El nuevo centro de datos de 10 MW de Delska en Letonia obtiene la certificación de diseño de nivel III

RIGA, Letonia, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- La próxima instalación del operador de centros de datos del norte de Europa, Delska, EU North Riga LV DC1, ha recibido la prestigiosa Certificación de Diseño de nivel III del Uptime Institute, un hito importante antes de su lanzamiento previsto para finales de este año. Una vez operativo, será uno de los centros de datos más ecológicos de la región del Báltico.

La certificación de Diseño de Nivel III garantiza que las instalaciones cumplen con estrictos estándares de redundancia, seguridad y servicio ininterrumpido, garantizando un 99,982 % de disponibilidad. "En un mundo donde incluso unos pocos segundos de inactividad pueden costar miles de dólares, el Nivel III significa que nuestra infraestructura permanece en línea, incluso durante el mantenimiento planificado", afirmó Andris Gailitis, consejero delegado de Delska.

Para abordar la escasez de energía en los principales centros europeos, el sitio de 10 MW, que ofrece hasta 250 kW por rack, está diseñado para cargas de trabajo de última generación, como IA y computación de alto rendimiento (HPC). Su diseño modular de 6.000 m es totalmente escalable, con la capacidad de ampliar el campus del centro de datos hasta 30 MW.

La sostenibilidad es fundamental en el diseño. La instalación funcionará íntegramente con energía eólica, con generadores de respaldo alimentados por diésel renovable Neste MY. Con un PUE de tan solo 1,3, utilizará sistemas avanzados de refrigeración gratuita, contención de pasillo caliente, un eficaz sistema de refrigeración de pared Weiss Technik y enfriadoras Trane Turbocor. Admite refrigeración por aire y refrigeración directa a chip de alta densidad. Delska también aspira a obtener la certificación LEED para edificios ecológicos, un logro que solo poseen menos de 15 edificios en Letonia.

Una vez finalizado, LV DC1 se someterá a la certificación de instalación de nivel III para confirmar que su construcción y operaciones cumplen con los mismos altos estándares que su diseño. Este será el tercer centro de datos de Delska con certificación de nivel III y el sexto en total, sumándose a dos centros con certificación de instalación de nivel III en Lituania. Los planes incluyen un centro de datos adicional en Lituania y otra instalación en la región, lo que reforzará la red de centros de datos de Delska en el Báltico.

Acerca de Delska

Delska es uno de los mayores operadores de centros de datos del Báltico, con más de 26 años de experiencia en infraestructura de TI y redes. Opera instalaciones totalmente ecológicas con certificación de Nivel III y PCI-DSS en Riga y Vilna, con una capacidad de 19 MW, y también mantiene presencia en Frankfurt, Ámsterdam y Estocolmo. Su cartera incluye servicios en la nube, alquiler de servidores, redes, seguridad y gestión.

Desde su adquisición por Quaero European Infrastructure Fund II en 2020, Delska ha ampliado significativamente su infraestructura y mejorado la eficiencia energética. En 2024, DEAC (Letonia) y DLC (Lituania) se fusionaron bajo la nueva marca Delska, y este año RackRay (Lituania) se unió al grupo de empresas.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2753423/Delska_New_Center.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2753422/Delska_Logo.jpg

