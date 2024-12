Nuevo debut este diciembre, The Standard, Singapore

The Standard, Singapore - The Pool

La quinta propiedad de la marca en Asia Pacífico será un santuario urbano en el corazón de la ciudad

BANGKOK, 26 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- The Standard, Singapore abrió oficialmente sus puertas el 15 de diciembre de 2024. La propiedad sigue los pasos de las exitosas inauguraciones de la marca en el sudeste asiático, The Standard, Hua Hin (2021) y The Standard, Bangkok Mahanakhon (2022), ambos nombrados en la prestigiosa HOT List de Conde Nast Traveler y premiados entre los hoteles más destacados de Tailandia 2024 por la Guía Michelin, cada uno con una distinción clave.

The Standard, Singapore es un elegante refugio ubicado en el corazón de la ciudad. Situado en la prestigiosa Orange Grove Road, este oasis urbano ofrece 143 habitaciones cuidadosamente diseñadas con impresionantes vistas del horizonte de la ciudad y la exuberante vegetación. Creado por el aclamado equipo de diseño interno de Standard International en colaboración con el Ministerio de Diseño, The Standard, Singapore se encuentra en la intersección de Este y Oeste, lo que facilita un rico intercambio cultural. Los huéspedes pueden relajarse en el sereno jardín, darse un chapuzón en la piscina de la azotea y disfrutar de las delicias culinarias en nuestros restaurantes exclusivos. Sumérjase en la vibrante cultura de Singapur, a solo unos pasos de los icónicos Jardines Botánicos y la bulliciosa Orchard Road. Los uniformes, diseñados por Shone Puipia, combinan la utilidad tradicional con tonos y texturas vibrantes.

La oferta culinaria del hotel servirá como centro cultural no solo para los huéspedes, sino también para los residentes de Singapur. Kayaat The Standard reinventa la experiencia Izakaya con sabores atrevidos y un programa de cócteles innovador. Los platos de Kaya están inspirados en Japón, pero utilizan ingredientes regionales. El menú incluirá nigiri, rollos maki y robatayaki acompañados de una extensa lista de sake y whisky. El restaurante difumina la línea entre la informalidad de Izakaya con ingredientes refinados y una presentación ingeniosa. Junto al restaurante se encuentra el Kaya Bar, un destino nocturno sensual que aporta el elemento de la vida nocturna por el que The Standard es famoso. En la planta baja se encuentra el Café Standard, un lugar animado de barrio frente a la calle. Su menú durante todo el día ofrece deliciosa comida americana combinada con vinos naturales y cervezas artesanales en un encantador entorno de bistró al lado de la calle.

Prepárese para vivir una experiencia extraordinaria. Disfrute de un 15 % de descuento en nuestra mejor tarifa disponible solo para habitación y de un 20 % de descuento en nuestros exquisitos restaurantes y bares. Esta es su invitación exclusiva a una estadía memorable. Reserve antes del 30 de diciembre de 2024 y hospédese desde ahora hasta el 30 de junio de 2025.

