El nuevo centro deportivo de Leganés que quiere convertir la pasión por el deporte en una profesión - TAFADMadrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de agosto de 2026.-

La Formación Profesional vinculada al deporte mantiene una trayectoria de crecimiento que ya se refleja tanto en las aulas como en el mercado laboral. Aunque la alta competición continúa siendo su escaparate más visible, el sector ofrece hoy oportunidades profesionales en ámbitos cada vez más diversos. En el curso 2024-2025 reunió a casi 55.000 estudiantes, un 6% más que el año anterior, según el Anuario de Estadísticas Deportivas 2026 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Además, el empleo confirmó la tendencia con 270.200 personas ocupadas en actividades vinculadas al deporte en 2025, un 6 % más que el año anterior.

TAFADMadrid, centro oficial especializado en Formación Profesional deportiva , responde a esta evolución con la próxima apertura de una nueva sede en Leganés, que se sumará a las de Boadilla del Monte y Torrejón de Ardoz.

Título oficial y experiencia formativa integral

El crecimiento sostenido de las matrículas obliga a ampliar la oferta, pero en la Formación Profesional deportiva la cuestión no es solo cuántas plazas hay, sino cómo se imparte cada ciclo. El currículo oficial establece una base común para todos los centros. Las diferencias aparecen en las instalaciones, el equipamiento y la experiencia del profesorado que traslada esos contenidos al día a día.

Esto se aprecia al comparar un proyecto especializado en educación de deporte con otro genérico. En este último, los recursos deben responder a necesidades educativas muy variadas. Un centro 100% especializado, en cambio, puede organizar sus medios técnicos, sus espacios y su actividad académica alrededor de las exigencias concretas de los ciclos deportivos. La titularidad privada no garantiza por sí sola una salida mejor, pero sí una experiencia mucho más integral mediante instalaciones impecables, seguimiento del alumnado y contacto con el sector.

TAFADMadrid, referente en formación profesional deportiva de alto rendimiento, concentra su oferta en titulaciones de Grado Medio y de Grado Superior, y trabaja con docentes federados, competidores y responsables de proyectos propios para garantizar una enseñanza orientada a situaciones que el alumnado podrá encontrar durante su trayectoria profesional.

TAFADMadrid amplía su red con una nueva sede en Leganés

Madrid reúne uno de los principales tejidos deportivos del país, concentrando ya un 14% de las empresas españolas cuya actividad principal está vinculada al sector. También forma parte, junto con Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, del grupo de cuatro regiones que reúne el 54% de las licencias deportivas nacionales. Estas cifras muestran el peso de una actividad que abarca los clubes, las instalaciones, la enseñanza, el acondicionamiento físico y el ocio deportivo.

La sede de TAFADMadrid en Leganés, que abrirá sus puertas en septiembre para el nuevo curso, alberga espacios para todo tipo de actividades, desde una piscina salina climatizada a un gimnasio propio, rocódromo, salas de coreografía y hasta un taller de bicicletas. Y es que, los jóvenes estudiantes del Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre (TEGU), el Grado Superior en Acondicionamiento Físico (TSAF) y el Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) pasarán por un itinerario formativo tan completo que incluirá desde actividades en la naturaleza como kayak, escalada, o equitación a entrenamiento de interior como fitness y natación.

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