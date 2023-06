Nuevo descubrimiento: Goldflare obtiene 15G/t en 7 metros en el proyecto Goldfields

(Información remitida por la empresa firmante)

El objetivo del programa era validar las leyes históricas y comprender la geometría de la mineralización conocida

Quebec, 31 de mayo de 2023.- Goldflare Exploration Inc. (TSXV: GOFL) ("Goldflare" o "la Compañía") anuncia los resultados de tres perforaciones de un programa de siete (7) perforaciones por un total de 1.816 metros en la propiedad Goldfields, 100% propiedad de la compañía. La propiedad está situada a 35 km al noreste de la ciudad de Rouyn-Noranda, Quebec. El objetivo del programa era validar las leyes históricas y comprender la geometría de la mineralización conocida (véase el comunicado de prensa del 3 de mayo de 2023).



La propiedad Goldfields contiene una alta densidad de muestras de oro históricas perforadas, alojadas a lo largo de la extensión de la falla Porcupine-Destor. Iamgold Corporation se encuentra actualmente en el desarrollo del pozo de la zona de Fayolle, situado a unos 700 metros al este del programa de perforación de Goldflare.



La empresa se complace en anunciar un primer resultado de oro de alta ley de 15,36 g/t en 7,05 metros, incluido un intervalo de 103,86 g/t en 1 metro del sondeo AIG-23-13. He aquí algunos elementos clave de esta perforación:



• La mineralización adopta la forma de oro libre, alojado en una intrusión alcalina alterada y fracturada.



• El intervalo perforado se encuentra inmediatamente por debajo de la capa de recubrimiento, a una profundidad vertical de aproximadamente 20 metros.



• Se encuentra cerca del límite suroeste de la cobertura de perforación histórica, en el centro de la concesión.



• La posición espacial del descubrimiento lleva a reconsiderar el modelo geológico y a ampliar la zona de exploración tanto lateralmente como en profundidad a lo largo de un eje norte-sur.



Ghislain Morin, Presidente y Director General menciona: "una ley excepcional es siempre una sorpresa para el equipo. Se trata del resultado de oro más alto documentado hasta la fecha en la propiedad. Estamos analizando si este tipo de resultado podría formar parte de un eje de enriquecimiento particular en la zona conocida. Si la hipótesis es cierta, podríamos beneficiarnos de este factor que aumentaría la ley media de Goldfields. Los próximos pasos para Goldflare serán reelaborar la interpretación y planificar una nueva ronda de perforaciones".



Goldflare presenta aquí los resultados completos de los sondeos AIG-23-11, AIG-23-12, AIG-23-13. Se han recibido resultados parciales de los sondeos AIG-23-14 y AIG-23-17. Están pendientes los resultados de los sondeos AIG-23-15 y AIG-23-16. La interpretación actual de los resultados de AIG-23-13 no se verá afectada por los resultados que se reciban de estos sondeos, teniendo en cuenta su ubicación y los objetivos que se les asignaron inicialmente.



AIG-23-11

El sondeo AIG-23-11 se perforó para interceptar una posible extensión del sistema mineralizado hacia el sureste utilizando un azimut de perforación de 12 grados.



Una primera ley de 0,47 g/t en 1 metro se obtuvo de 104 a 105 metros asociada a una alta densidad de vetas de cuarzo con pirita y sericita en el contacto. Una segunda ley de 1,38 g/t en 1,5 metros se obtuvo de 178,5 a 180 metros a lo largo del pozo, en contacto con una franja de lamprófiro alterada y brechificada por carbonatos.



Los sondeos han interceptado una gruesa secuencia de basalto vacuolar carbonatizado intercalado con bandas de rocas volcánicas ultramáficas generalmente cizalladas y conglomerados. A partir de los 285 metros de profundidad, el depósito máfico está afectado por una fuerte albitización difusa. Pirita finamente diseminada en bajo porcentaje apareció a lo largo de intervalos pluri-métricos pero sin mostrar sin embargo enriquecimiento en oro.



AIG-23-12, AIG-23-13

El pozo AIG-23-12 se perforó en el sector suroeste de la cuadrícula de perforación utilizando un azimut noreste a 60 grados para intersectar una ley histórica. La perforación tuvo que ser abandonada tras cruzar una importante zona de falla durante más de 50 metros. La perforación intersectó un dique de lamprófiro cizallado alterado a feldespato y carbonato entre 23 y 42 metros a lo largo del pozo. En dos intervalos se obtuvieron leyes de 0,45 g/t y 0,6 g/t en 3 y 3,4 metros respectivamente.



El sondeo AIG-23-13 se perforó en el mismo lugar con un ángulo de caída más pronunciado de 10 grados. El mismo dique de lamprófiro alterado y cizallado se intersectó desde la superficie de la roca a 20,8 metros hasta una profundidad de 43 metros. Se puede calcular un intervalo de 15,36 g/t en 7,05 metros incluyendo una zona de enriquecimiento de 103,86 g/t en 1 metro basada en la continuidad del sistema de alteración y cizalla de feldespato-carbonato-carbonato. La mineralización se presenta en forma de partículas de oro libres que alcanzan un tamaño milimétrico, localmente concentradas en grupos.



QAQC

Las posiciones de perforación se registraron mediante GPS Garmin con una precisión de 3 metros. Se utilizó un instrumento Reflex EZ-TRAC para trazar la perforación. El examen, la descripción y la toma de muestras se realizaron en la propiedad. Las muestras se entregaron a Laboratoire Expert inc. de Rouyn-Noranda. El análisis se realiza por ensayo al fuego con recogida de oro por plomo sobre una submuestra de 30 gramos tomada de una fracción pulverizada de 250 gramos. El valor analizado se obtiene por un procedimiento de disolución con agua regia y dosificación por espectrometría de absorción atómica (AAS) para los resultados inferiores a 3 g/t. Los resultados superiores a 3 g/t se vuelven a analizar y se determinan por gravimetría.



Las muestras de tamiz metálico se preparan a partir de una muestra entera pulverizada y tamizada a 100 mallas (149 µm). Las fracciones inferiores y superiores a 100 mallas se analizan por separado mediante ensayo al fuego con acabado gravimétrico. El resultado final es una media ponderada de las dos fracciones.



Emisor: Goldflare Exploration Inc.

Contacto

Nombre contacto: Ghislain Morin

Descripción contacto: CEO

Teléfono de contacto: 819-354-9439