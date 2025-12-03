Nuevo director de país de Arcadis para Iberia

(Información remitida por la empresa firmante)

ÁMSTERDAM, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Arcadis, líder mundial en soluciones de diseño, ingeniería y consultoría sostenibles para activos naturales y construidos, se complace en confirmar el nombramiento de Pablo Espinosa como director de País de Arcadis Iberia (España y Portugal).

A partir de hoy, Pablo, quien trabaja en Arcadis desde hace más de ocho años, sucede a Kristof Peperstraete en el cargo, que lidera a 200 colegas en la región.

Pablo, de 38 años, asume su nuevo rol además de su puesto como director global de Fusiones y Adquisiciones, que ocupa desde noviembre de 2021. Su misión en este rol es impulsar el crecimiento estratégico y la transformación a nivel global mediante la identificación y ejecución de fusiones y adquisiciones que se alineen con la estrategia global de Arcadis.

Pablo cuenta con un Máster en Ingeniería Civil por la Universidad de Granada, Dirección de Proyectos de Construcción por la Universidad Heriot-Watt y un Global MBA por Alliance Manchester Business School. Tras ocupar diversos puestos en Arcadis, su experiencia abarca desde la dirección de proyectos en los sectores de la aviación, la educación y el comercio minorista hasta el impulso del crecimiento y la innovación en el equipo de Places UK, especializándose en financiación de fusiones y adquisiciones en los últimos años.

"Estoy encantado de asumir este nuevo y emocionante puesto para trabajar con los equipos de Arcadis en Iberia. Mi ambición para los próximos años es consolidar nuestra sólida base y acelerar el crecimiento sostenible de la compañía en Iberia, combinando colaboración, innovación y excelencia operativa, siempre enfocados en generar valor para nuestros clientes", comentó.

"Además, seguiré trabajando en el equipo global de fusiones y adquisiciones para apoyar la expansión estratégica global de Arcadis. Esta perspectiva global y estratégica será un activo clave en mis nuevas responsabilidades en Iberia, garantizando una alineación completa con los objetivos estratégicos del grupo".

