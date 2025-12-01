Nuevo estudio en Paseo del Prado; Felix Damian refuerza su apuesta por la foto corporativa profesional - Felix Damian Photo

Madrid, 1 de diciembre de 2025.-

En un contexto en el que la presencia visual se ha consolidado como una prolongación directa de la identidad profesional, la fotografía especializada adquiere un protagonismo creciente. La inauguración de un nuevo estudio en la zona del Paseo del Prado constituye un avance estratégico para quienes buscan proyectar una imagen coherente, cuidada y auténtica en los entornos corporativos actuales.

El fotógrafo especializado en retrato profesional, Felix Damian, pone en marcha este espacio con el objetivo de ofrecer un servicio más cercano, eficiente y adaptado a las necesidades del mercado. Su trayectoria consolidada y su enfoque orientado a la naturalidad sitúan esta propuesta como una herramienta clave para reforzar la percepción profesional de cada usuario.

Un segundo estudio en una ubicación emblemática

La apertura de este estudio responde a la intención de reforzar la presencia en un enclave singular como el Paisaje de la Luz. La elección del Paseo del Prado se vincula al interés por los principales museos de la capital y a la búsqueda de un entorno con elegancia y una estética idónea para el retrato profesional. Este nuevo espacio se dirige a quienes desean dar un paso adelante en su desarrollo laboral o empresarial, con sesiones dinámicas y adaptadas a los objetivos de cada persona.

Complemento a la actividad desarrollada en Alcalá de Henares

El nuevo estudio, situado en Plaza Platería de Martínez, se especializa en el retrato corporativo o headshot, enfocado a generar un impacto directo en plataformas profesionales como LinkedIn. Con más de 25 metros cuadrados de luz natural y un entorno diseñado para optimizar la experiencia, este espacio permite obtener resultados de alta calidad en sesiones de aproximadamente 30 minutos. La ubicación, próxima a Estación del Arte y Atocha, facilita un acceso rápido y cómodo para quienes cuentan con agendas ajustadas. Las reservas se gestionan a través de la web fotosprofesionales.es.

Un espacio versátil con opciones interiores y exteriores

Entre los elementos diferenciales del estudio destaca la posibilidad de combinar el trabajo en interiores con sesiones al aire libre en enclaves privilegiados. La proximidad a la Plaza Platería de Martínez, la Plaza Murillo y el Jardín Botánico permite incorporar escenarios naturales y urbanos que enriquecen las fotografías de marca personal. Esta versatilidad se suma al uso de diversos esquemas de iluminación y fondos cromáticos en el interior.

Un público diverso en pleno proceso de transformación profesional

El estudio se dirige a perfiles muy variados: desde profesionales que actualizan su imagen en plataformas laborales hasta jóvenes en búsqueda de su primer empleo, directivos en una etapa de crecimiento o emprendedores que requieren reforzar su identidad corporativa. También es habitual la presencia de personas que no se consideran fotogénicas y buscan una experiencia profesional que les aporte seguridad. Entre los perfiles más frecuentes destacan emprendedores, directivos, asesores, consultores, psicólogos y profesionales independientes.

Incremento de la demanda en entornos corporativos

La demanda de fotografía profesional ha aumentado notablemente en los últimos años, impulsada por la digitalización acelerada tras la pandemia. La necesidad de transmitir confianza y autenticidad ha llevado a numerosos profesionales a invertir en imágenes de calidad. Casos recientes como los de Loreto Serrano Nieto, fundadora de la Escuela Serena tu Vida; Teresa Tarancón Laosa, experta en aviación; o Cristina Gómez, asesora inmobiliaria, reflejan esta tendencia creciente.

El retrato corporativo como nueva carta de presentación profesional

El retrato corporativo se ha convertido en un elemento esencial para reforzar la identidad profesional. Las fotografías utilizadas en LinkedIn, firmas de correo o tarjetas de visita contribuyen a generar credibilidad y prestigio. Aunque la inteligencia artificial ofrece alternativas visuales, la autenticidad que proporciona un retrato real mantiene un valor diferencial en los procesos de selección, relaciones comerciales y comunicación profesional.

Un proceso de trabajo orientado a la naturalidad

El método de trabajo en el estudio se basa en la conversación constante, la revisión de imágenes durante la sesión y la creación de un entorno relajado. Tras la sesión, se envía una galería web para seleccionar las imágenes definitivas, que se entregan retocadas en un plazo máximo de 72 horas.

Perspectivas para la nueva etapa en el centro de Madrid

El estudio aspira a convertirse en un espacio accesible para quienes buscan fotografía corporativa de alta calidad y desean una experiencia profesionalizada. La actividad se organiza exclusivamente mediante cita previa con el fin de garantizar un servicio personalizado. Asimismo, el estudio desarrolla sesiones grupales para empresas, incluida la modalidad team building, con desplazamiento a oficinas o alquiler de espacios específicos según las necesidades.

La fotografía corporativa se está consolidando como una herramienta estratégica en las organizaciones, ya que contribuye a humanizar la marca y fortalecer la percepción externa.

Con esta nueva apertura, Felix Damian consolida una visión que combina técnica, sensibilidad y orientación profesional. En un entorno donde la primera impresión visual es decisiva, este espacio se presenta como una respuesta directa a las demandas actuales del mercado y como un recurso clave para reforzar la identidad profesional desde el primer vistazo.

