- El nuevo grado de PPS DURAFIDE (R) de Polyplastics ofrece una excepcional resistencia al calor para baterías de iones de litio de vehículos eléctricos

TOKIO, 14 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- El Grupo Polyplastics, proveedor líder mundial de termoplásticos de ingeniería, ha anunciado DURAFIDE (R) PPS 6150T73, un material de alto rendimiento que ofrece una extraordinaria resistencia al calor y excepcionales propiedades de aislamiento térmico y eléctrico para baterías de iones de litio (Li-ion) de vehículos eléctricos (VE).

Imagen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100475/202309079111/_prw_PI1lg_80sE3hDl.jpeg

DURAFIDE (R) PPS 6150T73 es la última oferta de Polyplastics para el transformador segmento de los vehículos eléctricos. El material mejora significativamente las propiedades de aislamiento térmico y eléctrico durante el desacoplamiento térmico sin el uso de estructuras de láminas aislantes inorgánicas. El material mantiene las propiedades de aislamiento de las barras colectoras y las cubiertas de los módulos incluso después de dejarlo en entornos de 1.000 C durante 30 minutos.

Con el cambio de los vehículos de motor a los vehículos eléctricos, las baterías de iones de litio (LIB) actuales pueden generar un calor excesivo debido al desbordamiento térmico cuando se producen accidentes y otras perturbaciones, lo que en última instancia puede provocar un incendio. Durante un evento de fuga térmica, una celda LIB puede alcanzar temperaturas de 800 C a 1.000 C, y el gas que expulsa puede alcanzar de 700 C a 800 C. Si se produce una fuga térmica en una celda, debe reducirse la transferencia de energía a las celdas vecinas. Como medida de seguridad, se han utilizado anteriormente láminas y placas aislantes estructurales para reducir la transferencia de energía de una célula a otra. Sin embargo, aumentan el peso y consumen espacio debido al mayor número de piezas.

Además de una mayor resistencia al calor, DURAFIDE (R) PPS 6150T73 tiene propiedades óptimas para componentes como cubiertas de módulos y barras colectoras. El PPS lineal de alta pureza también proporciona una gran tenacidad y una excelente resistencia al impacto, al tiempo que presenta un bajo nivel de impurezas iónicas (componentes extraídos). El color del material es próximo al blanco, y puede teñirse.

Si desea más información visite la página web: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/22.html

*DURAFIDE (R) es una marca registrada de Polyplastics Co., Ltd. en Japón y otros países.

Acerca de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. es líder mundial en el desarrollo y la producción de termoplásticos de ingeniería. La cartera de productos de la empresa incluye POM, PBT, PPS, LCP, PET, COC y LFT. La empresa tiene la mayor cuota de mercado mundial de POM, LCP y COC. Con más de 50 años de experiencia, la empresa está respaldada por una sólida red mundial de recursos de I+D, producción y ventas capaz de crear soluciones avanzadas para un mercado mundial en constante cambio.

