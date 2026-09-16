Nuevo estudio de Oxford Economics: un límite a la producción de plástico aumentaría el coste de los productos

(Información remitida por la empresa firmante)

Unas políticas de reciclaje específicas generarían unos resultados de reciclaje un 68 % superiores a los de un límite del 5 % a la producción de plástico virgen, al tiempo que favorecerían la asequibilidad al minimizar el impacto en el bienestar de los hogares.

BRUSELAS, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Concentrar las políticas de recolección y reciclaje de residuos en los ámbitos donde más se puedan reducir los desechos mal gestionados permitiría lograr la misma reducción en las fugas de plástico que un límite global a la producción de plásticos vírgenes, pero con costes económicos sustancialmente menores y un reciclaje de plásticos significativamente mayor, según un nuevo estudio de Oxford Economics encargado por el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA).

Evaluación de vías políticas para acabar con la contaminación por plásticos es la segunda fase del análisis realizado por Oxford Economics para el ICCA. Esta etapa se basa en el estudio de 2024 titulado Mapeo de la cadena de valor de los plásticos, el cual documentó la huella económica mundial de la industria del plástico y examinó las posibles consecuencias de restringir la producción.

La principal comparación del informe se establece entre un escenario con un límite moderado del 5 % a la producción de plásticos vírgenes (Escenario 1) y un escenario que apuesta por incentivos más sólidos para la recolección y el reciclaje en las regiones con mayor potencial para reducir los residuos plásticos mal gestionados (Escenario 2a).

Oxford Economics utilizó el resultado de fuga estimado bajo un límite de producción del 5 % como referencia común para calibrar los escenarios restantes. Esto permitió al estudio comparar, en igualdad de condiciones, los efectos de cada escenario sobre el reciclaje, los precios, la producción y el bienestar.

En comparación con el escenario de un límite de producción del 5 %, las políticas e incentivos específicos de recolección y reciclaje generarían:

Mayor reciclaje : un aumento de 33,6 millones de toneladas métricas, frente a los 19,9 millones de toneladas métricas bajo el límite máximo, lo que genera aproximadamente un 68 % más de plástico reciclado.

: un aumento de 33,6 millones de toneladas métricas, frente a los 19,9 millones de toneladas métricas bajo el límite máximo, lo que genera aproximadamente un 68 % más de plástico reciclado. Precios del plástico estables : una disminución del 0,2 % en los precios totales del plástico (combinando los precios del plástico virgen y el reciclado), frente a un aumento del 8,5 % bajo el límite máximo, el cual tiene el potencial de elevar los costes para los consumidores y afectar de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos.

: una disminución del 0,2 % en los precios totales del plástico (combinando los precios del plástico virgen y el reciclado), frente a un aumento del 8,5 % bajo el límite máximo, el cual tiene el potencial de elevar los costes para los consumidores y afectar de manera desproporcionada a los hogares de bajos ingresos. Mucho menor perjuicio para los consumidores : una reducción de 500 millones de dólares en el bienestar global de los hogares —una medida del valor real de los bienes y servicios consumidos por estos—, frente a una caída de 128.400 millones de dólares bajo el límite máximo.

: una reducción de 500 millones de dólares en el bienestar global de los hogares —una medida del valor real de los bienes y servicios consumidos por estos—, frente a una caída de 128.400 millones de dólares bajo el límite máximo. Mejor desempeño económico: un aumento de 200 millones de dólares en la producción global, frente a una caída de 20.200 millones de dólares bajo el límite máximo.

Estos efectos se sentirían en todo el mundo, aunque su magnitud variaría considerablemente según la región. En el escenario de limitación de la producción, el bienestar de los hogares disminuiría en 38.500 millones de dólares en Asia Oriental, 37.700 millones en Europa Occidental, 22.100 millones en América del Norte, 8.800 millones en el Sudeste Asiático, 6.100 millones en Oriente Medio y 6.000 millones en América Latina. Todas las regiones analizadas experimentarían un descenso en el bienestar de los hogares.

"Los plásticos están profundamente arraigados en los productos y las cadenas de suministro, y otros materiales no pueden sustituirlos fácilmente en muchas aplicaciones", afirmó Alice Gambarin, una de las autoras del informe y directora asociada de Oxford Economics. "Esto hace que la demanda de plásticos sea relativamente inelástica. Cuando se limita el suministro de plástico virgen, la demanda no desaparece sin más ni se traslada a otros materiales; por el contrario, los precios aumentan en toda la cadena de valor del plástico, lo que eleva los costes para empresas y consumidores y reduce el bienestar de los hogares".

Por el contrario, orientar los incentivos al reciclaje en función del potencial de cada región para reducir la mala gestión de residuos permitiría lograr la misma reducción global de fugas a un coste económico mucho menor. En ese escenario, el reciclaje podría aumentar en 20,5 millones de toneladas métricas en Asia meridional y en 13,7 millones de toneladas métricas en Asia oriental, las dos regiones donde el modelo identificó la mayor oportunidad absoluta de mejora.

"Este estudio demuestra que la ambición medioambiental y el bienestar económico no tienen por qué entrar en conflicto", afirmó Marco Mensink, secretario del consejo del ICCA y director general de Cefic. "El acuerdo mundial sobre la contaminación por plásticos representa una oportunidad para impulsar una economía circular a escala global mediante la expansión del reciclaje y la reutilización de plásticos, al tiempo que se combate la contaminación por residuos plásticos priorizando la recogida de residuos sólidos para los 2.700 millones de personas en todo el mundo que aún carecen de acceso a este servicio".

Los hallazgos refuerzan la necesidad de un acuerdo mundial que movilice financiación, desarrolle capacidades y permita a los gobiernos concentrar recursos para abordar de la manera más eficaz la fuga de residuos plásticos en sus comunidades.

Oxford Economics realizó el análisis de forma independiente y las conclusiones reflejan sus puntos de vista.

El informe completo y una ficha informativa están disponibles aquí.

Consejo Internacional de Asociaciones Químicas(ICCA)

El Consejo Internacional de Asociaciones Químicas (ICCA) es una asociación de innovadores, visionarios, proveedores de soluciones y pioneros en la gestión responsable de productos. Mediante la innovación continua en la química y la mejora constante de la gestión segura de productos químicos, la industria química mundial contribuye de manera significativa a una sociedad sostenible: mejorando la salud humana, protegiendo el medio ambiente y generando prosperidad en todo el mundo.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/nuevo-estudio-de-oxford-economics-un-limite-a-la-produccion-de-plastico-aumentaria-el-coste-de-los-productos-302880554.html