que las exportaciones de estos bienes a la UE desde países que ya cuentan con sistemas de fijación de precios de carbono no tengan que pagar la tarifa, dependiendo de cómo se compare su precio de carbono con el Sistema de Comercio de Emisiones de la UE.

Acerca de The Conference Board The Conference Board es el grupo de expertos impulsado por sus miembros que ofrece Trusted Insights for What's Ahead™. Fundada en 1916, somos una entidad no partidista y sin ánimo de lucro que posee el estatus de exención de impuestos 501 (c) (3) en los Estados Unidos. www.ConferenceBoard.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624268/The_Conference_Board_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-nuevo-arancel-de-emisiones-de-carbono-de-la-ue-tendra-un-impacto-significativo-en-las-empresas-301940821.html