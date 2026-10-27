(Información remitida por la empresa firmante)

-Un nuevo índice de electrificación sitúa a China a la cabeza, mientras Estados Unidos corre el riesgo de estancarse y las políticas europeas superan a la ejecución real

LONDRES, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- China lleva la delantera en materia de electrificación, mientras que Estados Unidos corre el riesgo de perder impulso y algunas de las mayores economías de Europa aún no han logrado transformar sus políticas en resultados concretos, según un nuevo análisis.

El Índice de Competitividad en Electrificación evalúa el progreso en 16 países, midiendo la implementación real de la electrificación y las condiciones necesarias para seguir avanzando. Estos factores que facilitan o permiten el despliegue indican el grado de preparación de las economías para que las empresas puedan electrificar sus operaciones.

El análisis pone de manifiesto una brecha generalizada en la implementación: en la mayoría de los países, las políticas y otras condiciones facilitadoras van por delante del despliegue efectivo de la electrificación.

El Índice, desarrollado por We Mean Business Coalition con el apoyo de RMI, analiza la situación en Australia, Brasil, China, Etiopía, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Filipinas, Polonia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Reino Unido y Estados Unidos.

La electrificación, combinada con el uso de energía limpia, puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles, fortalecer la seguridad energética, disminuir la exposición a la volatilidad de los precios de los combustibles, impulsar el crecimiento y la productividad, recortar las emisiones y mejorar la salud gracias a un aire más limpio. Este será uno de los temas centrales en la COP31.

Los países se agrupan en cuatro categorías:

Base sólida – China, Francia, España: despliegue relativamente sólido y factores facilitadores robustos. China presenta la puntuación más alta en despliegue, respaldada por una inversión coordinada en la red, políticas industriales e incentivos. Francia y España obtienen buenos resultados en cuanto al rendimiento de la red y la cuota de energía limpia. En los tres países, los precios de la electricidad son más competitivos frente al gas que en la mayoría de las demás economías analizadas.

despliegue relativamente sólido y factores facilitadores robustos. China presenta la puntuación más alta en despliegue, respaldada por una inversión coordinada en la red, políticas industriales e incentivos. Francia y España obtienen buenos resultados en cuanto al rendimiento de la red y la cuota de energía limpia. En los tres países, los precios de la electricidad son más competitivos frente al gas que en la mayoría de las demás economías analizadas. Potencial de despegue – Alemania, India, Italia, Polonia, Reino Unido: los factores facilitadores superan al nivel de despliegue. Reino Unido registra la mayor brecha entre la política establecida y su ejecución real. Para la industria británica, el coste de la electricidad por unidad de energía es aproximadamente cinco veces superior al del gas; por su parte, Alemania se enfrenta a un retraso en la conexión a la red que asciende a cientos de gigavatios.

los factores facilitadores superan al nivel de despliegue. Reino Unido registra la mayor brecha entre la política establecida y su ejecución real. Para la industria británica, el coste de la electricidad por unidad de energía es aproximadamente cinco veces superior al del gas; por su parte, Alemania se enfrenta a un retraso en la conexión a la red que asciende a cientos de gigavatios. Riesgo de estancamiento: Estados Unidos, Australia, Brasil, Etiopía y Corea del Sur: el despliegue se sitúa en torno a la mitad del camino —o por encima—, mientras que los factores facilitadores se encuentran por debajo de la mediana. En Estados Unidos, los cambios en la política federal y los cuellos de botella en la red eléctrica amenazan con frenar el impulso actual. El país cuenta con más de 2 TW de capacidad de generación y almacenamiento a la espera de ser interconectados a la red, una cifra superior a los aproximadamente 1,3 TW de capacidad de generación ya existente.

el despliegue se sitúa en torno a la mitad del camino —o por encima—, mientras que los factores facilitadores se encuentran por debajo de la mediana. En Estados Unidos, los cambios en la política federal y los cuellos de botella en la red eléctrica amenazan con frenar el impulso actual. El país cuenta con más de 2 TW de capacidad de generación y almacenamiento a la espera de ser interconectados a la red, una cifra superior a los aproximadamente 1,3 TW de capacidad de generación ya existente. Adopción en fase inicial: Indonesia, Filipinas y Sudáfrica: se sitúan por debajo de la mitad del camino tanto en términos de despliegue como de factores facilitadores. La energía limpia representa el 18 % de la generación en Indonesia y Sudáfrica, y el 23 % en Filipinas; por su parte, la inversión en la red eléctrica en los tres casos es inferior al 0,4 % del PIB, frente a una media del 0,65 % en el conjunto de la muestra analizada.

Informe y comunicado completo: https://www.wemeanbusinesscoalition.org/blog/new-index-maps-electrification-competitiveness-of-countries/

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