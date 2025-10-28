Nuevo encanto de la ciudad antigua: Avanzando hacia el futuro urbano a través de la continuidad cultural

(Información remitida por la empresa firmante)

Zhengzhou, 28 de octubre de 2025.-

Del 22 al 25 de octubre, se celebró en Zhengzhou, provincia de Henan, el 'Diálogo Mundial de Alcaldes en Zhengzhou - Foro Internacional de Alcaldes de Ciudades Turísticas 2025'. Bajo el lema 'Continuar el legado cultural de la antigua capital, potenciar la renovación urbana', el foro reunió a unos 300 invitados, entre los que se encontraban alcaldes de países como Italia, España, Bulgaria y Nueva Zelanda, representantes de ciudades, expertos y académicos mundiales, etc., para debatir sobre la integración de la renovación urbana y el patrimonio cultural.



Zhengzhou ha tomado la iniciativa en la implementación de la "reforma proactiva de la arqueología de reliquias culturales", determinando el mecanismo de protección de "primero la arqueología, luego la construcción", lo que establece una garantía sistemática para la protección de las reliquias culturales en el desarrollo de la ciudad.



A nivel práctico, Zhengzhou ha explorado un camino característico. En la planificación del Parque Nacional de Sitios Arqueológicos de la Ciudad Shang de Zhengzhou, el equipo de diseño priorizó una experiencia interactiva para los ciudadanos, integrando las murallas de la ciudad de la dinastía Shang, de 3.600 años de antigüedad, en la vida contemporánea. Asimismo, el distrito cultural de Fuminli, basándose en el principio de "preservar la estructura de las calles y callejones e integrar actividades culturales", ha creado un espacio temático que fusiona tradición y modernidad.



Maurizio Rasero, gobernador de la provincia italiana de Asti, comentó con admiración: "En su proceso de modernización, Zhengzhou no ha olvidado su tradición e historia". Compartió la experiencia de la provincia de Asti desde la perspectiva de la integración industrial: "Hemos transformado los sitios históricos en centros culturales y, aprovechando la tradición vinícola, hemos desarrollado el turismo experiencial, lo que no solo protege el patrimonio cultural, sino que también le infunde nueva vida".



Juan de Dios Pérez García, alcalde de Palomeque, España, opina que Zhengzhou es una famosa ciudad histórica y cultural, que ha conservado esencia antigua y también ha incorporado elementos de la moda moderna. Propuso el concepto de "conservación activa", es decir, preservar el aspecto urbano tradicional al tiempo que se incorporan hábilmente elementos modernos, a fin de lograr la evolución sostenible del centro histórico.



La alcaldesa de Rotorua (Nueva Zelanda), Tania Tapsell, señaló que la recreación de la cultura tradicional mediante la tecnología moderna en Zhengzhou no solo activa el empleo, sino que también promueve el crecimiento económico, y expresó su voluntad de reforzar la cooperación entre ambas partes.



An Wei, miembro del Comité Permanente del Comité Provincial de Henan y secretario del Comité Municipal de Zhengzhou, concluyó que "la renovación urbana no es una simple reparación y reconstrucción, sino el crecimiento orgánico de la vida urbana. Cada ciudad necesita explorar la integración de la innovación y los avances culturales".





