(Información remitida por la empresa firmante)

-El nuevo documental "Unlocking Pigeon Mission" revela un rescate olvidado de la Segunda Guerra Mundial y la búsqueda colectiva de la paz para la humanidad.

HAIKOU, China, 5 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Informe del Hainan International Media Center:

El 3 de septiembre se estrenó el nuevo documental "Unlocking Pigeon Mission", que conmemora el 80º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Mundial Antifascista. La película arroja luz sobre un capítulo poco conocido de la historia: el audaz rescate de prisioneros de guerra aliados en la isla de China de Hainan en 1945.

"Pigeon Mission" se llevó a cabo el 27 de agosto de 1945, doce días después de la rendición incondicional de Japón. Un equipo chino-estadounidense de nueve miembros se lanzó en paracaídas sobre Basuo, en la ciudad de Dongfang, al oeste de Hainan, para liberar a más de 200 prisioneros de guerra aliados que habían sobrevivido a casi tres años de brutal cautiverio y trabajos forzados. De los más de 500 prisioneros de guerra enviados inicialmente al campo, incluyendo miembros de la "Fuerza Gaviota" australiana, menos de la mitad sobrevivió a la terrible experiencia.

El documental sigue al investigador australiano Brendan John Worrell mientras revisita Hainan para reconstruir esta historia fragmentada. Su viaje desvela una historia mucho más profunda que una operación militar, revelando la profunda valentía y compasión del pueblo chino local.

A través de entrevistas con testigos, entre ellos Zhang Renchang, un extrabajador de 100 años, la película revela cómo los trabajadores y guerrilleros chinos locales arriesgaron sus vidas para proporcionar en secreto alimentos y ayuda a los prisioneros de guerra aliados. Esta ayuda silenciosa y constante fue un salvavidas fundamental para los prisioneros.

En definitiva, Unlocking Pigeon Mission trasciende su tema histórico para lanzar una advertencia universal. Ilustra con fuerza que la guerra es una pesadilla devastadora que inflige un profundo sufrimiento a toda la humanidad, sirviendo como un conmovedor recordatorio de que la paz, como el aire y el sol, es preciosa y debe ser preservada meticulosamente. La película recalca un mensaje atemporal: el espíritu de solidaridad internacional y la búsqueda colectiva de la paz son las fuerzas más poderosas contra el mal, capaces de transformar una "Isla Infernal" de cautiverio en una "Isla Paradisíaca" de libertad y humanidad compartida.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764731/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-nuevo-documental-unlocking-pigeon-mission-revela-un-rescate-olvidado-de-la-segunda-guerra-mundial-302548119.html