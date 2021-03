Un nuevo informe analiza la convergencia IT/OT para las empresas de telecomunicaciones

Informe: Monetizar con éxito el 5G dependerá de cómo se adapten las empresas de telecomunicaciones a esta convergencia

BEDFORD, Mass., 18 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- VoltDB [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3097772-1&h=1675057760&u...], la única plataforma de datos de grado empresarial creada para la era de 5G, y STL Partners, un grupo consultor global para empresas de telecomunicaciones, han anunciado hoy la publicación de un nuevo informe [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3097772-1&h=2384294548&u...] sobre cómo la convergencia de IT y OT está cambiando el juego para la monetización 5G.

Los operadores que quieren ofrecer nuevas soluciones generadoras de ingresos habilitadas para la 5G necesitan capacidades de procesamiento de datos en tiempo real. Y cambiar los requisitos del cliente, particularmente en torno a la comunicación de tipo de máquina masiva, significa que necesitan algo que no tenían antes: gestionar datos OT e IT juntos.

"La inteligencia de las decisiones en tiempo real es crítica para el futuro de los operadores de telecomunicaciones, impulsando eficiencias internas y permitiéndoles ofrecer nuevas soluciones generadoras de ingresos para sus clientes", dijo Tilly Gilbert, consultor sénior en STL Partners. "Cada vez más, estas soluciones necesitarán gestionar datos IT y OT".

En su nuevo informe, "Monetizing 5G: How IT/OT Convergence Will Enable New Business Models [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3097772-1&h=1302040585&u...]", STL Partners y VoltDB exploran cuatro casos de uso desbloqueadores de valor donde la IT y la OT convergen:

-- Gestión de políticas, que debe evolucionar para gestionar el troceado de la red. -- Calificación y carga, que debe evolucionar para gestionar las comunicaciones M2M. -- Prevención del fraude, que debe evolucionar para respaldar casos de uso IoT. -- Gestión de clientes, que debe evolucionar para gestionar mejor inversiones como el lanzamiento 5G.

El informe subraya los pasos prácticos que las compañías del espacio de las telecomunicaciones pueden dar para capitalizar estos casos de uso.

"El reto ahora es tanto mejorar los sistemas de red como IT independientemente y asegurar que funcionan bien juntos", dijo Dheeraj Remella, director de producto de VoltDB. "Cosas como las capas de mediación que permiten la importación del sistema de facturación de datos de llamadas necesitarán cada vez más procesarse juntos en tiempo real. Así es como los operadores de telecomunicaciones se convertirán en socios valiosos".

Acerca de VoltDB

VoltDB es la única plataforma de datos diseñada para apoyar aplicaciones de telecomunicaciones en la era de la 5G. Combinamos almacenamiento de datos en memoria con baja latencia predecible y otras capacidades clave para impulsar BSS/OSS, gestión de clientes, y aplicaciones de garantía de ingresos que necesitan actuar en milisegundos de un solo dígito para impulsar los ingresos y prevenir la pérdida, sin comprometer la precisión de los datos. Para más información, visite voltdb.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3097772-1&h=190265431&u=...].

