COMUNICADO: Nuevo informe con consejos de 33 expertos sobre gestión circular TI

ESTOCOLMO, 9 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El nuevo informe de TCO Development, organización detrás del certificado de sostenibilidad mundial para productos TI TCO Certified, ha explicado cómo todo el mundo compra y utiliza productos TI que pueden implementar unas prácticas más circulares y sostenibles.

"Las soluciones circulares ya están disponibles. Ahora es cuando necesitamos utilizarlas", afirmó Clare Hobby, directora de dedicación de compras mundiales de TCO Development.

El informe, Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice [https://tcocertified.com/impacts-and-insights/], establece cómo la economía circular ayuda a resolver muchos de los retos de sostenibilidad más acuciantes relacionados con los productos TI. El consumo lineal de la actualidad causa emisiones de dióxido de carbono sustanciales. Los recursos naturales se están agotando de forma sustancial, y se apilan grandes cantidades de residuos electrónicos peligrosos, deshaciéndose de más de 50 millones de toneladas métricas cada año, de las cuales solo el 20% se reciclan de forma responsable. La economía circular puede ayudarnos a reducir la presión a la que estamos sometiendo al planeta.

Como pionero de la consecución digital, el municipio de Aalborg ha sido testigo de los efectos de actuar con una circularidad superior.

"La cantidad de CO2 que Podemos ahorrar al mantener los productos TI más tiempo me ha sorprendido. El uso de ordenadores portátiles durante otros tres años ahorrará emisiones equivalentes a calentar y dar energía a los edificios del municipio durante un año", explicó Birgitte Krebs Schleemann, responsable de proyecto de consecución de municipio en el municipio de Aalborg.

La transición circular supone un paradigma en el avance que necesitará de cambios pequeños y grandes. En el informe, los expertos de la línea de frente de la circularidad y TI comparten 33 consejos concretos.

"Deseamos ir más allá de la teoría: este informe proporciona una ayuda práctica para los que desean dar el próximo paso", indicó Clare Hobby.

Algunos de los consejos son:

1. Utilizar los productos TI más tiempo: se trata de la cosa única más importante para hacer de cara a ahorrar recursos naturales y reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. 2. Trabajar gradualmente para implementar las prácticas circulares, como los programas de recompra. 3. Pensar de forma circular cuando se están adquiriendo productos TI. Hay que utilizar un criterio que sea de tipo circular. 4. Dar a los productos TI una segunda vida por medio de su reventa. 5. Reconocer que la circularidad es un esfuerzo en equipo y que nadie puede realizarlo a solas. La clave está en el uso de la cooperación interna.

Acerca de TCO Certified

TCO Certified es la certificación líder mundial de sostenibilidad para productos de TI. Nuestros criterios exhaustivos de certificación están pensados para promover la responsabilidad social y medioambiental a lo largo del ciclo de vida del producto. Dando cobertura a 11 categorías de productos, la compatibilidad se verifica de forma independiente, tanto antes como después del certificado.

